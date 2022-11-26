Лавров: Линия Киева забрать Крым потерпит неудачу

Глава МИД России Лавров заявил, что курс Киева забрать Крым потерпит неудачу

Курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием» на телеканале «Россия24».

По словам Лаврова, Зеленский забыл историю полуострова, заявляя, что они «победят в этой войне и заберут все свои земли», включая Крым.

«Может, он ее и вовсе не знал, когда «занимался» в Клубе веселых и находчивых. Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», – приводится текст интервью Лаврова на сайте МИД России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил о готовности рассмотреть возможные варианты «деоккупации» Крыма невоенным путем.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».