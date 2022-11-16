Тело застреленного в голову предпринимателя нашли в Подмосковье

Военный эксперт объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» по Украине

Удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что нанесенные 15 ноября ракетные удары по своему масштабу напоминают первые удары после назначения Сергея Суровикина командующим войсками в зоне спецоперации, передает «Московский комсомолец».

В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и Киевской области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице и других городах.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия этой атакой ответила на «речь Зеленского на G20». В свою очередь Шурыгин считает, что ракетные удары никак не связаны с политикой, но вскоре станут рутинными. Он заявляет, что удары должны носить и носят цикличный характер.

«После серии ударов обычно следует доразведка целей, потом выяснение, какие цели были уничтожены окончательно, какие противник может попытаться восстановить и соответственно, какие еще надо уничтожать», – сказал он. По словам эксперта, обычно на это уходит от одной до двух недель, в зависимости от разных нюансов.

«Когда противнику дается возможность начать восстанавливать разрушенную инфраструктуру, он завозит туда оборудование, начинает работать», – пояснил эксперт. В таком случае объект становится более уязвимым, поскольку оборудование еще не смонтировано и его легче уничтожить. Шурыгин отметил, что удары с оттяжкой – нормальная военная тактика, так как они затруднят переброску войск ВСУ, а также доставку западной техники и боеприпасов ближе к передовой.

Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города.