Пескова спросили о разговоре Путина и Эрдогана по «зерновой сделке»

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29 октября, суббота | Последнее обновление — 22:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили атаку ВСУ в Херсонской области
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За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов.
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством.
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Пескова спросили о разговоре Путина и Эрдогана по «зерновой сделке»
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Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, не планируется ли в связи приостановки участия РФ в «зерновой сделке» телефонный разговор президента России с Эрдоганом.
Ранее Россия уведомила генсека ООН о приостановке участия в «зерновой сделке».
До этого сообщалось, что Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке».
В МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье
Рогов раскрыл детали взрыва на алюминиевом комбинате в Запорожье
Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.
«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.
Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
В МИД разъяснили остановку участия России в «продуктовой сделке»
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Российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок, заявило Министерство иностранных дел России.
ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя, созданного при заключении «зерновой сделки», нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота, говорится в сообщении на сайте МИД.
29 октября украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора, созданного в рамках реализации «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.
«В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок», – добавили в министерстве.
Соответствующие указания получили российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле, занимающимся контролем транспортировки украинского продовольствия.
Напомним, российская сторона решила обратиться в ООН из-за британского участия в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте. ВСУ планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
Турция начала переговоры с Россией после приостановки «зерновой сделки»
Турция начала контакты с России после решения Москвы о приостановке участия в «зерновой сделке», заседание Совбеза ООН может пройти в ближайшие дни.
По словам дипломатического источника в Анкаре, Турция начала контакты в координации с ООН, сложно говорить к какому итогу могут привести переговоры с России, передает РИА «Новости».
Также источник в ООН добавил, что следует ожидать заседания СБ ООН в ближайшие дни.
Ранее в МИД России и в Минобороны сообщили, что российская сторона приостанавливает действие «продуктовой» («зерновой») сделки начиная с субботы и на неопределенный срок в связи с тем, что ВСУ в субботу под прикрытием гуманитарного конвоя нанесли массированный авиаудар и морской удар беспилотниками по кораблям Черноморского флота.
До этого Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке»
Минобороны сообщило о приостановке участия России в «зерновой сделке»
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Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что Россия приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, с учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».
Ранее Россия решила обратиться в ООН в связи с участием Британии в терактах в Черном и Балтийском морях.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В Херсонской области предупредили Киев о возможности контрнаступления на Николаев
Замглавы администрации Херсонской области Губарева предупредила Киев о возможности контрнаступления на Николаев
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Украинской стороне необходимо учитывать возможность контрнаступления под Херсоном, поскольку события могут развиваться по-разному, заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Херсон и Николаев расположены в 60 километрах друг от друга, а противоборствующие силы находятся посередине между городов, это значит, что обеим сторонам до каждого города примерно 30 километров, сказала Губарева в беседе с РИА «Новости».
«Почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша армия видит условного Кима (глава назначенной Киевом Николаевской госадминистрации Виталий Ким) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу», – добавила замглавы администрации.
Губарева пояснила, что украинская пресса начинает приукрашивать обстановку, даже если ВСУ продвигаются хотя бы на 300 метров вперед, и предположила, что российским СМИ тоже можно писать о ежедневных победах.
«Считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», – заключила она.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ сохраняют численное преимущество на Херсонском направлении, но российская сторона восстанавливает баланс сил.
В Запорожье ликвидировали боевиков – выходцев из Чечни
Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.
Захарова вскрыла преступное лицемерие посла Британии
Захарова после атаки ВСУ на Севастополь сочла преступным лицемерием поведение посла Великобритании
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала преступным лицемерием возложение послом Великобритании цветов к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий при участии британцев в атаке ВСУ на Севастополь.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что во время прямого участия британских специалистов в террористической атаке киевского режима на Севастополь посол Британии возлагает цветы к Соловецкому камню в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.
«Преступное лицемерие», – заявила Захарова.
Ранее в Минобороны заявили, что представители британских ВМС участвовали в подготовке террористической атаки на корабли Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
В США оценили шансы Украины противопоставить резервы российской мобилизации
Foreign Affairs: Украина может проиграть России из-за частичной мобилизации
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В противостоянии на Украине может победить российская сторона, это может случиться в том числе благодаря частичной мобилизации в России, пишут американские СМИ.
Киев может оказаться неспособен поддерживать существующие темпы наступлений, и не факт, что он сможет вернуть себе все потерянные территории, пишет журнал Foreign Affairs, передает Ura.ru.
«Мобилизация в России <...> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил. Более крупная российская военная сила может вынудить Украину активизировать собственные мобилизационные усилия», – указали авторы.
По их данным, Киев уже столкнулся с проблемой призыва на воинскую службу своих граждан.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершенной частичной мобилизации. Министр заявил, что проведена мобилизация 300 тыс. человек, 82 тыс. уже направили в зону проведения СВО, подготовку заканчивают 218 тыс. человек.
МИД пообещал ответ в связи с причастностью Британии к теракту в Черном море
Захарова заявила, что МИД прорабатывает практические шаги на причастность Лондона к теракту в Черном море
Министерство иностранных дел России прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористического акта в Черном море, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Россия неоднократно выступала за проведение совместного расследования этих терактов. Соответствующие предложения были направлены правительствам Дании, Швеции и Германии. То, что западные страны отказались от этого предложения, подтверждает: им есть, что скрывать. Теперь мы понимаем, что именно они скрывают», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
По словам Захаровой, МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами прорабатывает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном и обучению украинских военных, о чем заявило Минобороны России.
Ранее Захарова заявила, что российская сторона привлечет внимание мирового сообщества, включая СБ ООН, к серии терактов в отношении РФ в Черном и Балтийском морях из-за вовлеченности в них Великобритании.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
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