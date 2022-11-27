|
|
ВКС России уничтожили около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Минобороны сообщило о ликвидации около ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российские военные высокоточным оружием уничтожили около ста иностранных наемников в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
Также в Минобороны добавили, что на Купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР и уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.
На Краснолиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка ЛНР, также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка, указали в ведомстве.
Отмечается, что в результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск, уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции, а потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей, уточнили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».
В Минобороны заявили, что средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области, кроме того, перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS в Запорожской области.
Криворожская железная дорога выведена из строя на долгое время
Железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена после взрывов
Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
По словам Ситниченко, передвигаться железной дорогой сейчас невозможно, для восстановления потребуется большая, долгая и значительная работа, колеи не будут работать долгое время, передает РИА «Новости».
Ранее взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, а также в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе страны.
Ситуацию в Киеве на Западе сравнили с «апокалипсисом»
Politico: Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в домах
Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов, город почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил журналист, ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят немногочисленные пятна света, передает РИА «Новости».
Автор публикации также обратил внимание, что все меньше жителей Киева ходят в кафе и рестораны, предположив, что это вызвано проблемами с электроснабжением. Кроме того, журналист напомнил о перебоях с водой. Он отметил, что при возможности украинцы обязательно наполняют ванны, чтобы иметь возможность смывать в туалете или помыть руки после отключения воды.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения столицы Украины. В субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
|
|
Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий Fox News Карлсон назвал президента Украины Зеленского коррумпированным диктатором
|
|
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором, который постоянно требует деньги у Конгресса США, из-за чего американская экономика «идет на дно».
Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон ежегодно тратил в Афганистане. При этом, как отметил ведущий, Зеленскому этого все равно мало, он вновь требует деньги у американского Конгресса, передает РИА «Новости».
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского, после чего выразил уверенность, что «этот парень», требующий от США деньги, в действительности коррумпированный украинский диктатор. «Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», – задался вопросом журналист. Карлсон также выразил мнение, что из-за помощи Киеву американская экономика «идет на дно».
Напомним, в четверг Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен пообещала Украине новый транш в размере 4,5 млрд долларов, с учетом которого прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигнет 13 млрд долларов.
В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Беженцы с Украины устроили протест в Польше из-за выселения из отеля
Myśl Polska: Украинские беженцы устроили акцию протеста из-за выселения из отеля в Познани с системой «все включено»
Украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено», сообщил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.
Обозреватель сообщил, что отель «Икар» в Познани полностью удовлетворял расходы около 250 украинцев на проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку. В результате, как отметил автор статьи, украинцы получили за счет налогоплательщиков Польши отпуск в формате все включено, передает РИА «Новости».
Автор статьи предположил, что беженцам, видимо, понравилось бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, так как «гости» устроили громкую акцию протеста, когда узнали о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом. Журналист пожаловался, что украинцы восприняли необходимость арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Обозреватель также отметил, что подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.
В заключение автор публикации напомнил, что с самого начала конфликта на Украине издание предупреждало, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что Польша получит целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках.
Напомним также, в четверг стало известно о выселении беженцев с Украины из отеля в пригороде Дублина.
В Раде устыдились из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве
Депутат Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева не работают
|
|
Из проверенных 530 пунктов обогрева в Киеве 20% оказались закрытыми, столичной власти должно быть стыдно за такой результат, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20 процентах эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты <…> Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды», – приводит его слова украинское издание «Страна.ua».
Арахамия добавил, что проблему предполагается решить, в том числе с привлечением бизнеса и волонтеров. Он пообещал провести работу с городской властью, чтобы «в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы».
Накануне Арахамия заявил, что все киевские «пункты несокрушимости» – места оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии – проверят после жалоб жителей города.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генштаб ВСУ признал наступление ВС России на нескольких направлениях
|
|
Российские войска предприняли атаки сразу на нескольких направлениях, следует из сводки Генштаба ВС Украины.
По данным Генштаба ВСУ, ВС России продолжают перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Кроме того, украинская сторона признала, что на Купянском направлении российские военные начали наступать, тогда как раньше находились в обороне. Также идет наступление ВС России на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщается в сводке противника в Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской)
При этом накануне российские войска уничтожили склад боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО ВСУ «Град» в Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ в Чугуеве Харьковской области, Северске, Краматорске, Ямполе и Редкодубе ДНР, а также пункт временной дислокации националистического формирования в Еленоконстантиновке Запорожской области.
Кроме того, были нанесены удары по 56 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, поражены живая сила и военная техника в 158 районах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили бум производства «советских» боеприпасов в Восточной Европе
Эксперт Сивков: У Восточной Европы есть база для производства техники советского образца, но недостаточно мощностей
|
|
НАТО выгодно передавать Украине технику и боеприпасы советского образца из-за их дешевизны. Однако производственные мощности альянса в этом вопросе ограничены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о том, что большая часть стран НАТО исчерпала запасы оружия для Украины, в то время как в странах Восточной Европы отмечается бум военно-промышленного производства.
«Запад, конечно же, еще не разворачивал весь свой военно-промышленный потенциал. Когда речь идет об исчерпании запасов западной техники и боеприпасов, на что указывают зарубежные СМИ, это касается лишь тех образцов, которые они в принципе могут отдавать на экспорт», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Кроме того, у них фактически исчерпаны запасы вооружений советского производства. Большие потери были у ВСУ и в части оружия «поля боя» – ПЗРК и противотанковых ракетных комплексов. Поэтому Запад сейчас крайне заинтересован в разворачивании производства вооружений советского образца», – отметил собеседник.
«Что касается производства техники советского образца в Восточной Европе, то база для этого имеется в ряде стран бывшей Организации Варшавского договора, в том числе Чехии и Словакии, Болгарии, Румынии и других странах. В частности, в Чехословакии производилась знаменитая пушка «Дана» калибра 152-мм, тогда как на Западе принят 155-й калибр», – добавил Сивков.
«Эти страны сейчас крайне заинтересованы в наращивании производства для того, чтобы отправлять свою продукцию на Украину и зарабатывать на этом. Но имеющиеся у них мощности совсем небольшие», – полагает эксперт.
Относительно информации о том, что западные образцы техники, поставляемые Украине, часто выходят из строя, а для ремонта их необходимо переправлять в Польшу, Сивков отметил: «если предприятия по ремонту техники развернут на территории Украины, мы их тут же уничтожим, поскольку это законная военная цель».
«Сам вывод из строя техники зависит от нескольких факторов. Во-первых, на Украину поставляются не новые образцы, а старые и основательно использованные в рамках учений. Во-вторых, военные ВСУ далеко не всегда соблюдают регламенты по использованию техники, а она, в отличие от советской, довольно нежна», – отмечает собеседник.
«И, в-третьих, западная техника создавалась не для длительной войны. Исходной задачей было ее использование в скоротечных войнах, в рамках которых она не успеет выбить свой моторесурс. К примеру, немецкая гаубица Panzerhaubitzen (PzH) 2000 допускает использование не более 100 выстрелов в сутки, а это 10 минут боя», – рассказал он.
«Конечно, Западу выгоднее производить вооружения советского образца в Восточной Европе и передать их ВСУ. Но я не уверен в том, что они смогут это сделать в полном объеме», – резюмировал Сивков.
Ранее стало известно о том, что две трети стран НАТО исчерпали возможности для поставок оружия на Украину. Как сообщила газета The New York Times, запасы 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле», однако оставшиеся 10, в частности Германия, Италия, Франция и Нидерланды сохранили возможность продолжать поставки вооружений. Издание также указывает, что страны НАТО уже передали Украине оружия на 40 млрд евро, что соответствует военному бюджету Франции за год.
В то же время агентство Reuters сообщило, что оружейная промышленность Восточной Европы переживает бум, производя советские образцы вооружений и боеприпасов для Украины. Причем темпы производства названы «невиданными со времен холодной войны».
«Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются стимулом, которого мы не видели последние 30 лет», – сказал заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны.
На этом фоне артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии. Как пишет New York Times, вышедшую из строя технику ремонтируют в Польше, кроме того, этот вопрос стал приоритетом для европейского командования Пентагона.
Киев, в свою очередь, жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт. Издание также отмечает, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, когда закончатся боеприпасы у Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США призвали Конгресс выйти из НАТО ради мира на Украине
Экс-заместитель генпрокурора США Файн призвал Конгресс вывести США из НАТО ради прекращения конфликта на Украине
|
|
Урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Экс-заместитель генерального прокурора США выразил мнение, что причиной кризиса в Европе стало расширение Североатлантического альянса. Он выразил уверенность, что в существовании НАТО после распада СССР больше нет смысла. Как считает Файн, Конгресс США может положить конец конфликту на Украине, улучшить свой имидж и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО, передает РИА «Новости».
Автор статьи отметил, что выход из НАТО позволит США сэкономить более 100 млрд долларов, которые сейчас идут на поддержку Украины. Без подобных мер в обозримом будущем ситуацию не удастся урегулировать, подытожил Файн.
В американской истории уже был прецедент аннулирования оборонительного соглашения между Соединенными Штатами и другим государством. В 1798 году Конгресс США денонсировал американо-французский договор 1778 года, отмечается в публикации.
Напомним, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на растущее число фактов противостояния России и НАТО на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Твери объяснили появление в городе военной техники с флагами Украины
Администрация Твери объяснила появление военной техники с флагами Украины съемками фильма об СВО
В Твери снимают художественный фильм о специальной военной операции с использованием техники, съемки проходят при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры России, заявили в мэрии города.
Видео колонны военной техники с флагами Украины в Твери появилось в субботу в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Власти города заявили, что в Твери снимают художественный фильм о проведении специальной военной операции на Украине с использованием специальной техники, говорится в сообщении на сайте мэрии.
Поясняется, что в связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам в субботу. Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.
Столтенберг: Поддержка Украины дорого обходится Западу
Столтенберг: Европа должна продолжать помогать Украине, несмотря на тяжелые времена
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Как заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, рост счетов за электричество и продукты питания означает тяжелые времена для Европы, но несмотря на это нужно продолжать помогать Украине, причем поддержка со стороны Германии имеет решающее значение, передает ТАСС. По его словам, помощь поможет Киеву отстоять свое право на самооборону и усилит позицию Украины за столом переговоров.
«Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО в значительной степени расширили разработку боеприпасов советского образца в Восточной Европе для поставок на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лукашенко: США не дают Украине начать переговоры с Россией
Лукашенко: США хотят одним ударом «положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю
|
|
США хотят одним ударом «положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю, при этом «растоптав» РФ, поэтому Украине не позволяют начать переговоры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Лукашенко отметил, что американцы хотят одним ударом, «одним заходом положить» Европу и через Россию подобраться к Китаю, естественно, «растоптав Россию». «Ну нереальные вещи, нереальные. Вроде не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально – развернуть такую войну на таком фронте. Поэтому Володе Зеленскому просто не дают возможности – чтобы он не говорил – ему не дают возможности наладить диалог с РФ», – добавил он, передает РИА «Новости».
«Ну вот видите, ракета эта… Но имейте в виду, в этот момент во время этой стрельбы С-300 в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ. Мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств. Мы видим, что творится в воздухе. Значит, через Польшу Зеленский заваруху эту продолжает, углубляет, совершает эскалацию… Они делают всё для эскалации. Вот это настораживает. Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат. Самостоятельно умные люди так не поступают», – подчеркнул Лукашенко.
В четверг глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что упавшая на польской территории ракета была украинской, ситуация в целом напоминает «договорняк».
Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка. Позже ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком
На Украине в городе Хмельницком демонтировали советский памятник-танк
В украинском городе Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34, установленный более 40 лет назад, его отправили в музей, как экспонат, сообщил мэр города Александр Симчишин.
Мэр Хмельницкого написал в своем Telegram-канале, что танк демонтировали, резать и утилизировать его не будут, он отправлен в музей, передает РИА «Новости».
Симчишин отметил, что этот танк в своем роде «уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире», поэтому он будет музейным экспонатом.
Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он «не советский, а украинский».
До этого в Черновцах приняли решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник «Воин с автоматом» и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.
Опубликованы документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар
Украинские спецслужбы внедряли агентов в общину крымских татар, чтобы предотвратить создание автономии
Служба безопасности Украины внедряла агентов в крымскотатарскую общину с целью тотального контроля за деятельностью руководителя крымскотатарского меджлиса (запрещенная в РФ экстремистская организация) Рефата Чубарова, чтобы не допустить создание ими автономии.
Согласно документам, которые опубликованы в Telegram-канале РИА «Новости» агент СБУ, внедренный в ближайшее окружение Чубарова, 5 марта 2015 года информировал своих кураторов, что назначено доверенное лицо (фамилия скрыта в интересах расследования) «наблюдать за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области».
После того, как Крым вошел в состав России, в Херсон с полуострова сбежали украинские власти, с которыми взаимодействовал меджлис.
Агент СБУ сообщил, что такие действия главы крымскотатарского меджлиса Чубарова «направлены на всесторонний сбор информации, с целью ее обобщения и разработки в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне».
В СБУ заподозрили Чубарова в возможном влиянии на местные власти через своих негласных представителей в местах компактного проживания представителей национального меньшинства.
Внедренный в крымскотатарскую общину Херсона агент СБУ с псевдонимом «Арслан» сообщал кураторам сведения о существующих трениях в мусульманской общине города между представителями крымскотатарской общины Херсона и Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ).
В одной справок говорится, что активисты крымскотатарской общины Херсона распространяли идеи автономизма и сепаратизма.
В конце документа куратор «Арслана» из СБУ предлагает «определиться с целесообразностью проведения … соответствующего профилактического мероприятия, «учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни».
Ранее стало известно, что служба безопасности Украины оказывала давление на переехавших в Херсонскую область крымских татар, чтобы те отказывались от проведения митинга против полицейского произвола, когда Киев контролирован регион.