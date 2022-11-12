Украинцы стали шутить по поводу поездок в лифте

У ЕС возникли проблемы с выделением дотаций Украине в 2023 году

Newsweek: Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за финансовых трудностей

Планы Евросоюза по оказанию помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году могут оказаться под угрозой из-за позиции отдельных стран объединения, которые переживают сложный период в экономике, сообщил американский журнал Newsweek.

Издание отмечает, что страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, а в США чиновники задают вопросы о поддержке Украины. Вопрос в том, будет ли этого достаточно для прекращения помощи, указывает издание, передает ТАСС.

Профессор Мичиганского университета, помощник декана по исследовательской работе Джон Чорчиари в интервью Newsweek отметил, что планы Евросоюза выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро в качестве помощи могут столкнуться со сложностями и привести европейцев к ситуации, когда у них останется мало выбора. Он напомнил, что Венгрия выразила готовность выделить помощь Украине по двусторонним каналам, чтобы не запускать механизм внешних заимствований ЕС. По словам профессора, Германия и другие ключевые игроки не хотели бы так просто «отпускать с крючка» другие страны ЕС, однако если на Украине условия продолжат ухудшаться, у них может оказаться мало выбора.

В то же время в США, согласно проведенному в сентябре социологическому опросу, более половины респондентов поддержали дипломатические усилия для завершения войны, в то время как 47% заявили, что они поддерживают военную помощь, только если она будет сопровождаться дипломатическими усилиями, сообщает журнал.

Другие аналитики, опрошенные журналом, отмечают, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем выше запрос на его завершение путем дипломатического урегулирования. В связи с этим издание указывает на недавнюю массовую демонстрацию в Праге против роста цен на энергию, заявления венгерского руководства о том, что их страна не готова поддерживать новые санкции в отношении России, экономические проблемы в Греции.

При этом журнал также приводит ряд мнений экспертов о том, что пока единство Евросоюза в оказании помощи Украине остается крепким, а в странах ЕС существует запрос на дальнейшую поддержку Киева.

Напомним, в среду исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис сообщил о планах Еврокомиссии выдавать Украине финансовую помощь в 2023 году в объеме до 18 млрд евро в формате «ссуды на льготных условиях». Венгрия выступила против совместных льготных кредитов стран ЕС Украине.

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