В ДНР назвали потери среди силовиков и мирных жителей за неделю

В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей

В Донецкой народной республике (ДНР) за неделю погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

В Telegram-канале омбудсмена ДНР опубликованы данные о погибших и раненых жителей республики и военнослужащих. Так, согласно сообщению, в период с 18 ноября по 24 ноября 2022-го погибли 84 силовика и пять гражданских лиц.

Всего за этот период ранен 271 силовик, пострадали 23 мирных жителя. За весь период противостояния погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.

Ранее в октябре сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца только на Херсонском направлении потеряли около 1590 единиц техники, включая 320 танков и порядка 9,8 тыс. военных.