Путин заявил о схожести позиций России и Кубы

Путин: Россия и Куба всегда были против различных ограничений и эмбарго

Россия всегда выступала против различных ограничений, эмбарго и блокад, Куба занимает такую же позицию в отношении РФ, это результаты традиционной дружбы двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Мы всегда выступали против различного рода ограничений, эмбарго, блокад и так далее. Всегда поддерживали на международных площадках, и мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Президент России отметил, что «всё это – результат традиционной дружбы, которая была заложена товарищем Фиделем Кастро».

Ранее во вторник российский президент Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.