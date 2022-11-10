Чехия решила усилить обороноспособность Грузии из-за «агрессии России»

Глава МИД Чехии Ян Липавски в четверг в Тбилиси пообещал Грузии больше поддержки для «обеспечения устойчивости и повышения обороноспособности» на фоне «агрессивной политики России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На совместной с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили пресс-конференции Ян Липавски заявил, что «агрессия России» продемонстрировала необходимость оказывать больше поддержки таким странам, как Грузия и Украина.

«От России можно ждать любого сценария», – объяснил он намерение оказывать больше поддержки Грузии.

Чехия в настоящее время председательствует в ЕС, в связи с чем Ян Липавски призвал Грузию выполнить 12 требований по реформам от Брюсселя, чтобы страна смогла получить статус кандидата в Евросоюз, что было уже предоставлено в июне Украине и Молдавии.

Глава МИД Чехии назвал Грузию «приоритетной страной» для Евросоюза.

Илья Дарчиашвили сообщил, что Тбилиси усиленно работает над выполнением двенадцати требований ЕС, а предоставление Грузии в июне Брюсселем «европейской перспективы» мотивировало грузинскую сторону «успешно пройти все пути».

Также была отмечена важность Грузии как транзитной страны для поставок в Европу энергоносителей.