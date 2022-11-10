На нацпроект «Демография» в Подмосковье выделили более 18 млрд рублей

В Московской области на национальный проект «Демография» в 2022 году выделены 18,2 млрд рублей, на эти средства создаются дополнительные места в яслях, возводятся новые детсады, проводится реконструкция спортивных сооружений.

В регионе открылось 565 дополнительных мест благодаря нацпроекту, до конца года их будет порядка 700. Детей начнут принимать в 24 учреждениях, передает телеканал 360.

Родители в Московской области получают материнский капитал. С 1 февраля 2022 года его размер на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго – 693,1 тыс. (при условии, что семья не получала такие выплаты на первенца).

Президентскую выплату на первого ребенка по нацпроекту «Демография» назначили более чем 56 тыс. семей с низкими доходами в Подмосковье. Пособие составляет 15 тыс. 737 рублей.

Средства по нацпроекту идут также на строительство и реконструкцию спортивных сооружений, содействие занятости и многое другое.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев уточнил, что для реализации нацпроектов в Московской области создан офис, а ход работ отслеживается через Центр управления регионом. Контроль происходит на каждом этапе – от проведения торгов до исполнения госконтрактов и открытия объектов.