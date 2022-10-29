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В Николаеве и Николаевской области произошли взрывы
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В подконтрольном украинской стороне городе Николаев произошли несколько взрывов, воздушная тревога не звучала, сообщают украинские СМИ.
Взрывы фиксировались как в самом Николаеве, так и в Николаевской области, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».
Жители Николаева публикуют фотографии со столпами дыма от пожара в регионе и городе, сообщает РИА «Новости».
Ранее взрыв произошел в городе Запорожье, также подконтрольном украинским властям. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что взрыв произошел в Запорожском алюминиевом комбинате, где, по его данным, расположен лагерь иностранных наемников.
Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
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Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
В Запорожье ликвидировали боевиков – выходцев из Чечни
Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.
Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Washington Post: Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов
Группа законодателей США из Республиканской партии выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных у России активов, сообщают американские СМИ.
В защиту данной поправки выступают демократы, передает радио Sputnik со ссылкой на газету The Washington Post, издание побеседовало с несколькими лицами, участвующими в переговорах в Конгрессе.
По их мнению, если поправка не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины».
Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами в Конгрессе США, говорится в публикации. Они указывают, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената.
Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств.
Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, передает ТАСС содержание статьи.
По словам помощника законодателей из числа демократов, имя которого не раскрывается, поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Ранее бывший президент США Барак Обама призвал действующего президента Джо Байдена изменить политику в отношении Украины. А именно – довести до сведения Киева, что поддержка Америки не может быть безграничной. Таким образом Обама пытается снизить риск третьей мировой войны.
США объявили о новых поставках оружия Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов, об этом заявило американское министерство обороны.
«Министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 млн долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны», – цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».
В новый пакет включены боеприпасы РСЗО HIMARS и 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, свыше 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, свыше 2,75 млн боеприпасов и четыре спутниковые антенны, сообщила замсекретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.
Напомним, гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
Освобожденный военный рассказал, как украинцы держали пленных в клетках на улице
Освобожденный военный Чупра: ВСУ держали пленных в клетках на улице, как обезьян
Украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики, рассказал освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра.
Чупра рассказал РИА «Новости», что пленные ополченцы были «как обезьяны». «К нам подходили, могли плюнуть – что хотели делали», – сказал он, добавив, что у пленных глаза были завязаны. «И к нам залетают два-три человека и начинают очень жестко избивать», – рассказал Чупра о пытках и издевательствах в военной комендатуре города Бахмут (ДНР), куда его и сослуживцев перевезли после допроса.
Во время избиений украинские военные пытались скрывать свои лица, сказал Чупра. «У кого-то дубина была, кто руками [бил], кто ногами. Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим», – добавил боец НМ ЛНР.
Группа, в которой состоял Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Украинские националисты убили раненых военнослужащих народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Первичный допрос после череды угроз и избиений проводился в Артемовске (украинское название – Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР, куда пленных привезли с завязанными глазами и руками. Украинские силовики пытали Чупру ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, а также использовали раскаленную паяльную лампу.
Ранее Чупра рассказал, что во время обменов пленными с Украиной можно увидеть разницу в содержании и обращении сторон с военными.
В Херсонской области предупредили Киев о возможности контрнаступления на Николаев
Замглавы администрации Херсонской области Губарева предупредила Киев о возможности контрнаступления на Николаев
Украинской стороне необходимо учитывать возможность контрнаступления под Херсоном, поскольку события могут развиваться по-разному, заявила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
Херсон и Николаев расположены в 60 километрах друг от друга, а противоборствующие силы находятся посередине между городов, это значит, что обеим сторонам до каждого города примерно 30 километров, сказала Губарева в беседе с РИА «Новости».
«Почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша армия видит условного Кима (глава назначенной Киевом Николаевской госадминистрации Виталий Ким) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу», – добавила замглавы администрации.
Губарева пояснила, что украинская пресса начинает приукрашивать обстановку, даже если ВСУ продвигаются хотя бы на 300 метров вперед, и предположила, что российским СМИ тоже можно писать о ежедневных победах.
«Считаю, что ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями. Просто мы не кричим о каждом взятом метре, а если будем, то никому никаких газетных полотен не хватит», – заключила она.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ сохраняют численное преимущество на Херсонском направлении, но российская сторона восстанавливает баланс сил.
В США оценили шансы Украины противопоставить резервы российской мобилизации
Foreign Affairs: Украина может проиграть России из-за частичной мобилизации
В противостоянии на Украине может победить российская сторона, это может случиться в том числе благодаря частичной мобилизации в России, пишут американские СМИ.
Киев может оказаться неспособен поддерживать существующие темпы наступлений, и не факт, что он сможет вернуть себе все потерянные территории, пишет журнал Foreign Affairs, передает Ura.ru.
«Мобилизация в России <...> может привести к гораздо большему количеству [российских] сил. Более крупная российская военная сила может вынудить Украину активизировать собственные мобилизационные усилия», – указали авторы.
По их данным, Киев уже столкнулся с проблемой призыва на воинскую службу своих граждан.
Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершенной частичной мобилизации. Министр заявил, что проведена мобилизация 300 тыс. человек, 82 тыс. уже направили в зону проведения СВО, подготовку заканчивают 218 тыс. человек.
Беженка с Украины обвинила британку в порабощении
Уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее британка поработила ее, заставляя больше помогать по дому, сообщают СМИ.
Украинскую беженку с ребенком приютила 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, беженка позже обратилась в полицию и обвинила ее в том, что ее использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям.
Дебенхэм работает специалистом по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения (NHS). По их договоренности, она должна была за 200 фунтов выполнять обязанности няни с ее сыном.
По данным издания, британка помогала беженке, сначала женщины ладили, но после отношения испортились из-за «резких культурных различий». Беженка якобы перестала убираться, а однажды предложила сходить сыну в туалет рядом с детской площадкой, хотя дом был в двух минутах.
После этого британка попросила искать украинку новое жилье.
«Когда они приехали в Британию и жили с нами, я считаю, что мы и местная школа дали им (беженцам) больше, чем было необходимо... Однако в ответ она подвергла меня большому стрессу, так как в отношении меня полиция проводила расследование... Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я, которые наивно думали, что могут сделать этот мир лучше, если помогут им, пригласив их к себе пожить», – указала Дебенхэм.
Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье
Рогов раскрыл детали взрыва на алюминиевом комбинате в Запорожье
Взрыв в контролируемом киевскими властями городе Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Взрыв случился на Запорожском алюминиевом комбинате (ЗАлКе), там расположена база «Иностранного легиона», написал Рогов в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в городе.
«И ранее на комбинате уже были откалиброваны около 150 иностранных боевиков, а также большое количество техники и боеприпасов», – добавил он.
Напомним, в субботу в Запорожье произошел взрыв, сообщение об этом подтвердила и украинская сторона. По ее данным, он случился на объекте критической инфраструктуры.