Эрдоган сообщил о росте числа погибших при взрыве в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган сообщил о шести погибших при взрыве в Стамбуле

Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган на брифинге в Стамбуле назвал взрыв «нападением с бомбой», сообщает РИА «Новости».

«Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал Эрдоган.

Ранее губернатор турецкой столицы Али Ерликая сообщил, что по официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38.

Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.