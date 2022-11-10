Пентагон устроил в Арктике провокацию против России

Эксперт: Байден превращается в «хромую утку»

Американист Дудаков: Победа республиканцев на выборах в Конгресс существенно осложнит жизнь Байдену

Республиканское большинство в Конгрессе будет шатким. Однако победа республиканцев существенно осложнит жизнь Байдена – проводить решения через дружественный Конгресс больше не удастся. Расследования в отношении его сына Хантера возобновятся. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог-американист Малек Дудаков, комментируя промежуточные выборы в парламент США.

«В данный момент стоит дождаться окончания подсчета голосов. Можно, конечно, говорить, что республиканцы с небольшим отрывом, но лидируют на выборах в Конгресс. Вряд ли у них сформируется действительно крупное большинство, но все-таки, возможно, что они получат больше мест, чем 219 и 220, как сообщал NBC. Возможно, что у республиканцев будет больше мест, чем сейчас предсказывают аналитики», – считает эксперт-американист Малек Дудаков.

«Видно, конечно, что республиканцы выступили хуже, чем планировали. Да, 220 мест, действительно, гарантирует им большинство, но будет оно несколько шатким. Рассчитывали, конечно, на большее», – акцентирует эксперт.

Дудаков указывает, что при победе республиканцев будут инициированы расследования в отношении сына действующего президента Хантера Байдена. «Члены Республиканской партии давно обещают их устроить. Определенно начнутся расследования по ситуации в Афганистане и, вероятно, по Украине», – констатирует собеседник.

«Республиканцам нужно устраивать политические атаки на Байдена. Впереди президентская гонка 2024 года. Важно ослабить позиции действующего президента. Поэтому расследования станут частью попыток республиканцев ослабить демократов», – считает эксперт.

«Вероятная победа республиканцев свидетельствует о том, что раскол в американском обществе усиливается. Байдену придется отбиваться от политических атак со стороны Конгресса – силы будут тратиться на «внутренние разборки», а не только на внешнюю политику. Позиции демократов определенно пошатнутся – им будет гораздо сложнее проводить собственную политику», – рассуждает собеседник.

«Байден в какой-то степени превращается в президента-«хромую утку». Проводить реформы через дружественный Конгресс уже не удастся, потому что настроения в данном органе кардинально изменятся. Контроль перейдет от демократов к республиканцам, что значительно осложнит жизнь действующему президенту», – акцентирует эксперт.

«На внешнюю политику победа республиканцев влияет не особо. Выборы в Конгресс – это событие, связанное с внутриамериканской повесткой. Всё, что касается внешней политики, и Украины в частности, имеет второстепенное значение, когда мы обсуждаем победу республиканцев на выборах в Конгресс», – резюмирует Малек Дудаков.

В США в эти часы завершаются промежуточные выборы. На них избираются все 435 членов нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.

В действовавшем до этого момента составе Палаты представителей Конгресса правящие демократы занимали 220 мест, оппозиционным республиканцам принадлежат 212 мест, три места остаются вакантными, напоминает TACC.

Телеканал NBC опубликовал прогноз, по которому республиканцы получают 219 (или, по другим данным, 220) мест в Палате представителей. Демократам достается соответственно 216 или 215 мандатов. Если оценка верна, то Республиканская партия в любом случае получает 218 мест, необходимых для контроля над нижней палатой, указывает РИА Новости.

В Сенате нынешнего состава у демократов 48 мест, однако на их стороне всегда голосуют два независимых сенатора, республиканцы занимают 50 мест, поясняет ТАСС. Согласно Конституции США, при равном разделении голосов в Сенате решающим считается голос вице-президента. Этот пост занимает демократ Камала Харрис.

По предварительным (и пока не подтвержденным) данным, которые приводит NBC, по итогам выборов трети сенаторов, большая часть мест все же остается за Демократической партией – 48 против 47 у республиканцев.

Власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы. Американская пресса сообщила о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.

Экс-президент и вероятный кандидат на выборах-2024, республиканец Дональд Трамп ранее раскритиковал ситуацию c «отсутствием бюллетеней» в Детройте. Здесь люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос», заявил Трамп. По его словам, подобное «происходит в большом количестве еще много где». «Протестуйте, протестуйте, протестуйте», – приводит РИА «Новости» заявление Трампа в его соцсети Truth Social.

В Пенсильвании собрались потратить на подсчет голосов несколько дней, в Аризоне сообщают о сбоях устройств для голосования именно в тех районах, где популярностью пользуется Республиканская партия, заявил Трамп. Он призвал жителей Аризоны не уходить с избирательных участков, пока не проголосуют. Экс-президент задался вопросом: «Происходит то же мошенничество с голосованием, что и в 2020 году?».

Позже Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии. Трамп написал в Truth Social, что республиканцы одержали 174 победы и девять поражений. «Замечательный вечер!» – отметил он, добавив, что «фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это».

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