Телефонные мошенники стали реже звонить россиянам после ударов ВС РФ по энергообъектам Украины

После ударов России по энергообъектам Украины сократилось число звонков телефонных мошенников россиянам

Эксперты объяснили резкое снижение числа атак телефонных мошенников переключением аферистов на звонки через мессенджеры и перебоями с электроэнергией на Украине, где находятся подпольные call-центры.

В ВТБ заявили, что в октябре число звонков мошенников россиянам сократилось на 20% по отношению к сентябрю – до 520 тыс. вызовов, при этом аферисты стали меньше звонить с середины года. В банке «Зенит» отметили такую же тенденцию, уточнив, что снизилось и число случаев обмана при помощи социальной инженерии в октябре, пишут «Известия».

Между тем главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что мошенники стали активно использовать для обзвонов мессенджеры, такие вызовы нельзя заблокировать или отследить.

Отметила существенное снижение звонков от мошенников с конца сентября руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Он считает, что после нанесения ударов по энергетическим объектам Украины call-центры не могут качественно работать, не исключено, что это временное «затишье».

Между тем в Центробанке заявили, что телефонное мошенничество остается основным каналом атак. По предварительным сведениям, активность телефонных злоумышленников выросла более чем в два раза относительно второго квартала.

По данным ВТБ, общий объем атак превысил 6,8 млн инцидентов – в три раза больше, чем за весь 2021-й, выросло число мошенничеств в интернете и соцсетях.

В банках предупреждают, что необходимо обращаться в банк или в полицию, если паспортные данные оказались у посторонних лиц.

Ранее зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что с начала 2022 года предотвращено 6,8 млн попыток финансовых мошенников, это в три раза больше, чем за 2021 год.