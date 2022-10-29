Илон Маск допустил выбор версии соцсети пользователями Twitter

Глава подразделения «Россия сегодня» в Симферополе погибла на учебном полигоне в Крыму

В результате несчастного случая погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева

Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Бабаева занималась на полигоне военно-спортивной стрельбой.

«Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…» – цитирует РИА «Новости» слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.

Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, является выпускницей юридического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики.

С 2004 по 2006 годы возглавляла представительствл РИА «Новости» в Великобритании. Вернувшись из Британии, работала заместителем главного редактора в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».

В 2008–2012 была шеф-редактором корпункта РИА «Новости» в США. Бабаева работала в том числе в президентском и правительственном пулах.

В 2013–2016 годах Бабаева была в должности главного редактора интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года – советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года стала руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.