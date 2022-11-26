Минобороны сообщило о возвращении девяти российских военных с подконтрольной Украине территории

Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами

Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС

Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.

По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.

Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.

Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.

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