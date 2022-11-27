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В США назвали однобоким взгляд Вашингтона на украинский конфликт
Американский разведчик Пиллар назвал однобоким взгляд Вашингтона на украинский конфликт
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Подход Вашингтона к конфликту на Украине слишком однобокий, США неправильно толкуют цели российской спецоперации, написал в статье для издания National Interest ветеран американской разведки Пол Пиллар.
Общество в США не задается вопросом, заслуживает ли Украина ту помощь, которую оказывает Запад, пишет Пиллар для National Interest. Он пояснил, что происходит это из-за однобокого взгляда на ситуацию.
«Основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хочет сторона, которую мы поддерживаем. Удобно говорить о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают «хорошие», и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник желает того же, а значит, конфликт будет вечным, без шанса на мирные переговоры», – приводит его слова Lenta.ru.
Пиллар считает, что Киев и Запад поступают опрометчиво, когда откладывают переговоры. Разведчик уверен, что исход переговоров не гарантирован. Он уверен, что Россия также имеет свое мнение по этому поводу. Для президента Путина спецоперация на Украине – вовсе не второстепенная кампания, и он пойдет на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей.
Напомним, удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
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Криворожская железная дорога выведена из строя на долгое время
Железная дорога в Кривом Роге полностью остановлена после взрывов
Железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать, заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
По словам Ситниченко, передвигаться железной дорогой сейчас невозможно, для восстановления потребуется большая, долгая и значительная работа, колеи не будут работать долгое время, передает РИА «Новости».
Ранее взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, а также в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе страны.
Ситуацию в Киеве на Западе сравнили с «апокалипсисом»
Politico: Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в домах
Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом из-за отсутствия уличного освещения и электричества в большинстве домов, город почти полностью погружен во тьму, рассказал побывавший в украинской столице обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Как отметил журналист, ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует и лишь из нескольких домов, оснащенных генераторами, исходят немногочисленные пятна света, передает РИА «Новости».
Автор публикации также обратил внимание, что все меньше жителей Киева ходят в кафе и рестораны, предположив, что это вызвано проблемами с электроснабжением. Кроме того, журналист напомнил о перебоях с водой. Он отметил, что при возможности украинцы обязательно наполняют ванны, чтобы иметь возможность смывать в туалете или помыть руки после отключения воды.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света у четверти населения столицы Украины. В субботу НАСА показало погрузившуюся во мрак Украину из космоса.
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Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины
Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество
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Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.
«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.
Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.
«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.
По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.
Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.
Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.
Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.
Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.
Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.
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В США назвали Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий Fox News Карлсон назвал президента Украины Зеленского коррумпированным диктатором
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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным диктатором, который постоянно требует деньги у Конгресса США, из-за чего американская экономика «идет на дно».
Журналист отметил, что США уже выделили Украине более 90 млрд долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон ежегодно тратил в Афганистане. При этом, как отметил ведущий, Зеленскому этого все равно мало, он вновь требует деньги у американского Конгресса, передает РИА «Новости».
В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского, после чего выразил уверенность, что «этот парень», требующий от США деньги, в действительности коррумпированный украинский диктатор. «Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнется?», – задался вопросом журналист. Карлсон также выразил мнение, что из-за помощи Киеву американская экономика «идет на дно».
Напомним, в четверг Европарламент одобрил пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до 18 млрд евро на 2023 год. Кроме того, во вторник глава Минфина США Джанет Йеллен пообещала Украине новый транш в размере 4,5 млрд долларов, с учетом которого прямая бюджетная поддержка Киеву со стороны Вашингтона достигнет 13 млрд долларов.
В США заявили о способности России уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия
Удары по инфраструктуре показали, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия, однако Москва проявляет сдержанность из-за исторической общности, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
Соратник Рейгана констатировал, что западные СМИ создали картину «поражения» России, из-за чего у многих жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации. Бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Москва проявляет сдержанность по отношению к соседней стране из-за исторической общности, так как Украина и ее население веками были частью России. Кроме того, существует много смешанных браков, отметил Робертс. Он также предположил, что Кремль не хочет, чтобы у границ России оказались руины обедневшей страны, передает РИА «Новости».
В прошлое воскресенье полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 100 тыс. военнослужащих убитыми и сотни тысяч ранеными и сейчас находятся «на последнем издыхании».
Беженцы с Украины устроили протест в Польше из-за выселения из отеля
Myśl Polska: Украинские беженцы устроили акцию протеста из-за выселения из отеля в Познани с системой «все включено»
Украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено», сообщил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяст.
Обозреватель сообщил, что отель «Икар» в Познани полностью удовлетворял расходы около 250 украинцев на проживание, трехразовое питание, коммунальные услуги, уборку и парковку. В результате, как отметил автор статьи, украинцы получили за счет налогоплательщиков Польши отпуск в формате все включено, передает РИА «Новости».
Автор статьи предположил, что беженцам, видимо, понравилось бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, так как «гости» устроили громкую акцию протеста, когда узнали о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом. Журналист пожаловался, что украинцы восприняли необходимость арендовать жилье не как норму, а как «причиненный им вред». Обозреватель также отметил, что подобные инциденты с украинскими беженцами встречаются и в других частях Польши.
В заключение автор публикации напомнил, что с самого начала конфликта на Украине издание предупреждало, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что Польша получит целый слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках.
Напомним также, в четверг стало известно о выселении беженцев с Украины из отеля в пригороде Дублина.
В Раде устыдились из-за закрытых пунктов обогрева в Киеве
Депутат Арахамия заявил, что 20% пунктов обогрева не работают
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Из проверенных 530 пунктов обогрева в Киеве 20% оказались закрытыми, столичной власти должно быть стыдно за такой результат, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
«Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20 процентах эти «пункты несокрушимости» вообще закрыты <…> Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды», – приводит его слова украинское издание «Страна.ua».
Арахамия добавил, что проблему предполагается решить, в том числе с привлечением бизнеса и волонтеров. Он пообещал провести работу с городской властью, чтобы «в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы».
Накануне Арахамия заявил, что все киевские «пункты несокрушимости» – места оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии – проверят после жалоб жителей города.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил о некачественной организации пунктов оказания базовых услуг на случай длительных отключений электроэнергии в Киеве и ряде городов Украины.
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В США призвали Конгресс выйти из НАТО ради мира на Украине
Экс-заместитель генпрокурора США Файн призвал Конгресс вывести США из НАТО ради прекращения конфликта на Украине
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Урегулированию украинского кризиса способствовал бы выход Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора, выразил мнение заместитель генерального прокурора при 40-м президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для американского издания The Hill.
Экс-заместитель генерального прокурора США выразил мнение, что причиной кризиса в Европе стало расширение Североатлантического альянса. Он выразил уверенность, что в существовании НАТО после распада СССР больше нет смысла. Как считает Файн, Конгресс США может положить конец конфликту на Украине, улучшить свой имидж и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО, передает РИА «Новости».
Автор статьи отметил, что выход из НАТО позволит США сэкономить более 100 млрд долларов, которые сейчас идут на поддержку Украины. Без подобных мер в обозримом будущем ситуацию не удастся урегулировать, подытожил Файн.
В американской истории уже был прецедент аннулирования оборонительного соглашения между Соединенными Штатами и другим государством. В 1798 году Конгресс США денонсировал американо-французский договор 1778 года, отмечается в публикации.
Напомним, в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на растущее число фактов противостояния России и НАТО на Украине.
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Власти Твери объяснили появление в городе военной техники с флагами Украины
Администрация Твери объяснила появление военной техники с флагами Украины съемками фильма об СВО
В Твери снимают художественный фильм о специальной военной операции с использованием техники, съемки проходят при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры России, заявили в мэрии города.
Видео колонны военной техники с флагами Украины в Твери появилось в субботу в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Власти города заявили, что в Твери снимают художественный фильм о проведении специальной военной операции на Украине с использованием специальной техники, говорится в сообщении на сайте мэрии.
Поясняется, что в связи с этим ограничено движение транспорта по отдельным улицам в субботу. Отмечается, что фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ.
Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории
С подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса возвращены девять российских военных, сообщили в Минобороны России.
По сообщению российского военного ведомства, 26 ноября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять военнослужащих ВС России, им в плену грозила смертельная опасность, передает ТАСС.
Всех доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров с контролируемой киевскими властями территории вернулись 50 российских военнопленных.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации на линии соприкосновения в ЛНР
Подразделения 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР и бойцы спецназа «Ахмат» ежедневно продвигаются вперед, российские дроны-камикадзе наносят большие потери ВСУ, сообщил командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
По его словам, штурмовые группы ежедневно продвигаются вперед, не давая инициативы противнику, такую возможность дает организованная линия обороны.
«То есть в сутки 50 метров, 100 метров, не имеет значения, хоть сколько-то, но мы отбираем у противника. Это постановка задач перед командирами отрядов непосредственно на передовой и нашими бойцами. Если бы мы остановились и сели в глухую оборону, то противник бы каждый день пытался наступать и у нас что-то отбирать», – приводит ТАСС слова Алаудинова.
Также командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что российские дроны-камикадзе в ЛНР и ДНР, ежедневно наносят украинским войскам большие потери и в технике, и в живой силе.
«Вот эти РСЗО HIMARS, что они сюда направляли, они ежедневно выбиваются из строя как на луганском, так и на донецком направлении, то есть наши беспилотники, именно дроны-смертники, они каждый день выбивают дальнобойные пушки М777 и другие РСЗО, которые есть у них», – заявил Алаудинов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что во время спецоперации на Украине были остановлены попытки ВС Украины атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики.
Советский памятник-танк демонтировали в Хмельницком
На Украине в городе Хмельницком демонтировали советский памятник-танк
В украинском городе Хмельницком демонтировали советский памятник-танк Т-34, установленный более 40 лет назад, его отправили в музей, как экспонат, сообщил мэр города Александр Симчишин.
Мэр Хмельницкого написал в своем Telegram-канале, что танк демонтировали, резать и утилизировать его не будут, он отправлен в музей, передает РИА «Новости».
Симчишин отметил, что этот танк в своем роде «уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире», поэтому он будет музейным экспонатом.
Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он «не советский, а украинский».
До этого в Черновцах приняли решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник «Воин с автоматом» и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.
Названа причина перевода биолабораторий США на Украину
Соединенные Штаты выводят свои биолаборатории в третьи страны, в том числе на Украину, из-за высокого риска аварий в них, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, причина вывода биолабораторий США в третьи страны, включая Украину, кроется в высоком риске аварийных ситуаций. Именно этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, а также возникновение несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Генерал отметил, что в США децентрализованная система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях, поэтому проверяются и контролируются только те, которые финансируются из федерального бюджета, частные лаборатории остаются без контроля, несмотря на исследования особо опасных патогенов.
Ранее в Минобороны заявило о создании США нового варианта коронавируса с 80% смертностью.
Столтенберг: Поддержка Украины дорого обходится Западу
Столтенберг: Европа должна продолжать помогать Украине, несмотря на тяжелые времена
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины в нынешнем конфликте дорого обходится жителям стран Запада, однако отметил, что необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
Как заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, рост счетов за электричество и продукты питания означает тяжелые времена для Европы, но несмотря на это нужно продолжать помогать Украине, причем поддержка со стороны Германии имеет решающее значение, передает ТАСС. По его словам, помощь поможет Киеву отстоять свое право на самооборону и усилит позицию Украины за столом переговоров.
«Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО в значительной степени расширили разработку боеприпасов советского образца в Восточной Европе для поставок на Украину.
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Опубликованы документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар
Украинские спецслужбы внедряли агентов в общину крымских татар, чтобы предотвратить создание автономии
Служба безопасности Украины внедряла агентов в крымскотатарскую общину с целью тотального контроля за деятельностью руководителя крымскотатарского меджлиса (запрещенная в РФ экстремистская организация) Рефата Чубарова, чтобы не допустить создание ими автономии.
Согласно документам, которые опубликованы в Telegram-канале РИА «Новости» агент СБУ, внедренный в ближайшее окружение Чубарова, 5 марта 2015 года информировал своих кураторов, что назначено доверенное лицо (фамилия скрыта в интересах расследования) «наблюдать за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области».
После того, как Крым вошел в состав России, в Херсон с полуострова сбежали украинские власти, с которыми взаимодействовал меджлис.
Агент СБУ сообщил, что такие действия главы крымскотатарского меджлиса Чубарова «направлены на всесторонний сбор информации, с целью ее обобщения и разработки в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне».
В СБУ заподозрили Чубарова в возможном влиянии на местные власти через своих негласных представителей в местах компактного проживания представителей национального меньшинства.
Внедренный в крымскотатарскую общину Херсона агент СБУ с псевдонимом «Арслан» сообщал кураторам сведения о существующих трениях в мусульманской общине города между представителями крымскотатарской общины Херсона и Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ).
В одной справок говорится, что активисты крымскотатарской общины Херсона распространяли идеи автономизма и сепаратизма.
В конце документа куратор «Арслана» из СБУ предлагает «определиться с целесообразностью проведения … соответствующего профилактического мероприятия, «учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни».
Ранее стало известно, что служба безопасности Украины оказывала давление на переехавших в Херсонскую область крымских татар, чтобы те отказывались от проведения митинга против полицейского произвола, когда Киев контролирован регион.