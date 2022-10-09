Минтранс назвал сроки восстановления пригородного пассажирского сообщения по Крымскому мосту

Минтранс: Пригородное пассажирское сообщение по Крымскому мосту восстановят к 19:00 воскресенья

Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту осуществляется согласно графику, пригородное пассажирское движение через мост восстановят в 19:00 воскресенья, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

В пресс-службе рассказали, что в данное время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов проходит по графику, передает ТАСС.

Пригородное пассажирское движение через мост в Минтрансе пообещали восстановить в 19:00.

Ранее в воскресенье в Минтрансе сообщили, что паромная переправа в Крым через работает стабильно. В субботу утром на Крымском мосту произошел теракт.