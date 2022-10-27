Путин вспомнил историю с потерянным взрывным устройством США под трубой «Северного потока»

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с найденным в 2016 году взрывным устройством, которое принадлежало США, под трубопроводом «Северный поток».

«Опубликованы Газпромом снимки 2016 года, на которых видно, что под газопроводной системой лежит американское взрывное устройство, которое якобы потеряли в ходе учений, как заявили позже», – рассказал российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Европа защищает свои интересы в экономике, да и то не очень, например, после подрыва «Северных потоков», добавил он.

«Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вот взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в «Северном потоке – 1» пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» наносят колоссальный ущерб экономике Европы и ухудшают жизнь миллионов людей.