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В Кремле подтвердили подготовку к визиту президента Кубы
Представитель Кремля Песков сообщил об ожидающемся контакте президентов России и Кубы
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В Кремле ждут визита кубинского лидера в Москву, готовятся контакты глав государств, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит на следующей неделе Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным и участии в открытии памятника Фиделю Кастро.
Открытие памятника лидеру кубинской революции состоится 22 ноября и делегация президента приедет в российскую столицу на пару дней раньше.
К слову, Куба входит в список 14 стран, которые проголосовали против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине.
Британцы обвинили Сунака в лицемерии после заявления о Путине
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о Путине и G20
Читатели Daily Mail резко отреагировали на слова премьер-министра Британии Риши Сунака о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20, обвинив британского политика в лицемерии.
«Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте), пока на него не надавили», – передает РИА «Новости» слова пользователя Steve Kent.
«Сунак – клоун», – прокомментировал RabD.
«Они от него (Путина) отворачиваются, оскорбляют, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» – задается вопросом grunt.
«Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», – посчитал QueenandCountry.
Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине.
Путин сравнил украинские власти с бандеровцами
Путин сравнил украинские власти с бандеровцами времен Великой Отечественной
Сторонники украинского националиста Степана Бандеры во время Великой Отечественной замаскировывали псевдонационалистическими интересами собственную трусость, то же самое происходит и с сегодняшним киевским режимом, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами», заявил российский лидер, передает ТАСС.
«Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он.
Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.
Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА «Новости», студенты этих республик были мобилизованы до того, как ДНР и ЛНР вступили в состав России.
Как пояснил Песков, силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления ДНР и ЛНР в состав России, Путин поручил провести демобилизацию студентов, а также вернуть их к месту обучения.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
Шольц выразил сожаление о неучастии Путина в саммите G20
DPA: Канцлер Германии Шольц сожалеет о неучастии президента России Путина в саммите G20
Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет о том, что президент России Владимир Путин решил не участвовать в саммите G20, сообщает агентство DPA.
Во время рабочего визита во вьетнамскую столицу Ханой Шольц заявил, что было бы хорошо, если бы Путин поехал на саммит G20, пишет DPA.
При этом немецкий канцлер подчеркнул, что российского лидера ожидали бы вопросы и критика со стороны многих стран мира, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле заявили, что не стоит ожидать выступления российского лидера Владимира Путина на саммите G20, видеообращение к форуму АТЭС также не планируется.
Путин разрешил иностранцам служить в армии России
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Президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане смогут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ допускает службу по призыву лиц с иностранным гражданством в ВС России, передает ТАСС. По новой редакции документа, прохождение воинской службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».
Также отмечается, что граждане с двойным гражданством смогут служить по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера.
Также поясняется, что контракт не может быть заключен с с россиянином или иностранцем, в отношении которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении которого назначено либо ведется дознание, предварительное следствие или если уголовное дело передано в суд. Кроме того, вводится запрет на заключение контрактов с людьми, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а также с отбывавшими наказание в виде лишения свободы или подвергался административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ.
В октябре глава государства подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в Российскую армию.
Сунака расстроило отсутствие Путина на саммите G20
Премьер Британии Сунак выразил сожаление в связи с отсутствием Путина на саммите G20 в Индонезии
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Поскольку главы российского государства Владимира Путина не будет на саммите G20 в Индонезии, он не сможет «объяснить» решения по Украине, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак посетовал, что Путин «не встретится со своими коллегами» и «даже не попытается объяснить свои действия» на Украине. Как утверждает Сунак, именно из-за ситуации на Украине «две трети членов G20 имеют уровень инфляции выше 7%» в год.
При этом, по словам премьера, Великобритания с партнерами не допустят, чтобы их экономическое будущее оказалось «в заложниках». В частности, они намерены избавиться от зависимости от углеводородов из «таких стран, как Россия», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также выразил сожаление в связи стем, что Путин не примет участия в саммите G20. Россия на саммите в Индонезии, который состоится 15–16 ноября, представит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»
Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы»
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Президент Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю почетное звание «Город воинской славы», глава государства подписал соответствующий указ.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мелитополю звание Российской Федерации «Город воинской славы», – говорится в указе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким же указом президент присвоил звание и городу Мариуполю.
Также Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску.
Города получили его за «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Ранее во вторник глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий.
Звание «Город воинской славы» – почетное звание России. В городе воинской славы устанавливают стелу с изображением его герба и текстом указа о присвоении звания. В День защитника Отечества, День Победы и День города проводятся публичные праздничные мероприятия.
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.
В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Историк: Предатели всегда прикрывались псевдонационалистическими идеями
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«Происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной», – сказал газете ВЗГЛЯД президент РГГУ Ефим Пивовар. Во вторник Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа», где дал оценку нацизму на Украине и по итогам которого Мелитополю и Мариуполю были присвоены звания «Город воинской славы».
«Слова президента о том, что люди, которые сотрудничали с нацистами из страха, попытались прикрыть свое предательство псевдонационалистическими идеями – прежде всего касаются событий Великой Отечественной войны, которым было посвящено заседание Российского организационного комитета «Победа». Но в истории нельзя избежать параллелей», – отметил президент РГГУ, директор Института постсоветских и межрегиональных исследований, профессор Ефим Пивовар.
«В словах президента есть глубокий смысл, потому что эти слова касаются не только прошлого, но и настоящего», – подчеркнул историк. По его мнению, происходящие сейчас события не менее сложны, глубоки и драматичны, чем то, что страна переживала во время Великой Отечественной. «Российскому обществу всегда следует помнить и понимать, что такое предательство. Особенно подрастающему поколению», – подчеркнул Пивовар.
Во вторник на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничавшие с нацистами из страха и трусости в годы войны хотели таким образом «прикрыть это предательство интересов своих народов псевдонационалистическими интересами».
«Это очень характерно и для сегодняшних деятелей с той же Украины. Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами – это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», – подчеркнул он. По словам президента, и «в России были подобные же деятели, которые прикрывали свое предательство различными псевдонациональными интересами».
По завершении заседания оргкомитета «Победа», своими указами президент присвоил Мелитополю и Мариуполю почетные звания «Город воинской славы» с формулировкой: «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Нескольким российским городам, в том числе Луганску и Горловке, присвоено звание «Город трудовой доблести». Глава государства отметил, что города в новых регионах сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне.
Ранее Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.
В августе ФСБ России обнародовала новые архивные документы, рассказывающие о том, как военная разведка гитлеровской Германии использовала украинских националистов из ОУН* при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР.
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Путин: Города новых регионов России представлены для присвоения почетных званий
Путин: Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне
Города новых российских регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне, они представлены для присвоения им почетных званий, завил президент России Владимир Путин.
«Как вы знаете, процесс присвоения званий «Город воинской славы» был завершен в 2015 году, его удостоены 45 российских городов, а сейчас в состав России вернулись четыре региона, где во время Великой Отечественной шли тяжелейшие бои. Мужество и стойкость, проявленные здесь воинами Красной армии, сыграли в победе над нацизмом огромную роль», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании российского оргкомитета «Победа».
Президент обратил внимание, что в перечне городов, представленных комиссией Российской академии наук для рассмотрения, есть города новых субъектов федерации.
«Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», – заключил президент России.
Глава Российской академии наук Геннадий Красников в докладе президенту Владимиру Путину предложил присвоить почетное звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю.
«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам – Мелитополю и Мариуполю», – сказал Красников.
Он уточнил, что обращения этих городов прошли экспертизу в РАН.
«Историческая экспертиза обращения Мелитополя и Мариуполя, которую провела Российская академия наук, дает все основания поддержать инициативу жителей этих городов о присвоении им звания Город воинской славы», – отметил Красников.
Напомним, в августе 2021 года губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи с главой государства обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое звание «Города воинской славы».
Путин присвоил звание Героя труда России композитору Артемьеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России композитору Эдуарду Артемьеву, говорится в указе.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Артемьеву Эдуарду Николаевичу – композитору, члену Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации», – приводит документ РИА «Новости».
Артемьев – народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам.
Ранее Путин присвоил посмертно звание Героя России Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии.
Путин указал на опасность исторических мифов
Путин заявил, что сценарий раскачивания суверенитета историческими мифами опробован на Украине
Исторические мифы, размывание ценностей ведут к ослаблению суверенитета стран, такой сценарий опробован в том числе на Украине, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Путин считает, что раскачка государств и народов начинается с насаждения мифов, размывания ценностей, искажения исторических фактов. Он также заявил, что именно такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин указал на важность формирования позиции молодежи по истории России.
Песков рассказал о намерении Путина встретиться с мобилизованными
Президент России Владимир Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными гражданами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи, пообещал сообщить дополнительно, когда это намерено будет реализовано, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных.
Ранее Путин поручил демобилизовать студентов Донецкой и Луганской народных республик. Студенты попали под мобилизацию в этих регионах еще до вхождения ДНР и ЛНР в состав России.
Путин заявил о попытках ослабить Россию
Путин назвал ослабление России целью попыток перелицевать историю
Попытки переписать историю совершаются с целью ослабить Россию, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Он подчеркнул, что попытки некоторых государств перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и преследуют цель разобщить общество и лишить ориентиров, чтобы в конечном итоге раскачать суверенитет России, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о важности расширять доступ к правде о прошлом, сохранять и передавать потомкам память о предках в ответ на попытки исказить историю.
Путин: Россия не забудет, что Победу в Великой Отечественной добывали все народы СССР
Россия никогда не забудет, что все народы СССР внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». При этом он напомнил, что почти 70% потерь пришлось на РСФСР.
Он подчеркнул, что вклад всех народов СССР в Победу никогда не забывался и не будет забыт, передает ТАСС.
«В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной войне приходятся на РСФСР», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что СССР победил в Великой Отечественной войне не только за счет фронтовых битв, но и за счет своей экономической мощи.