Пескова спросили о перспективах зерновой сделки

В Кремле призвали дождаться итогов работы зерновой сделки, чтобы оценить перспективы продления

Ведется активная работа по зерновой сделке, необходимо дождаться итогов до истечения срока ее действия, чтобы можно было описывать дельнейшие перспективы ее продления, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, идет напряженная оценочная работа в особенности касательно договоренности, призванной снять ограничения на поставки российской продукции на зарубежные рынки. В данный момент, усердно ведется работа экспертов, а также установлены контакты с ООН, передает ТАСС.

Песков добавил, что действие сделки продлится до 19 ноября.

Ранее сообщалось, Турция планирует предложить продление на один год зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября.

Напомним, 12 ноября Эрдоган заявил, что рассчитывает в ближайшие два-три дня переговорить с президентом России Владимиром Путиным.