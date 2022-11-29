Путин заявил о необходимости совершенствования правосудия в России

Система российского правосудия нуждается в повышении эффективности и доступности, заявил президент России Владимир Путин на Всероссийском съезде судей.

«Магистральным направлением X съезда должно стать дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия. Понимаю, что здесь еще немало проблем, но если проанализировать решения, которые принимались на ваших съездах ранее, то мы увидим их колоссальное влияние и на развитие судебной системы, и на практику рассмотрения дел», – цитирует Путина РИА «Новости».

По его словам, съезд внесет вклад в улучшение российского правосудия.

Глава государства отметил, что вызовы и угрозы, которые переживает Россия сейчас, не могут оправдывать поверхностный или обвинительный подход при проведении судебных разбирательств, следственных и процессуальных действий, сообщает ТАСС.

«Вся ваша деятельность напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан. От профессиональных и личных качеств каждого из вас зависят судьбы людей в прямом смысле этого слова. Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов», – обратился президент к судьям.

Напомним, во вторник в Государственном Кремлевском дворце открылся X Всероссийский съезд судей.