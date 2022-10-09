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Минтранс назвал сроки восстановления пригородного пассажирского сообщения по Крымскому мосту
Минтранс: Пригородное пассажирское сообщение по Крымскому мосту восстановят к 19:00 воскресенья
9 октября 2022, 12:06
Текст: Дмитрий Зубарев
Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту осуществляется согласно графику, пригородное пассажирское движение через мост восстановят в 19:00 воскресенья, сообщили в пресс-службе Минтранса России.
В пресс-службе рассказали, что в данное время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов проходит по графику, передает ТАСС.
Пригородное пассажирское движение через мост в Минтрансе пообещали восстановить в 19:00.
Ранее в воскресенье в Минтрансе сообщили, что паромная переправа в Крым через работает стабильно. В субботу утром на Крымском мосту произошел теракт.
Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту
Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов: Грузовик на Крымском мосту подорвали с помощью радиоканала
8 октября 2022, 13:18
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Антон Никитин
Подрыв грузовика на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
Михайлов в комментарии РИА «Новости» предположил, что подрыв был совершен не по таймеру: по мнению эксперта, это исключает синхронность. Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала, сказал он.
В этом будут разбираться российские правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил, добавил эксперт.
Он отметил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, потому что любой досмотр, по словам эксперта, проводится визуально.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
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Взорвавшийся грузовик на Крымском мосту принадлежал жителю Кубани
В Следственном комитете назвали владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
8 октября 2022, 14:18
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Кристина Цыцура
Житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК России.
«Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту. Личность погибших сейчас устанавливается.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:59
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
9 октября 2022, 09:15
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
СК РФ: При взрыве на Крымском мосту погибли три человека
8 октября 2022, 14:02
Текст: Антон Никитин
По предварительным данным, три человека погибли в результате происшествия на Крымском мосту, из воды подняты тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Личности погибших устанавливаются.
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация, говорится в сообщении СК РФ.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
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Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту
В Минтрансе заявили, что движение поездов по Крымскому мосту планируется обеспечить к 20.00.
8 октября 2022, 14:43
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, уже проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 мск, передает ТАСС.
Кроме того, оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд сервис Экспресс» – сообщил, что два поезда (№ 8 Севастополь – Санкт-Петербург и № 28 Симферополь – Москва) отправятся в субботу вовремя.
Ранее сообщалось, что к обследованию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Крымского моста привлечены все силы.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились. Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
Польские депутаты обрадовались взрыву на Крымском мосту
Депутат сейма Польши Бедронь назвал ЧП на Крымском мосту «бальзамом на сердце»
8 октября 2022, 13:09
Фото: Стрингер/ТАСС
Текст: Кристина Цыцура
Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав его «бальзамом на сердце».
«Бальзам на наши сердца», – передает РИА «Новости» слова депутата, которые он произнес в эфире радиостанции Zet.
Позже депутат от правящей партии Польши «Право и справедливость» Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что взрыв на мосту «имеет символическое значение, но также и практическое». Она добавила, что мост имеет военное значение и служит для переброски оружия.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост, заявив, что за этим могут стоять украинские спецслужбы.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
8 октября 2022, 16:15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
В Крым налажен транспортный коридор через новые регионы России
Советник главы Крыма Крючков: Налажен сухопутный коридор через новые регионы
8 октября 2022, 13:36
Фото: Zuma\TASS
Текст: Антон Никитин
Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков также сообщил в своем Telegram-канале, что Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов, стратегические нефтехранилища заполнены. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы, отметил он.
Советник главы Крыма указал на распространение украинских фейков о ЧП на Крымском мосту и призвал доверять только официальной информации.
Напомним, керченская паромная переправа возобновляет работу в субботу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пассажирское морское сообщение из Крыма запустят в субботу, а до конца дня может быть запущена автомобильная переправа.
РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
8 октября 2022, 21:52
Текст: Вера Басилая
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
8 октября 2022, 19:53
Текст: Вера Басилая
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:42
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Вице-премьер России Хуснуллин заявил о полном восстановлении железнодорожного движения по Крымскому мосту
8 октября 2022, 21:10
Текст: Вера Басилая
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, автобусы будут ходить после определения состояния полотна, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин отметил, что все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускать по Крымскому мосту, а вот автобусное движение будет начато только после определения его состояния, пока мост открыт только для легковых автомобилей, передает РИА «Новости».
Вице-премьер призвал уменьшить количество поездок на автомобильном транспорте по Крымскому мосту, чтобы не создавать пробок и для проведения ремонтных работ поврежденного участка, автомобильное движение пока открыто в реверсивном режиме по одной полосе.
Также он отметил, что первые результаты обследования разрушенной части Крымского моста будут завтра, поручил составить план-график его восстановления.
Позже Хуснуллин отметил, что паромные переправы будут работать, по мере обследования будет приниматься вопрос – пускать ли на мост и грузовые машины.
«Губернаторам Крыма и Краснодарского края дал поручение информировать жителей о пунктах обогрева, перехватывающих парковках и состоянии моста, чтоб люди понимали какая ситуация, если решат поехать по мосту. Буду ежедневно проводить заседание штаба и оперативно решать все вопросы», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток.
Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
8 октября 2022, 22:54
Текст: Антон Антонов
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
Захарова резко отреагировала на радость главы МИД Эстонии из-за ЧП в Крыму
Официальный представитель МИД Захарова указала на преступную логику в реакции главы МИД Эстонии на ЧП на Крымском мосту
8 октября 2022, 15:29
Текст: Вера Басилая
Преступная логика круговой поруки связала натовские режимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова по поводу реакции МИД Эстонии на взрыв на Крымском мосту.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила в своем Telegram-канале противоречивое высказывание эстонского министра с реакцией бывшего министра иностранных дел Польши Сикорского, который поблагодарил США за подрыв газопроводов.
Она отметила, что убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки – преступная логика круговой порукой связала натовские режимы.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост, предположив, что за этим могут стоять украинские спецслужбы.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту только «началом».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.