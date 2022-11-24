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Песков объяснил планы Запада ввести потолок цен на нефть из России
Песков о потолоке цен на российскую нефть: Запад пытается принять решение ради решения
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Запад, намереваясь ввести потолок цен на нефть из России, пытается просто принять решение ради решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он назвал обсуждения по этому «потолку» пока не очень понятными.
«Там мало объяснимые цифры называются. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения, не из-за эффекта, а ради решения, чтобы поставить галочку, что «потолок» введен», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, остается ли в силе обещание Москвы не поставлять нефть странам, которые введут ограничения цен на нефть, если они окажутся выше или близко к рыночной цене.
Представитель Кремля заявил, что влияние потолка цен на рынок пока сложно спрогнозировать. Сейчас в России исходят из установки президента о том, что страна не будет поставлять нефть и газ странам, которые решат присоединиться к «потолку».
Между тем ранее сообщалось, что переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик.
Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
В России оценили новые условия ввода потолка цен на нефть
Экономист Митрахович: США не рискнули закрутить «нефтяную гайку» для России
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Необдуманное «закручивание гаек» в вопросе потолка цен на российскую нефть может привести к проблемам для самих инициаторов этой идеи. Поэтому в рамках санкций они сразу же предусмотрели послабления. К такому мнению в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя вводимый США потолок цен на российскую нефть.
«Американцы понимают, что сильное давление на Россию приведет к нежелательным последствиям для самих США. В частости, это может спровоцировать теневые договоренности ряда стран с Россией. К примеру, операции по купле-продаже нефти могут обслуживаться вне долларовой юрисдикции. А услуги по судовому фрахту могут заказываться у альтернативных государств, что нанесет удар по судоходному бизнесу Запада», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Если «перекрутить гайки», не оставив исключений, процесс перехода России к взаимодействию со странами Востока будет еще более быстрым. Американцы не хотят рисковать, вынуждая Москву ограничить поставки энергоносителей, иначе цены значительно вырастут, а действия Индии и Китая в таком случае предугадать невозможно», – указывает эксперт.
«Кроме того, отсутствие ограничений на переработанную нефть было достаточно предсказуемым. Невозможно запретить Индии или Турции экспортировать нефтепродукты, сделанные из российского сырья. У американского могущества есть свои пределы», – акцентирует собеседник.
«Также до конца не ясна ситуация с переходным периодом, который предлагают ввести европейцы. Ограничения по ценам не были указаны заранее, при этом танкер с нефтью идет полтора месяца. Люди, отправляющие нефть по морю, могли бы засомневаться в своей готовности участия в подобной торговле. До 5 декабря осталось несколько недель, а цена по прайс-кэпу до сих пор не объявлена. Неясен даже факт одобрения операции на той стороне пути», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, сроки переходного периода продлевают для того, чтобы компании успели приспособиться к новым условиям. А тот факт, что точные цифры до сих пор остаются не рассчитанными, говорит о качестве западной бюрократии», – считает Митрахович.
«Вместе с тем, исключения из правил есть и для ряда европейских государств. Например, для Болгарии и Хорватии. Стоит отметить, что Болгария изначально получила некоторые «поблажки» со стороны властей ЕС. Таким образом, уточнения Минфина США по ситуации с указанными государствами служат преодолению парадоксальной ситуации, когда указы Штатов и ЕС противоречат друг другу», – резюмирует эксперт.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
В среду утром, стало известно, что мировые цены на нефть несколько снизились в ожидании деталей о «ценовом потолке» для России. Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.42 снижается на 0,26%, достигая 88,13 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 80,77 доллара. Вместе с тем, отмечается, что игроки не ждут серьезных изменений в случае введения «ценового потолка» для России.
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СМИ: Болгария разрешила «Лукойлу» поставлять нефть в обход санкций ЕС
The Independent: Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты вопреки санкциям ЕС
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Власти Болгарии позволят Черноморскому нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему российской компании «Лукойл», продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки предупреждению Брюсселя о нарушении санкций, сообщает The Independent.
По оценкам Софии, сделка между Болгарией и принадлежащим России «Лукойлом» даст бюджету Болгарии дополнительно 350 млн евро, сообщает издание The Independent.
Как заявил вице-премьер-министр Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев после переговоров с менеджерами российской нефтяной компании, с 1 января 2023 года «Лукойл» переведет Софии доходы и налоги, подлежащие уплате в Болгарии. Он пояснил, что раньше компания платила налоги в Нидерландах или Швейцарии.
Как отмечает издание, сделка также выгодна «Лукойлу», так как позволяет расположенному в Болгарии предприятию частично избежать предстоящего эмбарго ЕС на поставку большинства российских нефтепродуктов.
Единственный нефтеперерабатывающий завод Болгарии является основным источником бензина и дизельного топлива, но половина произведенной продукции идет на экспорт. На его долю приходится около 9% экономического производства Болгарии, на предприятии работает несколько тысяч человек. Остановка производства вызовет серьезные проблемы на рынке труда Болгарии в дополнение к потере перерабатывающих мощностей, сообщает издание.
В понедельник заместитель министра финансов Людмила Петкова заявила, что нефтепродукты, полученные из нефти марки Urals (экспортный сорт российской нефти), будут произведены в Болгарии и могут быть экспортированы в другие страны Евросоюза.
Правительство Болгарии утверждает, что возможный запрет на экспорт нефтепродуктов в ЕС нанесет ущерб экономике страны, поскольку на внутреннем рынке возникнет дефицит, если нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» прекратит работу из-за санкций, сообщает издание.
Ранее во вторник стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
Польша и страны Прибалтики отказались поддержать потолок цен на российскую нефть
Bloomberg: Польша и страны Прибалтики не приняли предложенный потолок цен на российскую нефть
Польша, Литва, Латвия и Эстония отказались поддержать потолок цен на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что исполнительный орган Евросоюза предложил предельный уровень цен на российскую нефть в 65 долларов за баррель, однако страны Прибалтики и Польша сочли такой потолок чересчур «щедрым» по отношению к России, передает RT со ссылкой на Bloomberg.
Ранее стало известно, что мировые цены на нефть начали незначительно снижаться после выхода данных о запасах сырья в США и увеличении числа действующих буровых установок.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».
США собрались регулярно корректировать потолок цен на российскую нефть
Минфин США вместе с союзниками намерен регулярно корректировать установленный потолок цен на российскую нефть
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После введения потолка цен на российскую нефть Соединенные Штаты вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень на энергоноситель несколько раз в год, сообщил представитель Минфина США высокого ранга Reuters.
По словам чиновника, США и их союзники не планируют корректировать предельный уровень цен на российскую нефть на еженедельной или ежемесячной основе. При этом он заверил, что США намерены пересматривать цену на регулярной основе – ежеквартально или раз в полгода, чтобы обеспечить определенность на рынке, передает ТАСС.
Представитель американского финансового ведомства добавил, что страны «Группы семи» (G7) должны вскоре объявить предельную цену на экспорт российской нефти. Он рассказал, что в Евросоюзе проводятся консультации по этому вопросу. Представитель Минфина США выразил надежду, что в ЕС закончат эти консультации относительно скоро, чтобы коалиция могла объявить окончательную цену. В составе упомянутой «международной коалиции» он назвал, помимо США, входящие в G7 государства, Европейский союз и Австралию.
Как сообщили источники Reuters, решение о предельной цене на российскую нефть может быть принято в среду или четверг после встречи послов стран ЕС.
Представитель Минфина США также заявил, что Вашингтон не ожидает от Москвы ответных мер в виде прекращения экспорта нефти. Он отметил, что такой шаг может привести к росту мировых цен на нефть, но рискует нанести ущерб российским нефтяным месторождениям. Как считает американский чиновник, такой шаг в конечном счете не в интересах Москвы.
Он выразил уверенность, что Китай и Индия будут соблюдать установленный коалицией США потолок цен на российскую нефть и покупать энергоноситель по низким ценам, так как любые действия, которые Россия предпримет для повышения цен, окажут влияние на покупателей.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
США не включили транспортировку в предельную цену на российскую нефть
Минфин США решил не включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование
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Соединенные Штаты и их союзники не будут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку и страхование, говорится в документах Министерства финансов США.
Как отмечает ведомство, расходы на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в предельную цену на нефть из РФ, они должны указываться отдельно и быть коммерчески обоснованы. Кроме того, как подчеркивается в документах, после существенной переработки российской нефти за пределами РФ связанные с потолком цен меры больше не будут применяться в ее отношении, передает ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Юшков: России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть
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Сейчас США пошли по пути введения мягких ограничений на нашу нефть. Но если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться». Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя новые детали соглашения США о введении потолка цен на российскую нефть.
«Вашингтон и страны G7 последовательно шли по пути смягчения санкций в виде потолка цен на российскую нефть. Причиной тому – опасения, что Москва действительно откажется поставлять энергоресурсы государствам, поддержавшим рестрикции», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Все понимают, что если Россия не найдет другие рынки сбыта освободившихся объемов, то она просто сократит экспорт. Об этом, кстати, на днях говорил Александр Новак, упомянув возможность сокращения экспорта», – отмечает собеседник.
«Такого сценария опасаются как США, так и ЕС. На рынке и без того наблюдается острый дефицит энергоресурсов. Если же Москва сократит экспорт, то стоимость всех марок нефти в мире значительно увеличится. И тогда наша страна при меньших объемах поставок получит столько же, сколько зарабатывала ранее», – рассуждает эксперт.
«На Западе, тем временем, импортеры начнут платить больше. С невероятной скоростью начнет раскручиваться инфляция. Для стабилизации обстановки придется поднимать ставки ФРС. Экономика перейдет к рецессии», – описал возможный сценарий Юшков.
«В связи с этим Вашингтон пытается предложить такие санкции, которые никак не сказались бы на рынке, а Москва их могла бы просто проигнорировать. Так мы можем увидеть отсутствие рестрикций в отношении покупателей российской нефти. То есть перевозить и страховать суда нельзя, а покупать – пожалуйста», – предполагает собеседник.
«При этом я не исключаю, что Вашингтон может попытаться таким образом подтолкнуть Россию, Индию и Китай к принятию предложенной системы потолка цен на топливо. Но нам ни в коем случае нельзя соглашаться на это», – призывает эксперт.
«Логика такая: когда ты соглашаешься на потолок, который тебя вроде как не ограничивает, Штаты могут его пересмотреть. И тогда с каждым таким пересмотром «стены и потолок» будут сужаться все больше. В результате ограничения могут ввести на все российские экспортные товары», – заключил Юшков.
Накануне издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 23 ноября США и ЕС могут установить предельные цены на российскую нефть. Указывается, что точные ограничения могут быть как в районе 60 долларов за баррель, так и на уровне 70.
В Минфине США заявили, что после введения цен на российскую нефть Штаты совместно с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень несколько раз в год. Сообщается, что подобное решение связано с потребностью в подстраивании решения под рыночные нужды.
Помимо этого, Минфин США опубликовал генеральную лицензию, в которой указаны существенные послабления ограничений в отношении ряда европейских государств. Так, планируется разрешить все финансовые операции, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, не имеющие выхода к морю.
Стоит отметить и тот факт, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при условии существенной переработки сырья за пределами страны. Об этом говорится в другой лицензии ведомства.
Минфин США также отметил, что установка предельной цены на экспортируемую Россией нефть будет произведена только «после технических учений», которые планируют совместно провести западные страны. На данный момент суть учений и их точная дата остаются неизвестными.
При этом, как сообщает издание Bloomberg, ЕС желает максимально смягчить последствия принятия инициативы путем добавления 45-дневного переходного периода до введения ограничений. Льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (по информации издания, именно в эту дату нефтяные санкции должны будут вступить в силу) и разгруженной до 19 января.
Ранее издание Reuters писало, что ограничения, вводимые Европейским союзом, коснутся не только российской нефти, но и нефтепродуктов. Агентство указывает, что с 5 февраля ЕС введет ограничения на импорт российских нефтепродуктов, что существенно снизит общие доходы России.
Напомним, что в июне страны G7 договорились ввести потолки цен на российскую нефть. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию экспертного сообщества на Западе. Так, издание Bloomberg приводило мнение высокопоставленного чиновника министерства финансов США о том, что подобный шаг будет иметь решающее значение для предотвращения очередного скачка мировых цен до 140 долларов за баррель.
Однако Bloomberg также писал о проблематичности практической реализации данного решения. В частности, указывалось на сложность достижения договоренностей со странами не-Запада об установке потолка на российскую нефть. Кроме того, решение достаточно сложно реализовать даже в рамках Европейского Союза, где потребуется согласие всех государств-членов для изменения существующих санкций.
Тогда же Адам Позен, президент Института международной экономики Петерсона, скептически выразился о потолке цен в связи с отсутствием стимула поддержки инициативы у Китая и Индии – важных покупателей энергоресурсов Москвы.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
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Новак: Поставки нефти будут прекращены в страны, где введут ценовой потолок
Вице-премьер Новак предупредил о прекращении поставок нефти в страны, где будет введен ценовой потолок
Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые планируют введение ценового потолка на нефть. В подобном случае Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус взаимоотношений с партнерами. Вместе с тем, Россия не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, а будет переориентировать поставки на рыночно-ориентированных партнеров, передает ТАСС.
Кроме того, Новак назвал ценовой потолок актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7 планируют 23 ноября анонсировать, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.
США вывели из-под санкций поставки российской нефти в ряд стран ЕС
Минфин США вывел из-под санкций поставки российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС
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Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд не имеющих выхода к морю стран ЕС, выведя соответствующие транзакции из-под действия ограничительных мер в рамках политики потолка цен.
В лицензии, распространенной американским Минфином говорится, что все транзакции, запрещенные решением Минфина США от 21 ноября 2022 года, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС от 3 июня 2022 года, разрешены. Как пояснили в американском ведомстве, данная лицензия не разрешает операции, запрещенные антироссийскими рестрикциями, введенными Соединенными Штатами ранее, в том числе операции с лицами, находящимися под блокирующими санкциями США, передает ТАСС.
В решении Совета ЕС, на которое ссылается Минфин США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ. Запрет морских поставок нефти отложен на шесть месяцев, до начала декабря, на нефтепродукты – на восемь, до февраля 2023 года. При этом Брюссель сделал ряд исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия – до конца 2023 года закупать газойл. Временные исключения из нефтяного эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду своей географической ситуации страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют никаких жизнеспособных альтернативных опций.
В соответствии с политикой потолка цен на нефть из РФ американским физическим и юридическим лицам с 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше лимита, который США, другие страны G7, ЕС и Австралия намерены установить позднее. К такого рода услугам относятся торговая, посредническая, финансовая, таможенная брокерская деятельность, перевозка, страхование и возмещения ущерба, а также регистрация судов.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В тот же день появилась информация, что Болгария разрешит «Лукойлу» поставлять нефть на НПЗ и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года вопреки санкциям ЕС. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
Переговоры стран ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик
Bloomberg: Переговоры между странами ЕС об ограничении цен на российскую нефть зашли в тупик
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Переговоры между странами Евросоюза (ЕС) о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик, сообщило Bloomberg.
По словам осведомленных источников, Польша и страны Балтии отвергли предложение Европейской комиссии (ЕК) об установлении цены на нефть из России на уровне 65 долларов за баррель, поскольку сочли такое предложение ЕК «слишком щедрым» для Москвы. Ряд других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже 70 долларов за баррель, передает ТАСС.
Ранее в среду стало известно, что Евросоюз и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель. В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении бороться против введения потолка цен на российские нефть и газ на совещании министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе.
В понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
На Западе оценили влияние потолка цен на нефть на доходы России
Reuters: Введение потолка цен на нефть в 65–70 долларов не скажется на доходах России в краткосрочной перспективе
Введение странами Запада потолка цен на нефть на уровне 65–70 долларов за баррель значительным образом не повлияет на доходы России в краткосрочной перспективе, поскольку клиенты из Азии покупают нефть по схожей цене, утверждают источники Reuters в отрасли.
По сведениям источников Reuters, при цене нефти Brent на рынке 85 долларов за баррель Индия покупает российскую нефть со скидкой, что вписывается в предлагаемый Западом потолок цен. Таким образом, как считает Reuters, западным компаниям, оказывающим услуги в области перевозки и страхования, может быть послан сигнал, что они вправе проводить операции с российской нефтью без риска подпасть под санкции, передает ТАСС.
В публикации отмечается, что страны Группы семи (G7), а также входящие в Евросоюз государства и Австралия планируют установить потолок цен на перевозимую по морю российскую нефть 5 декабря.
Накануне стало известно, что переговоры между странами ЕС о введении ограничения цен на российскую нефть зашли в тупик. В среду стало известно, что ЕС и страны G7 предложили установить потолок цен на нефть из России в 65–70 долларов за баррель.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что России не стоит соглашаться даже на «мягкий потолок» цен на нефть. Он выразил уверенность, что если Москва согласится на эти условия, то постепенно «стены и потолок начнут сужаться».
В понедельник вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые попытаются искусственно ограничить стоимость этого сырья за счет введения механизма предельной цены.
ЕС собрался ввести для российской нефти «переходный период»
Bloomberg: Евросоюз предложил ввести 45-дневный или 90-дневный переходный период после ввода потолка цен на нефть России
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Евросоюз предложил ввести переходный период сроком в 45 дней или в дальнейшем в 90 дней после введения потолка цен на российскую нефть, сообщило Bloomberg со ссылкой на проект документа.
Как ожидается, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января 2023 года. Ранее о подобных мерах заявили в США и Великобритании. Помимо этого, ЕС предлагает ввести 90-дневный переходный период в случае дальнейших изменений лимита цен, передает ТАСС.
Как сообщается, в документе также говорится о смягчении запрета на оказание услуг судам, перевозившим российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по цене, превышающей лимит. Теперь запрет на обслуживание судов, перевозивших такой груз «намеренно», будет действовать лишь в течение 90 дней.
Накануне стало известно, что ЕС и G7 намерены согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок.
СМИ: ЕС и G7 намерены в среду согласовать потолок цен на российскую нефть
СМИ: ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов за баррель
Евросоюз (ЕС) и Группа семи (G7) рассматривают возможность согласовать в среду потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщила The Wall Street Journal.
По данным источника издания, ЕС и G7 собрались 23 ноября согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, также предполагается к обсуждению – 70 долларов за баррель, а применение ограничения рассчитывают начать с 5 декабря, передает ТАСС.
Согласно сведениям «Уолл-стрит джорнэл», послы государств — членов ЕС должны будут утвердить лимит цен на российскую нефть единогласно, в связи с чем могут возникнуть некоторые затруднения. G7 же постарается ввести аналогичные меры одновременно с ЕС.
Ранее вице-премьер Александр Новак указал, что Россия не будет поставлять нефть или нефтепродукты в страны, которые введут ценовой потолок.
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась
В «Транснефти» сообщили о возобновлении прокачки нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба»
Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«В 19.46 мск прокачка возобновилась», – передает ТАСС его слова.
Прокачка по украинскому участку «Дружбы» уже останавливалась на прошлой неделе – 15 ноября. Тогда Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки нефти в направлении Венгрии из-за падения напряжения. На следующий день прокачка восстановилась в полном объеме.
Ранее сообщалось, что участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен, при этом прокачка из Белоруссии в сторону Украины пока продолжается.
Цены на нефть ускорили падение после публикации данных о запасах в США
Цены на нефть ускорили темпы падения до 4% после публикации данных о ее запасах в США
Темпы падения мировых цен на нефть ускорились в среду после того, как были опубликованы данные о ее запасах в США, сейчас цены опускаются более чем на 4%, следует из данных торгов.
По данным на 19.01 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,38%, составив 84,49 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 4,61% до 77,72 доллара, передает РИА «Новости».
Минэнерго США ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 млн баррелей, или на 0,8%, – до 431,7 млн баррелей. Прогноз же предполагал сокращение на 1 млн баррелей.
При этом запасы бензина выросли сразу на 3,1 млн баррелей – до 211 млн баррелей, в то время как ожидалось увеличение лишь на 0,4 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что после введения потолка цен на российскую нефть США вместе с союзниками будут корректировать установленный предельный уровень.