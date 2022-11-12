Либертарианская партия США призвала к переговорам России и Украины

В США либертарианская партия призвала отказаться от «бесконечного финансирования» Украины, а также наладить дипломатию между Россией и Украиной.

В сообщении партии говорится, что можно использовать день перемирия, но его не будет в случае выбора Вашингтона финансировать конфликт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Либертарианская партия является третьей по величине в США, она не представлена в федеральных законодательных органах, у нее есть лишь один мандат в палате представителей штата Вайоминг. Поддерживают ее около 700 тыс. американских граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией.