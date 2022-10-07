Донбасс поздравил Путина с юбилеем

Учитель из Донбасса: Самым интересным предметом дети считают русский язык

В Москве вручили премии учителям из Донбасса, Харьковской и Белгородской областей

«Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой», – сказала учительница русского языка из ЛНР Татьяна Гридина, одна из педагогов, получивших в четверг премию ОНФ «Команда Путина». Церемонию награждения в Кремле провел народный артист России Дмитрий Харатьян.

«Наш долг – остаться на местах, и в этих тяжелых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», – заявила учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина, которую цитирует пресс-служба ОНФ. «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным», – добавила педагог.

В День учителя в Большом Кремлевском дворце учителям из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской области была вручена премия «Команда Путина», которая была учреждена по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в двадцати городах России. Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами, сообщили в Народном фронте.

«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли», – поделилась воспоминаниями о действиях военных Украины в Донбассе заведующая садиком из Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская. «Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала, – продолжает педагог. – Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за четыре месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике».

«Считаю, что все, кто остался на своем рабочем месте в условиях постоянных прилетов, – это герои. Дети это ценят, родители это ценят», – подчеркнула Галина Губа, учитель математики школы №6 в прифронтовом городе Ясиноватая (ДНР). Учительница подчеркнула, что благодарна всем тем коллегам, кто своим примером показывает, что надо жить. «Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона, – добавила Галина Губа. – Мы постараемся соответствовать этому высокому званию».

«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей?» – говорит Лариса Симакова, учительница русского языка из Стаханова, города на Луганщине, который неоднократно становился объектом обстрелов со стороны ВСУ, в том числе и в последние месяцы. «В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения», – заметила Симакова. Педагог организовала дистанционное обучение детей, и более того, подготовила учеников к республиканской олимпиаде по предмету.

«Я рад, что в наше сообщество ежегодно вливаются новые люди, а теперь – учителя с новых территорий», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД учитель информатики в частной столичной школе «Ника», лауреат премии «Учитель года» Дмитрий Новиков.

Добавим, что помимо педагогов из Донбасса, недавно вошедшего в состав России, премию вручили и преподавателями из приграничных районов Белгородской области. Им из-за обстрелов с украинской стороны приходилось быть и спасателями, и волонтерами, отмечают в ОНФ. «Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь, – сказала Ольга Самойлова, директор школы из приграничного села Журавлевка на Белгородчине. – Сейчас село эвакуировано, мы живем в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтобы дети получили полноценное образование».

«Самая наша важная задача сейчас – поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что все будет хорошо, и они тебе верят», – поддержала коллегу Лариса Симакова из Луганской республики.

Награждение премией ОНФ «Команда Путина» состоялось непосредственно перед прошедшим там же, в Кремле, праздничным концертом в честь Международного дня учителя. Во время концерта чествовали победителей всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее в тот же день с лауреатами и финалистами конкурса встретился Владимир Путин. В числе педагогов, участвовавших в разговоре с президентом, была учитель истории и обществознания из школы №83 Макеевки (ДНР) Юлия Бахмутская. «Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег, – цитирует РИА Новости слова Бахмутской. – Я все эти годы жила и работала в родном городе, и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо... Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни».