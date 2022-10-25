Эксперт Юшков: России сложно отказать Турции в просьбе о скидках и отсрочке платежей за газ

Турция решила по полной воспользоваться теми возможностями на рынке газа, которые перед ней открылись. По этой причине она активно добивается скидок на газ и отсрочек по платежам. России тяжело отказать ей в этом, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

«Логика Анкары, вероятно, заключается в том, чтобы получить экономические бонусы за счет разрешения на строительство российского газового хаба в стране», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Несмотря на то, что Турции крайне выгодно создание хаба, они это преподносят как серьезную уступку Москве. А чтобы мы согласились на предложенные условия, на первый план выносится личность самого Эрдогана», – добавляет собеседник.

«Анкара указывает на то, что президент страны является удобным и предсказуемым для России политиком, с которым Владимиру Путину довольно комфортно договариваться. А в случае удачной сделки Эрдоган получит дополнительные очки для переизбрания летом будущего года», – рассуждает эксперт.

Юшков также уверен, что России сложно отказать Турции в данном случае. «Если, например, мы не согласимся на отсрочку по платежу, то Анкара может указать на то, что Москва уже дала такую возможность Венгрии. И это при том, что Венгрия – член ЕС», – пояснил он.

«Будет хорошо, если нам удастся договориться с Турцией о завершении уже имеющихся контрактов по старым правилам. А все экономические бонусы прописать уже в последующих соглашениях на дополнительные мощности. Но тогда Анкара должна будет нарастить закупки, однако делать она этого, судя по всему, пока не планирует», – заключил Юшков.

Напомним, Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ. Как заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, в этой связи Анкара ждет «хороших новостей» от Москвы.

Министр также рассказал, что Турция закупает у России «огромное количество» газа и поэтому рассчитывает получить скидку на топливо, передает Financial Times. Какую конкретно скидку запросила турецкая сторона, не уточняется. Кроме того, ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.

Вместе с тем во вторник Турция начала свою часть работы по созданию газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. По его словам, работа начата, согласованы связи между компаниями которые занимаются трубопроводами (Botas) и турецкой энергетической биржей (Epias). Министр подчеркнул, что у Анкары есть цель стать газовым центром и центром торговли, осталось закончить работы на турецкой стороне.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.

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