Стало известно об обстреле ВСУ центра Стаханова в ЛНР

Взгляд
24 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа сделала первый шаг к краже активов России

Антироссийские декларации ЕС могут создать базис для конфискации зарубежных активов Москвы Winfried Rothermel/DPA/ТАСС
Европарламент принял резолюцию, в которой Россия объявляется «спонсором терроризма». В Москве это решение назвали глупым. Да и правовых последствий у него нет: в законах ЕС, в отличие от США, нет понятия «страны-спонсора терроризма». Тогда зачем Европарламенту потребовалось принятие этого декларативного в данный момент документа и может ли данная резолюция послужить основой для более значимых антироссийских решений ЕС в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Как США добьют экономику Евросоюза

Европа не хочет равнодушно наблюдать за тем, как США ее обгоняют ZUMA Press/Global Look Press
Единое евроатлантическое пространство, построенное на экономическом взаимодействии, разваливается на глазах. И делается это руками, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Все больше свидетельств того, что Европа начинает осознавать, в какую экономическую катастрофу вовлекает ее Вашингтон. Что же она в итоге предпримет? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Украина во мгле

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

Перейти в раздел…

В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины
    Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева Небензя пришел на заседание СБ ООН во время выступления Зеленского В Европе резолюцию ЕП сочли шагом к войне с Россией На Западе оценили влияние потолка цен на нефть на доходы России
    Россия призвала мир осудить пытки российских военных на Украине Командир отряда «Крым» заявил о падении зарплат наемников в ВСУ МИД Турции предсказал продолжительность конфликта на Украине Названа стоимость нового автомобиля «Москвич»
    Стало известно о поголовной мобилизации в ВСУ русскоязычных жителей Украины Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ Ле Пен призвала прекратить вооружать Киев в ущерб безопасности Франции

    Главная тема


    Европа сделала первый шаг к краже активов России

    нет сомнений


    В Кремле выразили уверенность в успехе СВО

    «Тольятти – Одесса»


    Зеленский выдвигает неадекватные условия для экспорта российского аммиака

    «за сотни тысяч километров»


    Захарова уличила главу МИД ФРГ в незнании географии

    Видео

    пограничные претензии


    Как странам Средней Азии удалось поделить спорные территории

    трудное решение


    Потолок цен на российскую нефть становится формальным

    добровольцы СВО


    Почему региональные политики отправляются на передовую

    воровство газа


    Украина толкает Россию перекрыть газовый вентиль

    настоящая история


    Откуда у русского сопротивления на Украине такая дерзость

    обыски в лавре


    Сергей Худиев: Церковь пережила их всех – переживет и СБУ

    догнать ушедшее


    Ирина Алкснис: Запад переписывает историю все более топорно

    мужество созерцания


    Виталий Трофимов-Трофимов: Количественные оценки к боевым действиям не применимы

    на ваш взгляд


    Вы будете следить за чемпионатом мира по футболу в Катаре?

    Стало известно об обстреле ВСУ центра Стаханова в ЛНР

    Марочко: ВСУ обстреляли из HIMARS центр Стаханова в ЛНР

    24 ноября 2022, 09:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американских РСЗО HIMARS по центру Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По его словам, в 7.20 вооруженные формирования Украины обстреляли центр Стаханова из HIMARS, в результате жертв и пострадавших нет, передает ТАСС.

    По его словам, ВСУ планируют возобновить наступление на населенные пункты Сватово и Кременную в ЛНР в ближайшие пять-семь дней, которые нужны для формирования ударных групп, восполнения потерь в штурмовых подразделениях и проведения боевого слаживания. По его мнению, за это время установится стабильно минусовая температура, которая будет способствовать продвижению техники.

    Ранее в ЛНР сообщали, что Алчевск и Стаханов подверглись обстрелу ВСУ из РСЗО HIMARS.


    На Украине возбудили уголовное дело против расстрелянных российских солдат
    Прокуратура Украины обвинила расстрелянных российских военных в нарушении законов войны
    		   22 ноября 2022, 19:20
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Расстрелянных в Макеевке российских военных прокуратура Украины обвинила в вероломстве и нарушении законов войны, по мнению ведомства, россияне имитировали сдачу в плен.

    В сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» против военнослужащих ВС России, их также обвиняют в вероломстве, передает ТАСС. Прокуратура Украины считает, что российские военные притворились, что сдаются в плен, и открыли огонь по ВСУ, что, по мнению ведомства, запрещается международным гуманитарным правом. 

    Ранее в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.

    Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами Вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.

    Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.

    Коментарии (99)
    Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
    Общественный деятель Мороз: Российские войска наносят удары по скоплениям ВСУ в Херсоне
    		    23 ноября 2022, 13:16
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска наносят удары по скоплениям украинских войск в Херсоне и его пригородах, удары по гражданской инфраструктуре не наносятся, сообщил общественный деятель Херсонской области Сергей Мороз.

    По его словам, ВС России наносят удары по скоплениям ВСУ и военным объектам в Херсоне, по гражданским объектам огонь не ведется, передает ТАСС.

    Ранее российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области.

    Коментарии (23)
    Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
    		    21 ноября 2022, 14:42
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
    		    21 ноября 2022, 09:59
    Фото: REUTERS
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.

    Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара. 

    Коментарии (26)
    Посол России в Лондоне поделился прогнозом на ход конфликта на Украине
    Посол России в Лондоне Келин счел маловероятным обострение конфликта на Украине в ближайшие недели
    		    23 ноября 2022, 05:59
    Фото: OxfordUnion/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что обострение конфликта на Украине в ближайшие недели маловероятно.

    Келин подчеркнул необходимость завершить конфликт, который начался не сейчас, не в феврале 2022 года, а еще несколько лет назад – в 2014 году. Он заявил, что не ожидает серьезных событий в ближайшие дни и недели. Он также отметил, что, с его точки зрения, ситуация сейчас «кажется более стабильной», что позволяет российским силам перегруппироваться, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы о якобы имеющейся возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, дипломат подчеркнул, что у России таких намерений нет, ситуация не та, в которых ядерное оружие могло бы быть применено. Он выразил уверенность, что вероятность использования Россией тактического ядерного оружия отсутствует.

    Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине, выразив мнение, что война продлится еще месяцы. Между тем в минувшее воскресенье министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    Опубликованы первые кадры применения зарубежной РСЗО TRLG-230 силами ВСУ
    В Сети опубликован видеоряд, где ВСУ эксплуатируют зарубежную технику боя РСЗО TRLG-230
    		    23 ноября 2022, 11:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие впервые за время спецоперации использовали новую установку залпового огня, предположительно, РСЗО TRLG-230, заметили украинские СМИ.

    На кадрах может быть турецкая РСЗО TRLG-230 с дальностью стрельбы до 70 км. Они также имеют максимальную точность поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар», передает ФАН со ссылкой на военных корреспондентов.

    Ранее российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

    Коментарии (27)
    В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
    		    21 ноября 2022, 15:39
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.

    Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».

    Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.

    Коментарии (28)
    Губернатор Севастополя назвал цель атаки беспилотников
    		    22 ноября 2022, 21:48
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атаки удалось отразить, ранее сбитые беспилотники планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Он напомнил об атаке киевского режима, совершенной семь лет назад 22 ноября. Тогда Киев подорвал ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. По мнению губернатора, сегодняшняя атака была проведена Киевом в память о тех событиях.

    «Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», – написал Развожаев в Telegram-канале. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

    Ранее он сообщал, что в Севастополе работают средства ПВО, которые сбили два украинских беспилотника.

    Коментарии (33)
    Пушилин сообщил об успехах на Павловском и Угледарском направлениях
    Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах российских сил на Павловском и Угледарском направлениях
    		    22 ноября 2022, 10:39
    Фото: Сергей Батурин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

    По его словам, на направлении Угледара и Павловки заметны движение и определенные успехи, передает ТАСС.

    По его словам, на марьинском направлении работает авиация и тяжелая артиллерия, и подразделения также добиваются успеха, даже с учетом того, что идут городские бои, передает РИА «Новости».

    Пушилин констатировал, что ситуация на краснолиманском направлении остается сложной, поскольку противник ежедневно пытается силами разного количества с применением тяжелой техники находить какие-то бреши, но на данный безуспешно.

    Он уточнил, что на авдеевском направлении отражены атаки ВСУ. Продолжается работа в направлении Артемовска и Соледара.

    Ранее Пушилин отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре.

    Коментарии (14)
    Российские войска остановили атаки ВСУ на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
    		    23 ноября 2022, 14:47
    Фото: t.me/mod_russia

    Упреждающим огневым поражением на Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной группы ВСУ для атаки в направлении Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения российских войск продолжали наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ у населенного пункта Павловка. В результате упреждающего огневого налета нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар резервам.

    Возле населенного пункта Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Ликвидированы более 40 военнослужащих, три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.

    На Купянском направлении огнем артиллерии сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ под Новоселовским ЛНР. На этом направлении уничтожены более 30 военнослужащих, два автомобиля, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у Вольнянска Запорожской области, а также 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 144 районах.

    Рядом с Николаевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    Возле населенных пунктов Червонопоповка ЛНР и Вольнянск Запорожской области уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников в районе Севастополя и газоконденсатных месторождений в Черном море, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (30)
    Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
    Минобороны показало ракетные удары Су-25 ВКС по военным объектам вооруженных сил Украины

    22 ноября 2022, 07:23

    Текст: Антон Антонов

    Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ударов Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Были уничтожены замаскированные укрепления и бронированная техника ВСУ.

    Накануне Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (3)
    Боец НМ ДНР рассказал, как откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты
    Боец НМ ДНР Худайнуров рассказал подробности боя, в котором он откидывал сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты

    23 ноября 2022, 22:58

    Текст: Антон Никитин

    Боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров в интервью спецкорру проекта WarGonzo Руслану Хакиеву рассказал подробности боя, в котором он хладнокровно откидывал сбрасываемые на него с коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.

    Видео интервью появилось в Telegram-канале проекта WarGonzo.

    Как отметил спецкорр проекта WarGonzo Руслан Хакиев, Рустам Худайнуров, боец 127-го батальона НМ ДНР, фактически прославился на весь мир после появления в Сети видео, в котором он хладнокровно откидывает сбрасываемые на него с коптера ВСУ гранаты. Герой рассказал все подробности того боя.

    Как отметил Рустам, он не может раскрыть точное место произошедшего, так как это военная тайна. Случившееся он назвал везением. При этом он отметил, что инструктора ему говорили, что у него есть пять секунд, чтобы среагировать и попытаться отбросить от себя гранату.

    Вспоминая о том бое, Рустам сказал, что командование поставило боевую задачу пройти определенные точки и захватить позиции «укропов». По словам Рустама, они с сослуживцами вышли на позиции, вместе прошли окоп и сели в ожидании команды на штурм. В этот момент, по его словам, прилетела «птичка». Он пояснил, что они с сослуживцами услышали шум подлетающего коптера ВСУ, начали стрелять и буквально после двух-трех очередей выстрелов коптер что-то скинул и произошел взрыв.

    После взрыва Рустама, по его словам, отбросило, появился шум в ушах. Боец рассказал, что посмотрел на себя, заметил «кровищу», после чего на несколько секунд «отключился». Придя в себя, Рустам, по его словам, начал отползать от этой точки, а в это время беспилотник продолжал его преследовать – подлетал, скидывал гранаты и улетал. Боец НМ рассказал, что перебежками, как мог, с трудом пытался двигаться вперед, но несколько раз падал и терял сознание. Такими рывками – по три-пять метров – боец сумел дойти до своих.

    Рустам посоветовал парням на передовой не паниковать, слушать «воздух», прислушиваться, а в подобной ситуации, когда коптер ВСУ сбрасывает сверху гранаты, он посоветовал им отбежать в сторону, так как «время есть».

    Ранее предполагалось, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, является пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Как сообщалось, боец выжил.

    Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.

    Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды.

    Коментарии (8)
    Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ

    21 ноября 2022, 14:45

    Текст: Ольга Иванова

    Российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловкя, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.

    Коментарии (20)
    Российские войска за сутки уничтожили более 260 украинских военных на четырех направлениях
    		    22 ноября 2022, 13:34
    Фото: Минобороны РФ

    Подразделения Российской армии на Донецком направлении продолжали наступательные действия, отражая при этом контратаки противника. За последние сутки на этом направлении были ликвидированы более 120 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российскими подразделениями на Южно-Донецком направлении нанесено поражение механизированной роте противника возле пункта Водяное. Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населенного пункта Павловка. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, два бронеавтомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В результате упреждающего огня артиллерии на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, которая выдвигалась для атаки у населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Противник потерял более 50 военнослужащих, танк и три машины пехоты, сообщил Конашенков.

    Российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ с иностранными наемниками атаковать из района населенного пункта Стельмаховка на Краснолиманском направлении. Потери противника составили до 40 военнослужащих и наемников. Уничтожены три бронеавтомобиля и три пикапа, отчитались в Минобороны.

    Авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Кисловка, Чугуев, Берестовое, Крахмальное, Кругляковка Харьковской области, Доброволье, Победа, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Токаревка, Садовое, Дудчаны Херсонской области, 63 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (26)
    Небензя пообещал продолжение СВО до изменения позиции Киева
    Постпред РФ при ООН Небензя: Россия намерена продолжать СВО, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах
    		    24 ноября 2022, 02:42
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Россия продолжит СВО в целях подрыва боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности РФ, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

    Дипломат указал, что подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, – одна из целей СВО, которая будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили руководство РФ начать СВО, передает ТАСС.

    Небензя также подчеркнул, что ВС России наносят удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией.

    Накануне в Кремле выразили уверенность в успехе специальной военной операции на Украине. Напомним, 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о продолжении специальной военной операции на фоне отказа Украины от переговоров.

    Коментарии (13)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •