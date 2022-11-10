Восклицание «Жыве Беларусь» с поднятой рукой признали нацистским в Белоруссии

В Белоруссии в перечень нацистской символики внесено восклицание «Жыве Беларусь» с поднятием руки

В перечень нацистской символики и атрибутики внесено восклицание «Жыве Беларусь» с поднятием правой руки с распрямленной ладонью, а также отзыв «Жыве», следует из постановления МВД Белоруссии.

Коллаборационистское приветствие, которое считают символом 13-го Белорусского полицейского батальона СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии «ваффен-СС» наравне с нацистским приветствием, внесено в перечень нацисткой символики и атрибутики. Уточняется, что оно сопровождается поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве», передает ТАСС со ссылкой на постановление МВД Белоруссии.

При этом в документе нет пояснений, можно ли считать нацистским восклицание «Жыве Беларусь» без поднятой руки, которое используют оппозиционеры в Белоруссии.

В Белоруссии составлен перечень, где определены девять организаций и структур, причастных к нацизму, которые были признаны Международным военным трибуналом преступными. Также есть перечень нацистской символики и атрибутики, куда включены более пятидесяти позиций, в большинстве своем это эмблемы военизированных формирований времен Второй мировой войны.

Ранее белорусские власти установили более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.