Львова-Белова назвала семью основой счастливого будущего россиян

Детский омбудсмен Львова-Белова назвала семью центром, вокруг которого должно строиться будущее

Семья становится точкой отсчета в обсуждении планов и перспектив развития российского общества, заявила Мария Львова-Белова в ходе XXIV Всемирного Русского Народного Собора, посвященного теме «Православие и мир в XXI веке».

Она отметила три вектора, по которым институт уполномоченных выстраивает поддержку семей, говорится на сайте омбудсмена.

«Во-первых, это привлечение родителей, родительского сообщества к обсуждению тем, касающихся семьи, поддержки семьи, детства, потому что это эксперты «на земле». Нам очень важно опираться на их мнение и позицию. Это принцип ничего для нас без нас», – сказала Львова-Белова.

Для института уполномоченных взаимодействие с родительским сообществом – важный стратегический вектор. Запросы и потребности поступают через обращения, родительскую платформу при уполномоченном, а также проводимые опросы. Аппарат уполномоченного фиксирует, что большее количество обращений приходит именно от родителей; постепенно увеличивается число заявлений от многодетных семей.

Второй вектор касается уважения семейного достоинства, как обществом в целом, так и органами власти. «Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать. К сожалению, Комиссия по делам несовершеннолетних становится судилищем, а опека – карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но в целом перегибы случаются», – отметила Львова-Белова.

По ее словам, работа с семьями не должна быть формальной, к каждой семье необходим индивидуальный подход.

«Мы за бумажками должны увидеть конкретную семью, которой нужна помощь, чтобы ребенок в семье сохранился. Тема бедности вообще не должна быть причиной изъятия ребенка, а это повсеместно происходит. Нет средств у органов, привлекайте другие ведомства, церковь, НКО, благотворителей – важно находить эти ресурсы», – подчеркнула детский омбудсмен.

Третий вектор работы, который отметила уполномоченный, – повышение статуса многодетной семьи, избавление от стереотипного образа неблагополучия. Она призвала продвигать активные, крепкие многодетные семьи. «Я согласна с тем, что семья должна быть центром, вокруг которого строится наше будущее, потому что счастливая крепкая семья – это любовь, забота, тот фундамент, который делает человека устойчивым и счастливым», – отметила Мария Львова-Белова.