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Захарова резко ответила депутату из Латвии на слова о русской нации
Захарова назвала «нацистским уродцем» депутата из Латвии, заявившего, что русской нации нет
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «нацистским уродцем» латвийского депутата Александра Кирштейнса, заявившего, что русской нации не существует.
«Задайте этому нацистскому уродцу вопрос: а американская есть?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирштейнс ранее написал в своем Twitter (сеть заблокирована в РФ), что русской нации не существует, «а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».
Ранее Захарова заявила, что лидеры стран Европы проводимой политикой подтолкнули Евросоюз к энергетическому коллапсу.
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Криворожская железная дорога выведена из строя на долгое время
Железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена после взрывов
Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
По словам Ситниченко, передвигаться железной дорогой сейчас невозможно, для восстановления потребуется большая, долгая и значительная работа, колеи не будут работать долгое время, передает РИА «Новости».
Ранее взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, а также в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе страны.
Военные беспилотники НАТО пытались нарушить границу России под Псковом
Губернатор Псковской области Ведерников заявил о попытках военных беспилотников нарушить границу России со стороны НАТО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в качестве примера «добрососедства» стран НАТО рассказал о попытках незаконного пересечения госграницы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами, а также про «массовую и целенаправленную» выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов.
В ходе выступления на Псковском международном медиафоруме Ведерников напомнил, что регион граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. При этом он отметил, что сегодня очень любят рассказывать о том, что альянс якобы стремился к мирному сосуществованию с Россией, что президент РФ неоднократно опровергал. В свою очередь Ведерников рассказал, что регион неоднократно подвергался натовской политике «добрососедства» – были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Глава региона отметил, что все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, а сейчас еще более обострилось, хоть об этом в России никогда публично и не говорили, передает РИА «Новости».
В числе других примеров «добрососедства» со странами НАТО губернатор Псковской области назвал заявления о территориальных претензиях Латвии и Эстонии, а также массовую и целенаправленную выдачу паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области. Видео своего выступления Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале.
Напомним, 18 ноября Канада решила усилить группировку в Латвии в составе контингента НАТО. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Латвия собирает армию для противостояния с Россией.
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Ситуацию в Киеве на Западе сравнили с «апокалипсисом»
Politico: Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в домах
Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов, город почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил журналист, ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят немногочисленные пятна света, передает РИА «Новости».
Автор публикации также обратил внимание, что все меньше жителей Киева ходят в кафе и рестораны, предположив, что это вызвано проблемами с электроснабжением. Кроме того, журналист напомнил о перебоях с водой. Он отметил, что при возможности украинцы обязательно наполняют ванны, чтобы иметь возможность смывать в туалете или помыть руки после отключения воды.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения столицы Украины. В субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
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Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
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Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
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В США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий Fox News Карлсон назвал президента Украины Зеленского коррумпированным диктатором
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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором, который постоянно требует деньги у Конгресса США, из-за чего американская экономика «идет на дно».
Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон ежегодно тратил в Афганистане. При этом, как отметил ведущий, Зеленскому этого все равно мало, он вновь требует деньги у американского Конгресса, передает РИА «Новости».
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского, после чего выразил уверенность, что «этот парень», требующий от США деньги, в действительности коррумпированный украинский диктатор. «Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», – задался вопросом журналист. Карлсон также выразил мнение, что из-за помощи Киеву американская экономика «идет на дно».
Напомним, в четверг Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен пообещала Украине новый транш в размере 4,5 млрд долларов, с учетом которого прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигнет 13 млрд долларов.
В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Эксперт объяснил цель создания в России надрельефного транспортника
Эксперт Федутинов: Надрельефный транспортник необходим для ускорения военной логистики
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Разрабатываемая в России надрельефная машина может иметь техническое решение, схожее с БПЛА Cormorant, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Денис Федутинов, комментируя сообщения о разработке в России надрельефной платформы.
По словам Федутинова, боевые действия в последние годы требуют ускоренного снабжения подразделений боеприпасами, провизией и медикаментами, а также оперативной эвакуации раненых.
По этой причине в ведущих технологически развитых армиях мира реализуется ряд проектов, призванных ускорить решение таких задач. Одним из предлагаемых перспективных вариантов эксперт назвал беспилотный аппарат Cormorant (ранее именовался AirMule) израильской компании Tactical Robotics, который может выполнять полеты, в том числе на небольших высотах, а также в условиях городской застройки, благодаря закрытому размещению вентиляторов.
По словам Федутинова, в случае с российской разработкой речь может идти о каком-то похожем техническом решении.
Ранее в воскресенье сообщалось, что Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий.
Идея надрельефной летающей платформы в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а будет создана платформа, которая с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник.
По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.
Беженцы с Украины устроили протест в Польше из-за выселения из отеля
Myśl Polska: Украинские беженцы устроили акцию протеста из-за выселения из отеля в Познани с системой «все включено»
Украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено», сообщил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.
Обозреватель сообщил, что отель «Икар» в Познани полностью удовлетворял расходы около 250 украинцев на проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку. В результате, как отметил автор статьи, украинцы получили за счет налогоплательщиков Польши отпуск в формате все включено, передает РИА «Новости».
Автор статьи предположил, что беженцам, видимо, понравилось бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, так как «гости» устроили громкую акцию протеста, когда узнали о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом. Журналист пожаловался, что украинцы восприняли необходимость арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Обозреватель также отметил, что подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.
В заключение автор публикации напомнил, что с самого начала конфликта на Украине издание предупреждало, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что Польша получит целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках.
Напомним также, в четверг стало известно о выселении беженцев с Украины из отеля в пригороде Дублина.
МИД: Число дипломатов в ряде стран сократилось до одного-двух человек
Официальный представитель МИД Захарова: В некоторых недружественных странах осталось один-два российских дипломата
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В некоторых недружественных странах осталось один-два российских дипломата, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала в эфире телеканала ТВЦ, что страны Евросоюза и недружественные России страны практически минимизировали дипломатическое присутствие РФ до одного-двух человек. При этом она отметила, что работа российских дипломатов в этих странах нужна, так как сотрудники дипломатической миссии помогают российским гражданам, живущим или приезжающим в эти страны, соотечественникам и организациям, а также помогают сохранению экономических связей, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД пояснила, что в этих странах есть люди, которые строят с Россией экономические связи, которые десятилетиями выстраивали бизнес с Россией на равноправной основе, которые действительно страдают от происходящего в отношениях между их странами и Россией.
Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает контактировать с некоторыми недружественными странами, поскольку без переговоров невозможны отношения между государствами.
В России решили создать надрельефную машину для доставки грузов и людей в зоне боевых действий
В Минобороны намерены разработать летающую платформу для перевозки людей и грузов в зоне боевых действий
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Центр перспективного вооружения при 46-м Центральном научно-исследовательским институте Минобороны РФ разрабатывает концепцию надрельефной машины для транспортировки людей и грузов в зоне боевых действий. Платформа будет подниматься над поверхностью, и двигаться, огибая рельеф, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, центр перспективного вооружения при 46-м институте Минобороны России развивает концепцию надрельефной платформы, а сейчас в спецоперации ярко видно, что не хватает скорости перемещения грузов и людей. Война стала очень быстрой, автомобильная техника не успевает, уточнил источник, передает ТАСС.
Он добавил, что идея надрельефной летающей платформы в том, что это будет не полноценный авиационный комплекс, дорогой и обслуживающийся высококвалифицированными авиационными техниками, а будет создана платформа, которая с помощью движителей будет подниматься над поверхностью и двигаться, огибая рельеф. В технические требования закладываются простота в обслуживании и ремонтопригодность, указал источник.
По его мнению, прототип надрельефной платформы должен появиться после 2025 года.
В Раде устыдились из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве
Депутат Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева не работают
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Из проверенных 530 пунктов обогрева в Киеве 20% оказались закрытыми, столичной власти должно быть стыдно за такой результат, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20 процентах эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты <…> Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды», – приводит его слова украинское издание «Страна.ua».
Арахамия добавил, что проблему предполагается решить, в том числе с привлечением бизнеса и волонтеров. Он пообещал провести работу с городской властью, чтобы «в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы».
Накануне Арахамия заявил, что все киевские «пункты несокрушимости» – места оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии – проверят после жалоб жителей города.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины.
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Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях
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Российские войска предприняли атаки сразу на нескольких направлениях, следует из сводки Генштаба ВС Украины.
По данным Генштаба ВСУ, ВС России продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, украинская сторона признала, что на Купянском направлении российские военные начали наступать, тогда как раньше находились в обороне. Также идет наступление ВС России на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщается в сводке противника в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской)
При этом накануне российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполе и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, поражены живая сила и военная техника в 158 районах.
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Шольц рассказал о своей последней встрече с Путиным
Шольц: Путин в разговоре чередовал русский и немецкий языки
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Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин иногда переходил с русского языка на немецкий.
Как рассказал Шольц в интервью изданию Focus, Путин чередует немецкий и русский языки, при этом познания самого Шольца в русском ограничены восьмичасовым курсом языка в школе, передает РИА «Новости». Так канцлер ответил на вопрос про его последнюю очную встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.
При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», – констатировал он.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
заявил, что сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России.
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В России оценили бум производства «советских» боеприпасов в Восточной Европе
Эксперт Сивков: У Восточной Европы есть база для производства техники советского образца, но недостаточно мощностей
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НАТО выгодно передавать Украине технику и боеприпасы советского образца из-за их дешевизны. Однако производственные мощности альянса в этом вопросе ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что большая часть стран НАТО исчерпала запасы оружия для Украины, в то время как в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
«Запад, конечно же, еще не разворачивал весь свой военно-промышленный потенциал. Когда речь идет об исчерпании запасов западной техники и боеприпасов, на что указывают зарубежные СМИ, это касается лишь тех образцов, которые они в принципе могут отдавать на экспорт», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, у них фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства. Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил собеседник.
«Что касается производства техники советского образца в Восточной Европе, то база для этого имеется в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, в том числе Чехии и Словакии, Болгарии, Румынии и других странах. В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152-мм, тогда как на Западе принят 155-й калибр», – добавил Сивков.
«Эти страны сейчас крайне заинтересованы в наращивании производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.
Относительно информации о том, что западные образцы техники, поставляемые Украине, часто выходят из строя, а для ремонта их необходимо переправлять в Польшу, Сивков отметил: «если предприятия по ремонту техники развернут на территории Украины, мы их тут же уничтожим, поскольку это законная военная цель».
«Сам вывод из строя техники зависит от нескольких факторов. Во-первых, на Украину поставляются не новые образцы, а старые и основательно использованные в рамках учений. Во-вторых, военные ВСУ далеко не всегда соблюдают регламенты по использованию техники, а она, в отличие от советской, довольно нежна», – отмечает собеседник.
«И, в-третьих, западная техника создавалась не для длительной войны. Исходной задачей было ее использование в скоротечных войнах, в рамках которых она не успеет выбить свой моторесурс. К примеру, немецкая гаубица Panzerhaubitzen (PzH) 2000 допускает использование не более 100 выстрелов в сутки, а это 10 минут боя», – рассказал он.
«Конечно, Западу выгоднее производить вооружения советского образца в Восточной Европе и передать их ВСУ. Но я не уверен в том, что они смогут это сделать в полном объеме», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно о том, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Как сообщила газета The New York Times, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.
В то же время агентство Reuters сообщило, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Причем темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны».
«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются стимулом, которого мы не видели последние 30 лет», – сказал заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны.
На этом фоне артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии. Как пишет New York Times, вышедшую из строя технику ремонтируют в Польше, кроме того, этот вопрос стал приоритетом для европейского командования Пентагона.
Киев, в свою очередь, жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Издание также отмечает, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, когда закончатся боеприпасы у Украины.
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Немцев предупредили о резком повышении цен на электроэнергию
Spiegel: Новый 2023 год для многих немцев начнется с резкого повышения цен на электроэнергию
Немцам в новом году предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию, говорится в статье Spiegel.
В публикации отмечается, что в Германии новый год начнется с массового повышения цен на электроэнергию, а немцам предстоит столкнуться с «высокими рыночными ценами». В качестве примера издание приводит ситуацию в Кельне, где с января поставщик электроэнергии Rheinenergie повысит плату за киловатт-час более чем в два раза.
В статье отмечается, что стимул к экономии должно дать то, что при росте потребления клиент платит «обычную договорную» цену, передает РИА «Новости».
Спровоцированный конфликтом на Украине энергетический кризис в Европе заставляет все больше и больше поставщиков электричества переложить рост оптовых цен на конечных потребителей, резюмирует издание.
Ранее официальный представитель МИД Захарова обвинила лидеров стран Европы в подталкивании ЕС к энергетическому коллапсу.
Накануне немецкие СМИ опубликовали предупреждение, что в условиях энергетического кризиса бизнес-модель ФРГ испытывает огромные трудности, многие компании задумались о переносе производств в другие страны.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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