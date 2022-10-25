Россиянам расскажут о достижениях разных народов страны

Владимир Рогов: Ликвидация лидера украинского терроризма Зеленского спасет тысячи жизней

Бесконечные теракты, которые совершают сотрудники СБУ и ГУР МО Украины, требуют с нашей стороны признания этих организаций террористическими на законодательном уровне и ликвидации их лидеров. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее в Мелитополе произошел теракт возле здания телекомпании «ЗаTV».

«Произошедшее в Запорожской области однозначно стоит классифицировать как теракт. Взрыв был направлен исключительно против мирного населения. Среди пострадавших людей только безоружные гражданские. Пострадали сотрудники телерадиокомпании Запорожской области, а также обычные мужчины и женщины, оказавшиеся поблизости случайно», – описывает произошедшую ситуацию Владимир Рогов.

«Также нанесен ущерб 30 жилым многоэтажкам – где-то разбиты окна, где-то вылетели двери. Слава богу, что в результате террористического акта не оказалось погибших, а ранения пострадавших несущественны. Свыше двух килограммов тротила было заложено в автомобиль ВАЗ 2101», – добавил собеседник.

«Это однозначно проявление террористической сущности злокачественного новообразования УГИЛ – Украинского государства Ивано-Франковска и Львова, которое является человеконенавистническим и старается уничтожить все, что способствует восстановлению мирной жизни на Запорожской земле», – добавил Рогов.

«В принципе, данная ситуация подпадает под статью 205 УК РФ о террористическом акте, – считает политик. – Мое глубокое убеждение состоит в том, что нам необходимо объявить террористическими организациями СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Две эти структуры стоят за 99% террористическими актами на всем постукраинском пространстве и на территории России».

«Мало того, что эти организации совершают подобные преступления, так налицо еще и проявление гордости за гнусные злодеяния. Все это происходит по причине вседозволенности и безнаказанности. Стоит нам признать их террористическими – задор и спесь резко поубавятся», – полагает Рогов.

«Прилетевшие «Калибры» и «Кинжалы» по главным зданиям на ул. Владимировской, 33 и ул. Электриков, 33 в Киеве станут очень важными психологическими маркерами в мировосприятии сотрудников СБУ и ГУР МО Украины. Желание совершать теракты поубавится. Они готовы убивать, но не умирать, ведь у них отсутствует та идея, за которую стоило бы отдать жизнь», – продолжил собеседник.

«Необходимо объявить террористом и Зеленского. Он радуется смертям, радуется бедам простых людей. Мне известно, что именно он ставил задачу по убийству руководителя управления по делам молодежи, семьи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко. Этот человек награждал преступников, совершивших данное злодеяние. Меры по ликвидации террористов должны распространяться и на него. Ликвидация Зеленского спасет тысячи жизней мирных граждан», – подытожил Владимир Рогов.

В свою очередь руководитель наблюдательного совета холдинга «ЗаМедиа», член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что целью украинского теракта в Мелитополе были местные журналисты.

«Это связано с тем, что новые медиа, открытые в этих регионах, показывают настоящую картину происходящего. Благодаря им люди видят правду, которая никак не соотносится с распространяемыми Киевом фейками», – сказал Малькевич газете ВЗГЛЯД.

«Совершенно очевидно, что это был именно теракт. Это не диверсия, поскольку их цель – запугать журналистов. Ведь неспроста машину с самодельным взрывным устройством подогнали именно к офису телеканала», – добавил собеседник.

«Идея с причислением руководителей украинского режима к террористам, а затем их ликвидации мне нравится. Но отдельно возмущает молчание западных правозащитных организаций. Вновь никто ничего не видит, все крепко-крепко зажмурились», – подытожил он.

Во вторник Рогов сообщил о теракте возле здания запорожской областной телекомпании «ЗаTV» в Мелитополе. По его словам, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывной волной повредило фасад и окна в здании. На месте работают экстренные службы

Несмотря на атаку, все подразделения холдинга продолжают работу, сообщил генеральный директор «ЗаМедиа» Вадим Кучер, «в эфире звучит наше «ЗаРадио», работает телевидение, все подразделения выполняют свои обязанности. Нас не запугать!» – написал он в Telegram.

Также накануне произошел еще один теракт. На этот раз в Брянской области. На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В Telegram он отметил, что в результате взрыва оказались повреждены железнодорожные пути, но никто не пострадал.

Напомним, в октябре ФСБ предотвратила украинский теракт на транспортном терминале в Брянске. Теракт готовил гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева через Эстонию в пограничную область России.

Помимо этого, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил странам Запада о том, что Киев готов применить «грязную бомбу». США от лица Вашингтона, Лондона и Парижа заявили, что не верят этой информации.

На фоне этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила президента Украины с бен Ладеном. Она указала, что теракты 11 сентября 2001 года совершили не инопланетяне и не изначальные враги США, а боевики террористической организации «Аль-Каида*». «Они жили и получали за свою «работу» американские деньги, убивали людей из американского оружия. То же самое происходит сейчас с Зеленским», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД призвала страны Запада «отложить все свои дела» и изучить предоставленную Москвой информацию, так как под «непосредственным руководством англосаксонского дуэта вырос очередной монстр, который сейчас находится на грани и подталкивает этот мир к опасной черте».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследовала Москва звонками Шойгу, а также где может быть применена так называемая грязная бомба.

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