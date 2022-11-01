Воздушная тревога объявлена на северо-востоке Украины

СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского

NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя

Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».

После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.

Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.

«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.

Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.

Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.

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