В Иране 15 человек погибли в результате нападения у мавзолея

Названы основные риски получения Украиной ЗРК NASAMS

Военный эксперт Бижев: Для защиты российской авиации от ЗРК NASAMS нужно применять РЭБ

Американские NASAMS могут наносить удары по нашим самолетам на расстоянии до 180 километров. Но при помощи средств радиоэлектронной борьбы Россия в силах подавить такие атаки, рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее в США заявили о передаче Украине двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.

«На Украину уже поставлялись французские, немецкие и американские комплексы. То есть в распоряжении ВСУ есть ЗРК большой, малой и средней дальности. NASAMS может бить на расстояние до 180 километров. И это очень приличное расстояние. Они максимально близки к нашим комплексам С-300», – рассказал военный эксперт генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Такие ЗРК в первую очередь усложнят жизнь для нашей авиации. В частности, они могут наблюдать самолеты еще на нашей территории и поражать их. Что касается беспилотников, то я не думаю, что против них будут применяться NASAMS. Каждая из ракет стоит в разы дороже имеющихся БПЛА. Это было бы слишком дорогое удовольствие», – замечает собеседник.

«Единственный недостаток этого вида вооружения в том, что его будет очень непросто интегрировать в единую систему противовоздушной обороны ВСУ. Немаловажно и то, что мы успели серьезно повредить украинскую инфраструктуру, и сейчас у них единого центра координации, по сути, нет. В противном случае командир расчета мог бы «видеть» обстановку не только в узком коридоре на 180 километров, но и вокруг себя, а также на большее расстояние», – продолжает он.

Эксперт также добавил, что противник может использовать установки для работы как на отдельных направлениях фронта, так и на объектах инфраструктуры. «Даже пара таких комплексов в состоянии оборонять небольшой город», – пояснил он.

«Обнаружить расположение этих комплексов – не проблема. ЗРК при активации выходит в эфир и светится за счет радиочастот, становясь видимым для средств РЭБ и спутников. Единственное, что в этой ситуации могли бы сделать украинцы – после каждого запуска менять дислокацию. В противном случае после первого же выстрела по самолету, второй истребитель зафиксирует его координаты», – уверен собеседник.

«Именно РЭБ поможет нам снизить эффективность работы NASAMS. То есть мы можем помехами прикрыть наши самолеты. Это приведет к тому, что наш самолет сможет подлетать ближе, его не получится устойчиво наблюдать, а ракеты будут уводиться в сторону», – объясняет эксперт.

«С учетом того, что комплекса пока всего два, сложно сказать, куда конкретно их перебросит Украина. Но очевидно, что это будут те участки фронта, где наша авиация работает наиболее активно», – заключил Бижев.

Ранее гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC сообщил, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.

В августе Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies на поставку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Общая стоимость контракта составила чуть более 182 млн долларов. В военном ведомстве уточнили, что средства на заключение контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины. Предполагается, что всего Киеву передадут шесть установок NASAMS

Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS в следующие несколько месяцев.

NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

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