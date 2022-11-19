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В Запорожье люди остались без отопления
Подконтрольная ВСУ часть Запорожья пребывает без отопления
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Вследствие повреждений трубопровода в подконтрольной украинскими войсками части Запорожья около 17 тыс. абонентов находятся без отопления, заявил назначенный Киевом глава областной администрации региона Александр Старух.
В своем Telegram-канале он отметил, что передача тепла прекратилась в 123 многоэтажных дома.
Как при этом отметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в городе разрушен склад боеприпасов ВСУ и цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», передает РИА «Новости».
Двумя днями ранее российские Воздушно-космические силы уничтожили цеха производящего топливо и ракетные двигатели предприятия в Павлограде Днепропетровской области, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для РЛС и РСЗО украинских военных.
Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами
Минобороны: Нацбат расстрелял перед строем пять украинских военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны России сообщило, что боевики украинского нацбата расстреляли перед строем пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в населенном пункте Белогоровка ЛНР военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнить приказ, после чего в расположение части прибыли боевики одного из нацбатальонов и для устрашения расстреляли перед строем пятерых бойцов бригады.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны.
Напомним, председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев сообщил, что регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.
Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».
Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.
В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Российские войска освободили Опытное в ДНР
В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных
В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.
По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления
Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».
Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.
В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
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Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.
Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.
Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.
Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.
Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.
Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
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Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета
Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия
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США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.
Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.
По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.
Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Киевские власти расстреляли в Херсоне 39 сторонников России и 74 увезли в неизвестном направлении, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По его словам, в Херсоне проводят показательные карательные акции в отношении жителей города, которые не смогли эвакуироваться на левый берег Днепра. Сейчас известно о 39 расстрелянных.
«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», – передает ТАСС его слова.
По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения.
СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских пленных
Следственный комитет возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военных
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских солдат, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Речь идет о видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 10 безоружных военнослужащих России, попавших в плен в ЛНР, передает ТАСС.
Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и более лиц, а также по факту жестокого обращения с военнопленными.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ
Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.
По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».
Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выбора: идти воевать или в тюрьму.
Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».
Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.
Стало известно о сокрытии Киевом начала гуманитарной катастрофы в Херсоне
Советник врио губернатора: Киев скрывает начало гуманитарной катастрофы в Херсоне
Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, в Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа, которую киевский режим скрывает, передает ТАСС.
Малькевич рассказал, что на фото, которые были опубликованы в украинских источниках «до введения жесточайшей цензуры», были люди, набиравшие воду в Днепре из-за проблем с водоснабжением.
«Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – добавил он.
Малькевич напомнил, что когда Россия заходила в Херсон весной, она наводила порядок, были и подвоз воды, и полевые кухни, и оперативное устранение всех проблем, в то время, как со стороны пиар-властей и Зеленского нет ничего, кроме сведения счетов.
Ранее Комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Зеленский похвастался «интересной системой» электроснабжения
Зеленский заявил о разработке на Украине «интересной» параллельной системы электроснабжения
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Украина разработала интересную систему электроснабжения, ее собираются запустить после окончания боев, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Как заявил Зеленский, на Украине знают, что собираются «делать, когда можно будет голову поднять». По его словам, разработана «параллельная сеть» снабжения электричеством, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совбеза организации сообщила, что на Украине, по имеющимся оценкам, повреждено 40% энергогенерирующих мощностей. Дикарло отметила особенно тяжелую ситуацию в Киеве – большая часть города вынуждена обходиться без света по 12 часов в день, передает ТАСС.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сказал, что на Украине, по оценкам США, свыше четверти жителей лишены электричества.
Тем временем глава военной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук сообщила в Telegram, что «график отключений в Прикарпатье будет действовать круглосуточно». Она пояснила, что свет будут забирать на четыре часа, но «отключения будут происходить несколько раз в сутки без соблюдения графиков почасовых отключений».
Компания ДТЭК «Киевские электросети» предупредила жителей Киева о возможных внеплановых отключениях света в городе 17 ноября.
Напомним, после массированного ракетного обстрела Украина столкнулась с отключениями света и воды. Кроме того, из-за проблем на Украине многие районы Молдавии остались без электричества. Также была остановлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины (позднее поставки возобновились).