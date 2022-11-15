Депутат: Мелитополь неоднократно становился символом воинской славы России

Мелитополь стал символом воинской славы времен Великой Отечественной войны и современной истории России, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Артем Бичаев, который координирует гуманитарную миссию партии в Запорожье и будет координировать работу с избирателями от фракции ЕР в Госдуме на территории нового региона РФ.

«Это знаменательное событие не только для жителей Мелитополя, но и для всех жителей Запорожской области. Всегда мелитопольцы, запорожцы отличались трудолюбием и большим патриотизмом. Во времена Великой Отечественной войны они круглосуточно работали на благо нашей большой страны, на нужды тыла и фронта», – приводятся его слова на сайте ЕР.

Бичаев отметил, что в период СВО Мелитополь был освобожден одним из первых. Этот факт имел ключевое значение, так как город является сухопутными воротами в Крым.

«Переход города под контроль российских Вооруженных Сил означал решение важнейшей геополитической задачи – безопасности Крыма», – подчеркнул депутат.

Также он сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны, которые живут в Мелитополе, на встречах с волонтёрами «Единой России» неоднократно говорили о том, что необходимо отметить роль Мелитополя в истории России.

«Они ждали этого события. Это часть политики России, нашей партии по сохранению исторической правды. Поддержка президентом инициативы о присвоении Мелитополю звания «Города воинской славы» поможет и дальше доносить правду о Победе, истории тех времен до молодежи», – заключил Бичаев.

Напомним, президент Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю и еще 9 городам почетное звание «Город воинской славы».