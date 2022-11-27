ВКС России уничтожили около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР

Минобороны сообщило о ликвидации около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР

Российские военные высокоточным оружием уничтожили около ста иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

Также в Минобороны добавили, что на Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР и уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Краснолиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка ЛНР, также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, указали в ведомстве.

Отмечается, что в результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск, уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, а потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей, уточнили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».

В Минобороны заявили, что средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области, кроме того, перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области.