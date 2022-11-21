Столтенберг призвал НАТО расширить поставки оружия, ПВО и горючего на Украину

Росэнергоатом осудил цинизм МАГАТЭ в вопросе ударов Украины по Запорожской АЭС

Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа назвал верхом цинизма заявление МАГАТЭ об ударах Украины по Запорожской АЭС

Утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на Запорожской АЭС после украинских обстрелов являются верхом цинизма, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Карчаа раскритиковал заявление о том, что критическая инфраструктура не пострадала: «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?». Он указал, что формально к таковой не относятся, например, емкости с турбинным маслом, азотно-кислородная станция и емкости с водородом, которые украинские войска активно обстреливали, передает ТАСС.

«Вы представляете, что было бы, если загорелись 240 тонн масла, если бы взорвались два других объекта? К чему привел бы такой пожар?» – заявил он, добавив, что говорить о некритичности повреждений в данном случае – верх цинизма. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда ничем вообще».

Он сообщил, что инспекторы МАГАТЭ получат доступ для осмотра Запорожской АЭС, но только в рамках мандата. Хотя сами инспекторы считают, что мандат действует без ограничений, МАГАТЭ отвечает за ядерную безопасность, поэтому они получат доступ на «соответствующие объекты», сказал Карчаа. Если же они пожелают осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано. «Не потому, что мы что-то скрываем, а потому что работать надо в рамках мандата», – пояснил он.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал остановить обстрелы ЗАЭС. При этом он заявил: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении также сказано, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.