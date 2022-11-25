В ДНР назвали потери среди силовиков и мирных жителей за неделю

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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...

Государственный суверенитет формируется в головах у граждан

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Постоянное, стежок за стежком, сшивание географической основы и ее исторического содержания, происходящее в голове отдельно взятого гражданина, приводит к возникновению нации. Подробности...

Деньги предателей надо национализировать

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Никаких экономических предпосылок к пересмотру итогов приватизации нет. Однако несомненно есть политические. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Макрон пообещал наказать Россию

Галичан не берут в ВСУ

Борис Джонсон во всем признался

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    В ДНР назвали потери среди силовиков и мирных жителей за неделю

    В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей

    25 ноября 2022, 16:44

    Текст: Вера Басилая

    В Донецкой народной республике (ДНР) за неделю погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

    В Telegram-канале омбудсмена ДНР опубликованы данные о погибших и раненых жителей республики и военнослужащих. Так, согласно сообщению, в период с 18 ноября по 24 ноября 2022-го погибли 84 силовика и пять гражданских лиц.

    Всего за этот период ранен 271 силовик, пострадали 23 мирных жителя. За весь период противостояния погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.

    Ранее в октябре сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца только на Херсонском направлении потеряли около 1590 единиц техники, включая 320 танков и порядка 9,8 тыс. военных.


    Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
    Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
    		    24 ноября 2022, 20:34
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

    По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.

    Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.

    До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.

    В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.

    Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.

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    Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
    		    25 ноября 2022, 14:52
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.

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    Для выпуска Stinger американским оружейникам пришлось вернуть на работу пенсионеров
    Wall Street Journal: Оружейная компания вернула на работу пенсионеров для увеличения производства Stinger
    		    24 ноября 2022, 19:29
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
    Текст: Кристина Цыцура

    Крупнейшие западные производители оружия увеличили выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов для удовлетворения спроса, вызванного конфликтом на Украине.

    Так, компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров, чтобы нарастить выпуск зенитных ракетных комплексов Stinger. ВС США не заказывали их с 2008 года, передает ТАСС.  

    Американский концерн Lockheed Martin удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить выпуск РСЗО HIMARS. Компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила заказ от Пентагона на 200 млн долларов специально для Украины.

    Ранее сообщалось, что западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками.

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    Взрывы прозвучали на окраинах Запорожья
    Назначенный украинскими властями секретарь горсовета Куртев сообщил о взрывах на окраинах Запорожья

    25 ноября 2022, 00:11

    Текст: Антон Антонов

    На окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздались взрывы, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями.

    Куртев заявил в Telegram, что, по предварительной информации, «прилетов» в Запорожье не зафиксировано.

    Напомним, после очередной серии ударов по украинской энергетической инфраструктуре большая часть Украины осталась без света, во многих регионах возникли проблемы с водоснабжением.

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    Германия не поддержала предложение Польши направить ЗРК Patriot на Украину
    Министр обороны Германии Ламбрехт не поддержала предложение Варшавы направить ЗРК Patriot на Украину, а не в Польшу
    		    25 ноября 2022, 01:59
    Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Предложение польских властей направить ЗРК Patriot из Германии не в Польшу, а на Украину не может быть реализовано без обсуждения в НАТО, заявила глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

    Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить на Украине ЗРК Patriot, которые Германия решила направить в Польшу. Позднее их поддержал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА «Новости».

    Однако Ламбрехт подчеркнула, что ЗРК Patriot, которые будут направлены в Польшу, входят в систему ПВО НАТО. Как подчеркнула министр обороны Германии, их нельзя использовать за пределами стран НАТО без обсуждения такого шага членами альянса, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

    «Они предназначены для развертывания на территории НАТО», – приводит ее слова «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.

    Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, Германия объявила, что на территории Польши разместят ЗРК Patriot из Германии, а небо над Польшей станут патрулировать немецкие истребители Eurofighter.

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    Возле администрации Мариуполя взорвался автомобиль
    Неподалеку от здания администрации Мариуполя взорвался автомобиль, погиб мужчина

    25 ноября 2022, 14:22

    Текст: Александра Юдина

    Подрыв автомобиля случился в четверг вечером неподалеку от корпуса администрации Мариуполя, найдено тело мужчины, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

    В Telegram-канале ведомства уточняется, что взрыв прогремел возле здания администрации на улице Громовой. На месте инцидента нашли останки тела мужского пола, которое позднее опознали как 36-летнего местного жителя.

    В конце октября возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе произошел теракт. 

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    Кличко не исключил «временного переселения» жителей Киева в пригород
    Кличко не исключил «временного переселения определенных категорий людей» из Киева в пригород
    		    25 ноября 2022, 03:39
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выступает против эвакуации жителей украинской столицы, но допустил возможность «временного переселения» некоторых категорий людей в пригород.

    Кличко также обратился к тем жителям города, у которых есть дом в пригороде или знакомые «с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение». Как заявил мэр Киева, «было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, в среду большая часть Украины лишилась энерго- и водоснабжения. В четверг Кличко сообщал в Киеве водоснабжение восстановлено в некоторых точках, но 70% города еще обесточено.

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    Пушилин оценил влияние ударов по объектам Украины на ситуацию на фронте

    25 ноября 2022, 13:55

    Текст: Антон Никитин

    Удары по объектам Украины «очень серьезно» влияют на ситуацию на линии соприкосновения, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Пушилин сказал, что результат, в частности, заметен по технике, которую применяют ВСУ. «Говорю даже не про европейскую, американскую технику, а про стационарное обеспечение, которое сейчас на порядок хуже», – сказал он в эфире канала «Россия 1».

    Он пояснил, что в результате ударов по объектам инфраструктуры лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы ВСУ, заводы, цеха. Ухудшается логистика, элементы слежения, связи и прочее, отметил Пушилин, добавив, что результаты от ударов сейчас очень серьезно отражаются по всем направлениям, передает ТАСС.

    Пушилин также сообщил, что союзные силы продвигаются по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что восстановить энергосистему Украины сможет только Россия.

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    Россия потребовала международного мониторинга договоренностей по ЗАЭС
    Постпред при организациях в Вене Ульянов указал на необходимость международного мониторинга договоренностей по ЗАЭС

    25 ноября 2022, 04:20

    Текст: Антон Антонов

    Для организации зоны защиты физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС требуется международный мониторинг соблюдения соглашений, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов заявил, что без эффективного мониторинга подобная «декларация останется пустой бумагой». Вопрос обсуждается с секретариатом МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    В воскресенье гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы Запорожской АЭС. Он также призвал Москву и Киев «как можно скорее» договоритьсяо создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

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    Песков объяснил выбор тем на встрече Путина с матерями участников СВО
    Песков сообщил о намерении Путина обсудить на встрече с матерями участников спецоперации все поднятые ими темы

    25 ноября 2022, 03:23

    Текст: Антон Антонов

    На встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Кроме того, Путин поздравит женщин с наступающим Днем матери, передает РИА «Новости».

    Также Песков сообщил, что пока Путин не планирует встречаться с военными корреспондентами или лично вручать журналисту Семену Пегову орден Мужества, передает ТАСС.

    Напомним, в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих.

    Пегов награжден орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга. Журналист пострадал, подорвавшись на мине «лепесток».

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    Российские войска за сутки уничтожили 210 украинских военных на четырех направлениях
    		    25 ноября 2022, 14:56
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

    Возле населенных пунктов Славянск и Северск Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием ликвидированы более 100 наемников «иностранного легиона», а также танк и две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Две безуспешные атаки были предприняты ВСУ на Купянском направлении под Новоселовским Луганской народной неспублики (ЛНР). Огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля, три боевых машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате упреждающих действий российских войск на Краснолиманском направлении нанесено поражение ротной тактической группе ВСУ, которая намеревалась наступать у Стельмаховки ЛНР. Кроме того, огнем артиллерии сорвана атака в направлении Червонопоповки ЛНР. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за последние сутки составили порядка 70 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, четыре бронемашины, сообщил Конашенков.

    Решительными действиями российских подразделений на Донецком направлении возле населенного пункта Бахмутское была отражена контратака ротной группы ВСУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, два танка, перечислили в Минобороны.

    Противник предпринимал попытки контратаковать на Южно-Донецком направлении позиции российских подразделений у населенных пунктов Новодонецкое, Новомихайловка, Новодаровка Запорожской области. Огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен. Ликвидированы более 50 военнослужащих, два бронеавтомобиля.

    Оперативно-тактической авиацией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Торское, Ямполовка, Ивано-Дарьевка и Победа ДНР, 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 16 районах.

    У населенного пункта Веселое ДНР уничтожена американская РЛС AN/TPQ-50. Возле Камышевахи Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника в районах населенных пунктов Вершина, Мирная Долина, Новоандреевка ДНР и Залиман ЛНР.

    Перехвачены пять РСЗО HIMARS и «Ольха» у населенных пунктов Кременная и Попасная ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.

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    Минобороны показало работу РСЗО «Смерч» на Украине
    Минобороны опубликовало видео боевой работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации

    25 ноября 2022, 07:39

    Текст: Антон Антонов

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись с запуском ракет реактивной системой залпового огня «Смерч» в ходе спецоперации на Украине.

    На видеозаписи, опубликованной в Telegram, показана работа расчет РСЗО «Смерч» Западного военного округа. Указывается, что дивизионы «Смерчей» занимаются уничтожением особо важных объектов военной инфраструктуры противника, которые расположены за десятки километров. 

    Как подчеркивает ведомство, РСЗО бьют по целям «с ювелирной точностью», цели «уничтожаются гарантированно». «Смерчи» постоянно дежурят вдоль линии фронта – после получения задачи на ракетный пуск требуется несколько минут.

    Напомним, в ходе спецоперации на Украине российские военные также испытали в боевых условиях работу РСЗО «Торнадо-С.

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    В ЛНР рассказали о безуспешных попытках ВСУ прорвать линию обороны
    Марочко: ВСУ по несколько раз за день пытаются прорваться на линии соприкосновения в ЛНР

    25 ноября 2022, 12:32

    Текст: Антон Никитин

    Украинские националисты по несколько раз за день пытаются совершить прорыв на линии соприкосновения в Луганской народной республике, но все попытки безуспешны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Марочко в эфире канала «Луганск 24» рассказал, что попытки прорыва совершаются ежедневно, причем неоднократно в день, однако у противника ничего не выходит. ВСУ, по его словам, получают огромные потери, возвращаются на ранее занимаемые позиции, перегруппировываются и «вновь идут, как говорится, на смертный бой», передает ТАСС.

    Накануне он сообщил, что ВСУ нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по центру Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР).

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    В Кремле ответили на вопрос о планах Путина встретиться с военнослужащими
    Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Владимира Путина с военными пока не планируется

    25 ноября 2022, 08:22

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин пока не собирается проводить встречу с российскими военными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Кремль объявит, если такое решение будет принято, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих. На встрече Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.

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    Минобороны открыло «горячую линию» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных

    24 ноября 2022, 20:03

    Текст: Вера Басилая

    «Горячая линия» по финансовому обеспечению мобилизованных и добровольцев начала работать в Едином расчетном центре Минобороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что открыта горячая линия ЕРЦ военного ведомства по вопросам расчетов денежного довольствия мобилизованных и добровольцев. Обращаться можно по телефону: 8 (800) 737-7-737.

    До этого на «Госуслугах» появилась форма обратной связи по вопросам выплат мобилизованным.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все денежные средства, выделенные на довольствие участникам спецоперации, доведены до Министерства обороны России.

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