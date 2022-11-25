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В ДНР назвали потери среди силовиков и мирных жителей за неделю
В ДНР за неделю погибли 84 силовика и пять мирных жителей
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В Донецкой народной республике (ДНР) за неделю погибли 84 сотрудника силовых структур и пять мирных жителей, сообщил аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
В Telegram-канале омбудсмена ДНР опубликованы данные о погибших и раненых жителей республики и военнослужащих. Так, согласно сообщению, в период с 18 ноября по 24 ноября 2022-го погибли 84 силовика и пять гражданских лиц.
Всего за этот период ранен 271 силовик, пострадали 23 мирных жителя. За весь период противостояния погибли 10 010 человек, в том числе 125 детей.
Ранее в октябре сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние полтора месяца только на Херсонском направлении потеряли около 1590 единиц техники, включая 320 танков и порядка 9,8 тыс. военных.
Стало известно о казни украинскими карателями 100 мирных жителей в Херсоне
Советник врио губернатора Херсонской области Малькевич заявил, что украинские каратели убили 100 жителей Херсона
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Украинские силовики убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 человек пропали без вести, заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По словам Малькевича, по информации из достоверных источников как минимум 100 человек были убиты украинскими силовиками в Херсоне, каждый день задерживают местных жителей, без вести пропали уже 200 человек, передает ТАСС.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации.
До этого сообщалось, что ВС России наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся.
В Следственном комитете заявили, что следователи займутся проверкой данных о казнях мирного населения в Херсоне, которых проводят украинские каратели во время зачисток.
Между тем, на Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона.
Высокоточным ударом в Харьковской области уничтожено до 200 боевиков ВСУ из Польши
ВКС России уничтожили 200 боевиков по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным, размещенным в Telegram-канале Минобороны, высокоточным ударом ВКС России уничтожены 200 польских наемников ВСУ в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области.
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях.
Для выпуска Stinger американским оружейникам пришлось вернуть на работу пенсионеров
Wall Street Journal: Оружейная компания вернула на работу пенсионеров для увеличения производства Stinger
Крупнейшие западные производители оружия увеличили выпуск ракетных установок, танков и боеприпасов для удовлетворения спроса, вызванного конфликтом на Украине.
Так, компания Raytheon Technologies вернула на работу пенсионеров, чтобы нарастить выпуск зенитных ракетных комплексов Stinger. ВС США не заказывали их с 2008 года, передает ТАСС.
Американский концерн Lockheed Martin удвоил выпуск противотанковых комплексов Javelin и планирует увеличить выпуск РСЗО HIMARS. Компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила заказ от Пентагона на 200 млн долларов специально для Украины.
Ранее сообщалось, что западные страны все глубже залезают в свои запасы артиллерийских боеприпасов с учетом существенного их расхода украинскими войсками.
Взрывы прозвучали на окраинах Запорожья
Назначенный украинскими властями секретарь горсовета Куртев сообщил о взрывах на окраинах Запорожья
На окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздались взрывы, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями.
Куртев заявил в Telegram, что, по предварительной информации, «прилетов» в Запорожье не зафиксировано.
Напомним, после очередной серии ударов по украинской энергетической инфраструктуре большая часть Украины осталась без света, во многих регионах возникли проблемы с водоснабжением.
Германия не поддержала предложение Польши направить ЗРК Patriot на Украину
Министр обороны Германии Ламбрехт не поддержала предложение Варшавы направить ЗРК Patriot на Украину, а не в Польшу
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Предложение польских властей направить ЗРК Patriot из Германии не в Польшу, а на Украину не может быть реализовано без обсуждения в НАТО, заявила глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
Председатель правящей партии Польши «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак предложили разместить на Украине ЗРК Patriot, которые Германия решила направить в Польшу. Позднее их поддержал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА «Новости».
Однако Ламбрехт подчеркнула, что ЗРК Patriot, которые будут направлены в Польшу, входят в систему ПВО НАТО. Как подчеркнула министр обороны Германии, их нельзя использовать за пределами стран НАТО без обсуждения такого шага членами альянса, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.
«Они предназначены для развертывания на территории НАТО», – приводит ее слова «Московский комсомолец» со ссылкой на Reuters.
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, Германия объявила, что на территории Польши разместят ЗРК Patriot из Германии, а небо над Польшей станут патрулировать немецкие истребители Eurofighter.
Возле администрации Мариуполя взорвался автомобиль
Неподалеку от здания администрации Мариуполя взорвался автомобиль, погиб мужчина
Подрыв автомобиля случился в четверг вечером неподалеку от корпуса администрации Мариуполя, найдено тело мужчины, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В Telegram-канале ведомства уточняется, что взрыв прогремел возле здания администрации на улице Громовой. На месте инцидента нашли останки тела мужского пола, которое позднее опознали как 36-летнего местного жителя.
В конце октября возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе произошел теракт.
Кличко не исключил «временного переселения» жителей Киева в пригород
Кличко не исключил «временного переселения определенных категорий людей» из Киева в пригород
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выступает против эвакуации жителей украинской столицы, но допустил возможность «временного переселения» некоторых категорий людей в пригород.
Кличко также обратился к тем жителям города, у которых есть дом в пригороде или знакомые «с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение». Как заявил мэр Киева, «было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, в среду большая часть Украины лишилась энерго- и водоснабжения. В четверг Кличко сообщал в Киеве водоснабжение восстановлено в некоторых точках, но 70% города еще обесточено.
Пушилин оценил влияние ударов по объектам Украины на ситуацию на фронте
Удары по объектам Украины «очень серьезно» влияют на ситуацию на линии соприкосновения, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что результат, в частности, заметен по технике, которую применяют ВСУ. «Говорю даже не про европейскую, американскую технику, а про стационарное обеспечение, которое сейчас на порядок хуже», – сказал он в эфире канала «Россия 1».
Он пояснил, что в результате ударов по объектам инфраструктуры лишаются возможности постоянного обеспечения электричеством ремонтные базы ВСУ, заводы, цеха. Ухудшается логистика, элементы слежения, связи и прочее, отметил Пушилин, добавив, что результаты от ударов сейчас очень серьезно отражаются по всем направлениям, передает ТАСС.
Пушилин также сообщил, что союзные силы продвигаются по всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что подразделения работают в непростых условиях, в том числе и погодных.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что восстановить энергосистему Украины сможет только Россия.
Россия потребовала международного мониторинга договоренностей по ЗАЭС
Постпред при организациях в Вене Ульянов указал на необходимость международного мониторинга договоренностей по ЗАЭС
Для организации зоны защиты физической и ядерной безопасности Запорожской АЭС требуется международный мониторинг соблюдения соглашений, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов заявил, что без эффективного мониторинга подобная «декларация останется пустой бумагой». Вопрос обсуждается с секретариатом МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
В воскресенье гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы Запорожской АЭС. Он также призвал Москву и Киев «как можно скорее» договоритьсяо создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
Песков объяснил выбор тем на встрече Путина с матерями участников СВО
Песков сообщил о намерении Путина обсудить на встрече с матерями участников спецоперации все поднятые ими темы
На встрече с матерями российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин поздравит женщин с наступающим Днем матери, передает РИА «Новости».
Также Песков сообщил, что пока Путин не планирует встречаться с военными корреспондентами или лично вручать журналисту Семену Пегову орден Мужества, передает ТАСС.
Напомним, в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих.
Пегов награжден орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга. Журналист пострадал, подорвавшись на мине «лепесток».
Российские войска за сутки уничтожили 210 украинских военных на четырех направлениях
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Возле населенных пунктов Славянск и Северск Донецкой народной республики (ДНР) высокоточным оружием ликвидированы более 100 наемников «иностранного легиона», а также танк и две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Две безуспешные атаки были предприняты ВСУ на Купянском направлении под Новоселовским Луганской народной неспублики (ЛНР). Огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля, три боевых машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате упреждающих действий российских войск на Краснолиманском направлении нанесено поражение ротной тактической группе ВСУ, которая намеревалась наступать у Стельмаховки ЛНР. Кроме того, огнем артиллерии сорвана атака в направлении Червонопоповки ЛНР. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за последние сутки составили порядка 70 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, четыре бронемашины, сообщил Конашенков.
Решительными действиями российских подразделений на Донецком направлении возле населенного пункта Бахмутское была отражена контратака ротной группы ВСУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, два танка, перечислили в Минобороны.
Противник предпринимал попытки контратаковать на Южно-Донецком направлении позиции российских подразделений у населенных пунктов Новодонецкое, Новомихайловка, Новодаровка Запорожской области. Огнем артиллерии противник был рассеян и отброшен. Ликвидированы более 50 военнослужащих, два бронеавтомобиля.
Оперативно-тактической авиацией поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Торское, Ямполовка, Ивано-Дарьевка и Победа ДНР, 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 16 районах.
У населенного пункта Веселое ДНР уничтожена американская РЛС AN/TPQ-50. Возле Камышевахи Запорожской области взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре беспилотника в районах населенных пунктов Вершина, Мирная Долина, Новоандреевка ДНР и Залиман ЛНР.
Перехвачены пять РСЗО HIMARS и «Ольха» у населенных пунктов Кременная и Попасная ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны показало работу РСЗО «Смерч» на Украине
Минобороны опубликовало видео боевой работы РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации
Министерство обороны России опубликовало видеозапись с запуском ракет реактивной системой залпового огня «Смерч» в ходе спецоперации на Украине.
На видеозаписи, опубликованной в Telegram, показана работа расчет РСЗО «Смерч» Западного военного округа. Указывается, что дивизионы «Смерчей» занимаются уничтожением особо важных объектов военной инфраструктуры противника, которые расположены за десятки километров.
Как подчеркивает ведомство, РСЗО бьют по целям «с ювелирной точностью», цели «уничтожаются гарантированно». «Смерчи» постоянно дежурят вдоль линии фронта – после получения задачи на ракетный пуск требуется несколько минут.
Напомним, в ходе спецоперации на Украине российские военные также испытали в боевых условиях работу РСЗО «Торнадо-С.
В ЛНР рассказали о безуспешных попытках ВСУ прорвать линию обороны
Марочко: ВСУ по несколько раз за день пытаются прорваться на линии соприкосновения в ЛНР
Украинские националисты по несколько раз за день пытаются совершить прорыв на линии соприкосновения в Луганской народной республике, но все попытки безуспешны, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко в эфире канала «Луганск 24» рассказал, что попытки прорыва совершаются ежедневно, причем неоднократно в день, однако у противника ничего не выходит. ВСУ, по его словам, получают огромные потери, возвращаются на ранее занимаемые позиции, перегруппировываются и «вновь идут, как говорится, на смертный бой», передает ТАСС.
Накануне он сообщил, что ВСУ нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по центру Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР).
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина встретиться с военнослужащими
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что отдельная встреча Владимира Путина с военными пока не планируется
Российский лидер Владимир Путин пока не собирается проводить встречу с российскими военными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль объявит, если такое решение будет принято, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Кремле в пятницу состоится встреча Путина с матерями российских военнослужащих. На встрече Владимир Путин обсудит все темы, которые женщины решат затронуть.
Минобороны открыло «горячую линию» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных
«Горячая линия» по финансовому обеспечению мобилизованных и добровольцев начала работать в Едином расчетном центре Минобороны России.
В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что открыта горячая линия ЕРЦ военного ведомства по вопросам расчетов денежного довольствия мобилизованных и добровольцев. Обращаться можно по телефону: 8 (800) 737-7-737.
До этого на «Госуслугах» появилась форма обратной связи по вопросам выплат мобилизованным.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все денежные средства, выделенные на довольствие участникам спецоперации, доведены до Министерства обороны России.