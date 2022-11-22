Донецкий студент объяснил желание остаться служить после объявленной демобилизации

Донецкий студент объяснил свое желание остаться служить после объявленной демобилизации

Студент из Донецка Никита Машков, который попал под распоряжение о демобилизации студентов, остался служить сапером по контракту. Но в будущем он планирует получить высшее образование.

По информации Telegram-канала «Донбасс медиа», Машков объяснил нежелание уезжать домой тем, что в будущем решил связать свою жизнь с военным делом. При этом студент планирует обязательно вернуться к учебе и покорять новые высоты.

Юноша был призван в марте 2022 года, он работал сапером. Никита участвовал в освобождении Мариуполя и разминировании «Азовстали».

Как отмечается в Telegram-канале Readovka, родные поддержали парня и восприняли его решение с гордостью.

«Даже ничего не сказали, чтобы я уходил, они знали мое решение и были этому рады», – признал Никита.

Накануне в Донецке наградили демобилизованных студентов ДНР. В торжественном награждении учащихся очной и очно-заочной формы обучения, мобилизованных на территории народной республики, приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а также врио главы региона Денис Пушилин.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение, согласно которому студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы.