Зампред Совбеза Медведев: Мы никогда не позволим отторгнуть новые регионы и будем защищать их жителей

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой заявил, что решение о включении новых регионов в состав России принято навсегда.

Медведев в ходе переговоров выразил благодарность Зимбабве за взвешенный подход к урегулированию кризиса на Украине и референдумам, состоявшимся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей» – указал российский политик.

В ответ Мнангагва «подтвердил неизменность подобного подхода Хараре (столица Зимбаве) к обсуждению украинского сюжета на международных площадках, несмотря на беспрецедентное давление извне», говорится в сообщении.

Кроме того, на переговорах приоритетное внимание было уделено перспективам развития межпартийного сотрудничества, взаимодействию РФ и Зимбабве в области экономики, безопасности и в гуманитарной сфере. В том числе Мнангагва отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних, нелегитимных санкций в отношении России.

В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев также написал, что утверждение Запада о том, будто «России нельзя дать победить в войне» косвенно говорит о желании стран спровоцировать мировую войну с применением ядерного оружия.

«Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил он.

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