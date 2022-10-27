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Путин вспомнил историю с потерянным взрывным устройством США под трубой «Северного потока»
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Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с найденным в 2016 году взрывным устройством, которое принадлежало США, под трубопроводом «Северный поток».
«Опубликованы Газпромом снимки 2016 года, на которых видно, что под газопроводной системой лежит американское взрывное устройство, которое якобы потеряли в ходе учений, как заявили позже», – рассказал российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, например, после подрыва «Северных потоков», добавил он.
«Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вот взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в «Северном потоке – 1» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования повреждений на «Северном потоке»
Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования прорыва на «Северном потоке»
Для обследования поврежденных участков «Северного потока» на место прибыло зафрахтованное оператором проекта Nord Stream AG судно, сообщили в компании.
Судно имеет на борту специальное оборудование, оно подошло к предполагаемому месту прорыва газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, цитирует сообщение оператора ТАСС.
«После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от трех до пяти дней», – добавили там.
Оператор отметил, что ожидает решение датских властей для обследования поврежденного участка в исключительной экономической зоне Дании.
Ранее сенатор США и полковник в отставке Ричард Блэк заявил, что за подрывом газопроводов, скорей всего, стоит Вашингтон.
Путин: Мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
Путин заявил, что мир ожидает самое важное и опасное со времен Второй мировой войны десятилетие
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На данный момент мир стоит на историческом рубеже, заявил президент России Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
«С развалом Советского Союза разрушили и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, культура, интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир», – приводит слова Путина РИА «Новости».
По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже: «Впереди самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Вот в этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация, в известной степени, революционная – верхи не могут, а низы не хотят уже так жить».
«Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое», – подчеркнул Путин.
«Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений», – сказал глава государства.
По словам президента, такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада.«Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача», – сказал Путин.
«Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», – заключил глава государства.
В ходе своего выступления Путин заявлял, что предлагаемый Западом «порядок, основанный на правилах», призван дать ему возможность жить вообще без правил. Также он заявлял, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной российской пропагандой. Также, по словам Путина, США и Запад дискредитировали доллар и другие резервные валюты, «прикарманив» российские резервы.
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Путин начал выступление на сессии клуба «Валдай»
Путин начал выступление в клубе «Валдай»
Президент России Владимир Путин в четверг начал выступление на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Надеюсь, вы не пожалели, что приехали в Россию, и что общаетесь друг с другом. На площадке Валдайского клуба мы не раз говорили о тех сдвигах, серьезных, больших сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире», – обратился с приветственным словом президент к участникам заседания.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что речь Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
В Германии сочли невозможным использовать вторую нитку «Северного потока – 2»
Власти Германии сочли невозможным использовать вторую нитку «Северного потока – 2» после взрывов
Правительство Германии вопреки заявлениям российской стороны заявляет, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток – 2» после взрывов технически невозможно, сообщает кабмин на запрос зампреда фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Лайфаз-Эрика Хольма.
В ответе поясняется, что диверсия с сильными взрывами разрушила обе нитки, в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется, передает ТАСС.
Также в немецком правительстве указали на то, что «Северный поток – 2» в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что попытки России участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках» натыкаются на стену нежелания докопаться до истины, которая могла бы многих удивить.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему про газопроводы теперь можно забыть.
Путин рассказал об отношении к лозунгу «своих не бросаем»
Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии клуба «Валдай» отметил, что лозунг «своих не бросаем» есть у каждого российского гражданина.
Этот лозунг сидит «глубоко внутри» у каждого россиянина, готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, сказал глава государства, передает РИА «Новости».
Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
Путин назвал хамством признание Запада в финансировании переворота на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ о признании Западом финансирования переворота на Украине в 2014 году заявил, что Запад «охамел».
«Если вы демократы, то, казалось бы, должны приветствовать естественное стремление к свободе миллиардов людей. Но нет! Запад называет это подрывом либерального порядка, основанного на правилах. Пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же, даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто, не стесняются ничего», – заявил глава государства.
«Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» – сказал Путин.
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент.
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, быть свободным и справедливым, также заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
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Путин сказал, каким должен быть новый мировой порядок
Новый порядок в мире должен полагаться на закон и право, заявил президент Владимир Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай».
Новый порядок должен быть свободным и справедливым, заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Смысл нынешнего исторического момента заключен в том, что перед всеми странами открываются возможности для своего собственного, оригинального пути развития, считает президент. Путин выразил уверенность, что расчеты в национальных валютах постепенно станут доминировать в мире.
Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов
Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин.
«Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Путина, сказанные на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Путин: Западный бизнес шепчет на ухо о возвращении в Россию в ближайшем времени
Президент России Владимир Путин заявил, что западные компании продают бизнес, планируя вернуться в страну.
«Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество. Почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно», - передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном
Путин заявил, что всегда предполагает прослушку при разговоре с политиками
Президент России Владимир Путин в клубе «Валдай» заявил, что в разговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном всегда исходит из того, что разговор могут слушать третьи лица.
«Я считаю, что существуют определенные форматы общения между главами государств и их надо соблюдать. Иначе пропадает доверие к тому, что делает партнер. В целом, здесь нет ничего предосудительного, если то, что мы говорим, о чем мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации, но просто тогда об этом нужно предупреждать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В июле французские СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным 20 февраля. Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что нарушение конфиденциальности переговоров президентов – пример того, как в Париже понимают слово «дипломатия».
Путин: В отношении России не получится применить сценарий уничтожения
Путин заявил, что в отношении России не получится применить сценарий уничтожения
Президент России Владимир Путин, выступая с речью на дискуссионном клубе «Валдай», заявил, что в отношении России не получится применить сценарий уничтожения или превращения ее в инструмент для достижения геополитических целей.
Также российский лидер указал на цель Запада – превратить Россию в инструмент для реализации своих геополитических целей, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Запад претендует на все ресурсы человечества.
Путин подтвердил свою позицию, что русские и украинцы – один народ
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Русские и украинцы являются одним народом, это исторический факт, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в дискуссионном клубе «Валдай».
Русские и украинцы – это один народ, это исторический факт, заявил президент, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, общая государственность русских и украинцев зародилась в IX веке, а на едином языке они разговаривали еще несколько столетий. «Изменения в языке начали возникать в XIV-XV веках под влиянием Польши», – сказал президент.
«С развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением», – сказал Путин.
Он пояснил, что таковой процесс происходил не сам по себе.
«Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы», – уточнил глава государства.
Президент также согласился с утверждением, что специальная военная операция отчасти является «гражданской войной», но подчеркнул, что государства разные.
Происходящее на Украине он назвал частью «тектонических изменений» в миропорядке. В то же время президент подчеркнул, что изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет.
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Путин: Запад везде видит происки Кремля
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В ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что любая альтернативная точка зрения объявляется на Западе подрывной пропагандой.
«Теперь и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот что из России ни исходит – это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите? Неужели мы такие всемогущие?» – заявил глава государства.
По его словам, любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. «До чего скатились-то? Ну хоть мозгами пошевелите, как-то поинтересней что-нибудь изложите. Свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на козни Кремля», – сказал президент.
Также он указал на стремление западных стран везде видеть «происки Кремля», передает РИА «Новости».
Ранее российский лидер заявил, что Запад насаждает потребительские стереотипы, чтобы расширить рынки сбыта своей продукции.