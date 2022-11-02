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Италия приостановила рассмотрение новой поставки оружия на Украину
Messaggero сообщила о приостановке властями Италии рассмотрения декрета о новой поставке оружия на Украину
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Рассмотрение нового декрета о поставке оружия на Украину приостановлено итальянскими властями. Утверждается, что это сделано для согласования с НАТО, сообщили источники в итальянском правительстве.
Как заявили источники, причина приостановки рассмотрения шестого декрета – необходимость согласования списков с НАТО. Кроме того, власти Италии хотят «вникнуть в детали военных запросов» Киева. «Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какие вооружения мы можем предоставить», – заявил один из источников.
В ближайшее время в Рим прибудет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ожидается, что он вместе с властями Италии определит список вооружений для Киева. Однако в процессе может возникнуть ряд проблем, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Как пишет газета, у Италии нет необходимого числа ЗРК SAMP-T, запрошенных Киевом. Если Италия отправит их на Украину, то сама может остаться без защиты. Издание считает, что в результате речь пойдет о других системах вооружения. Кроме того, не до конца реализованы поставки, утвержденные в четвертом и пятом декретах. Источник в министерстве обороны заявил, что сначала нужно завершить эту «работу», прежде чем «приступить к новой».
Напомним, итальянские СМИ сообщали, что Украина получила от Италии в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L. В предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS.
Взрывы произошли в нескольких городах Украины
СМИ и местные власти сообщают о взрывах в Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове
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В Полтаве, Николаеве, Никополе и Харькове произошли взрывы, в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил в Telegram, что «в Полтаве были слышны взрывы». Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Николаеве (Николаевская область) и Никополе (Днепропетровская область). Вечером 31 октября сообщалось о взрыве в Харькове, передает РИА «Новости».
Сообщалось о воздушной тревоге в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Позднее во всех этих регионах тревога была отменена. Однако еще через некоторое время воздушная тревога вновь была объявлена ночью в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу в связи с российскими ракетными ударами. Власти Украины признали повреждение 18 объектов в десяти регионах страны, в основном – объектов энергетики, сотни населенных пунктов в семи областях лишились электричества. Минобороны сообщило о поражении всех целей нового ракетного удара по системе энергетики Украины.
Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Запад в СБ ООН не смог опровергнуть причастность к нападению на Севастополь
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На заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил в Telegram, что в понедельник в СБ ООН состоялось «сразу два любопытных заседания». Первое «созвали западники» по поводу выводов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске в 2021 году.
ИКАО сначала подтвердила версию официального Минска об угрозе взрыва на лайнере, но «западники» вынудили организацию пересмотреть ее же выводы и скорректировать доклад. Заседание СБ страны Запада использовали для политических нападок на Минск и Москву, сообщил Полянский.
Второе заседание созвала Россия после нападения Украины на Севастополь. Россия объяснила свое решение приостановить участие в «зерновой сделке» и раскрыла «статистику по выполнению самой сделки». В ответ российская сторона не услышала прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Страны Запада попытались возложить на Россию вину «за ситуацию вообще». Как сообщил Полянский, развивающиеся страны высказывались осторожно.
«На мой взгляд, ни одно из этих двух заседаний западники не могут записать себе в актив. Их «двойные стандарты» и конфронтационный настрой были видны «невооруженным взглядом». С фактами они работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость – в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали», – заявил дипломат.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
Зеленский и Фиала подписали декларацию о членстве Украины в НАТО
Зеленский и премьер Чехии Фиала подписали совместную декларацию для ускорения вступления Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал с главой правительства Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве Украины в НАТО, которая должна ускорить интеграцию в альянс.
Зеленский на брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram, сообщил, что с премьером Чехии подписан ряд важных документов. Он особенно отметил декларацию о членстве в НАТО. По словам украинского президента, для Киева «это первый такой документ», подписанный для «ускорения евроатлантической интеграции». Документ, по словам Зеленского, закрепляет курс на развитие сотрудничества, чтобы «обеспечить стандарты НАТО» на Украине. Украина планирует подписать подобные документы и с другими государствами, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский сообщил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. После того как Киев не дождался встречных шагов со стороны альянса, в Киеве взялись за разработку альтернативы членству в НАТО.
Турция, Украина и ООН приостановили движение кораблей по зерновому коридору
Турция, Украина и ООН не запланировали движение кораблей по зерновому коридору на ближайшие сутки
Гуманитарный коридор в Черном море не будет работать 2 ноября, об этом говорится в сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.
«Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», – цитирует заявление центра ТАСС.
Там указали, что 1 ноября прошло 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили «зерновую сделку».
Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
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Временно исполняющий обязанности Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются на Угледарском направлении.
Продвигаемся, сказал он ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российские войска после артиллерийской и воздушной подготовки, в которой принимала участие в том числе и ТОС «Солнцепек», перешли в наступление на участке фронта от Угледара и вокруг Авдеевки. В наступлении принимают участие части и соединения 29-й общевойсковой армии, 68-го армейского корпуса ВС РФ и Народной милиции ДНР.
Между тем донецкий депутат Владислав Бердичевский в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал основные сложности наступления на Угледар.
Пушилин также заявил, что Киев нарушает права военнопленных. Среди тех, кто содержался в плену на Украине, никто не сказал о человеческом отношении, подчеркнул он. По его словам, украинские власти не соблюдают никакие конвенции, никакие права человека.
Напомним, в субботу прошел обмен пленными по формуле «50 на 50». В Минобороны подтвердили, что 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность, вернулись с подконтрольной Киеву территории в результате переговорного процесса.
Во вторник девять освобожденных из украинского плена военнослужащих ДНР и ЛНР встретились со своими семьями. Военные рассказали о пытках и издевательствах в украинском плену. С вернувшимися бойцами также пообщался Пушилин.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
Шойгу: В районы боевых действий направлены 87 тыс. мобилизованных
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Из 300 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тыс. человек направлены в районы боевых действий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Он уточнил, что они прошли дополнительную военную подготовку и боевое слаживание.
По словам Шойгу, к работе с мобилизованными привлечено порядка 3 тыс. инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО, передает РИА «Новости».
Основные усилия подготовки сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки, сообщил министр.
По его словам, в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы и других.
При этом министр обороны в очередной раз обратил внимание командующих войсками военных округов и Северным флотом на необходимость применения сформированных подразделений совместно с подразделениями, уже участвующими в СВО.
В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации призваны 300 тыс. человек, сообщил Шойгу. При этом он отметил, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Минобороны, продолжил глава ведомства, приняло экстренные меры по улучшению организации их работы, что принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных, добавил Шойгу.
Он напомнил, что Генеральным штабом 29 октября даны указания о завершении призыва граждан по мобилизации.
Шойгу поблагодарил депутатов Госдумы и сенаторов «за оперативное принятие законов, направленных на повышение социальной защищенности призванных граждан, за которыми сохраняются рабочие места, оказывается поддержка членам их семей».
Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, отметил министр обороны.
Президент Владимир Путин ранее сообщил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
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В Германии иорданец пытался зарезать беженку с Украины
Bild: В Германии иорданец напал с ножом на беженку с Украины
Беженец из Иордании в Германии напал с ножом на 21-летнюю гражданку Украины, едва не убив ее, сообщают немецкие СМИ. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе в общине Гармиш-Партенкирхен, где расположен горнолыжный курорт.
По информации таблоида Bild, 28-летний мужчина встретил девушку, работающую горничной в одном из отелей, перед ее квартирой, после чего нанес ей удар ножом. Оба проживали в одном общежитии для беженцев и знали друг друга. Мотив преступления остается неизвестным.
После нападения подозреваемый скрылся на велосипеде, полиция безуспешно разыскивала его в течение нескольких часов. Задержать иорданца удалось благодаря бдительности хозяина одного из местных ресторанов, который заметил подозрительного мужчину, несколько раз посетившего его заведение, заказав колбаски и картофель фри, передает РИА «Новости».
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили подозреваемого в одном из хозяйственных помещений здания, он сдался без сопротивления. По информации местной полиции, пострадавшая госпитализирована, она остается в тяжелом состоянии.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому.
В Польше обвинили украинцев в попытках захватить Европу
Dziennik Polityczny: Европа сыта по горло украинскими беженцами
Европейские страны устали от неблагодарного поведения украинских беженцев, большинство из них желают получить прибыль за счет помощи и льгот, пишет польское издание Dziennik Polityczny.
По словам автора статьи Марека Галаша, возможностью «завоевать Европу» пользуются не те, кому срочно нужна помощь, а желающие получить прибыль, те, кто давно вынашивал план переезда на постоянное место жительства в Западную Европу, но либо не было денег на это дорогостоящее предприятие, либо он боялся, что украинский средневековый менталитет вряд ли будет терпим в любой стране цивилизованного Запада.
«Не стоило ожидать, что беженцы будут работать на экономику принимающих их стран, платить налоги и вести себя в соответствии с законом в обмен на прием и льготы. С первых же дней пребывания стало ясно, что украинцы не используют даже самых простых слов благодарности», – приводит РИА «Новости» слова Галаша.
Он подчеркнул, что с прибытием украинцев в одной только Польше увеличилось число насильственных преступлений. Автор перечислил перечень правонарушений благодарных беженцев в Польше: вынос вещей и мебели из квартир хозяев, грабежи на автострадах и автостоянках, избиения с целью ограбления, демонстративное пренебрежение национальными традициями и обычаями, разрушение архитектурных памятников, убийства.
Галаш заявил, что, помимо этого, многие украинские беженцы пытаются обвинить принявшие их государства в недостаточном гостеприимстве, стараясь получить от них еще больше послаблений и возможности уезжать на Украину и затем повторно возвращаться в Европу, не теряя льгот.
«Но сейчас наступило время расплаты. Согласно закону, украинцам, прибывшим после февраля этого года, разрешено покидать Польшу не более чем на месяц, но некоторые из них сразу потеряли свой номер PESEL после нескольких дней пребывания за границей, сообщает Gazeta Wyborcza со слов «несчастной жертвы польского режима», – напомнил автор.
Галаш в своей статье потребовал от таможенных служб Польши проводить тщательную проверку на границе, чтобы пропускать в страну только тех украинцев, которые действительно нуждаются в переезде, а не желающих «сдать свои квартиры по баснословным ценам и улететь искать лучшей жизни и дополнительной прибыли в Европе».
Напомним, Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.
Ранее мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун заявил, что жители Украины массово приезжают в Польшу, чтобы получить социальное пособие, а затем возвращаются домой.
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Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины
Шойгу: Российские войска снижают военный потенциал Украины
Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что удары наносятся высокоточным оружием. Поражаются объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».
Шойгу уточнил, что ВСУ обстреливают ЗАЭС, а также точки эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Также Шойгу уточнил, что за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов HIMARS.
Кроме того, за минувшие две недели были уничтожены почти 200 иностранных наемников, две установки залпового огня HIMARS, 235 других бронированных машин, 74 танка и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины.
Ранее Шойгу на селекторном совещании заявил, что из 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, 87 тысяч направлены в районы боевых действий.
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Беспилотник сбит над Севастополем
Развожаев сообщил о сбитом российскими моряками беспилотнике над Севастополем
Российские моряки сбили беспилотник над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбит в районе Любимовки. Он сопроводил это сообщение словами из гимна Севастополя («Легендарный Севастополь»): «Знает вся страна родная, / Что не дремлют корабли / И надежно охраняют / Берега родной земли».
В конце прошлой недели Украина предприняла попытку нападения на Севастополь с использованием беспилотников. Атаке подверглись корабли и инфраструктура, задействованные в реализации «зерновой сделки». Украина напала, используя коридор, по которому вывозится зерно. Россия отразила атаку и приняла решение приостановить участие в сделке.
Медведев назвал победу России на Украине гарантией от начала Третьей мировой войны
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Утверждение Запада о том, что «России нельзя дать победить в войне» косвенно говорит о желании западных стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Известный тезис западных стран: «России нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.
Ранее на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой Медведев заявил, что решение о включении новых регионов в состав России принято навсегда.
Медведев в ходе переговоров выразил благодарность Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и референдумам, состоявшимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.
«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей» – указал российский политик.
В ответ Мнангагва «подтвердил неизменность подобного подхода Хараре (столица Зимбаве) к обсуждению украинского сюжета на международных площадках, несмотря на беспрецедентное давление извне», говорится в сообщении.
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В Общественной палате поддержали введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации
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«Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя законопроект депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.
В Госдуме готовится законопроект, согласно которому в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, если у человека нет отсрочки, передают «Известия». Штрафовать нарушителей предлагается на суммы от 200 до 500 тыс. рублей. Поясняется, что действующая 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу.
«Я, как поколение 40 плюс, поддерживаю данный законопроект. Я отношусь к тем людям, которые если Родина позовет, пойдут защищать свою страну. Поэтому, я, естественно, поддерживаю и не совсем понимаю тех людей, которые пытаются уклониться. Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – говорит Герасев.
Он подчеркивает, что в нашем государстве необходимо предусмотреть наказание за уклонение от воинской службы, потому что «каждый мужчина как минимум должен понимать, что он защитник своей Родины».
При этом член ОП вспоминает, что после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России были случаи, когда на службу забирали людей, которые имеют отсрочку или не годны к воинской службе по состоянию здоровья. Это произошло из-за того, что ранее в стране не было подобного положения, что привело к «неразберихе».
«После всех этих реформ различных, в том числе военных, ситуаций в военкоматах, мы пришли к тому, что военкоматы не способны были переварить такое количество людей и справиться с этой задачей в том качестве, в котором нам хотелось бы. Здесь больше вопрос к Министерству обороны, которое должно навести порядок. И я уже вижу по своему региону (республика Карелия), что порядок наводится, набирается отдельный штаб, и те ошибки, которые были допущены в первые дни, потихонечку исправляются», – уверяет эксперт.
По его словам, таких перегибов и недочетов, которые были сделаны в начале мобилизации, больше не будет в том же масштабе, а значит, система готова к введению новых законов.
В сентябре Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс о военной службе, согласно которым в том числе призванные на военные сборы из запаса граждане понесут уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление службы. Позже соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
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Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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