В Запорожье люди остались без отопления

Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета

Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия

США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.

Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.

По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.

Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.

В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.

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