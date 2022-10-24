Крымчанин получил тюремный срок за листовки с ложной информацией о ВС

Суд приговорил жителя Крыма к 2,5 года колонии за листовки с ложной информацией о ВС России

Житель Алушты получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщили в крымском управлении ФСБ России.

В сообщении говорится, что Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, 31-летний житель крымского курортного города Алушта разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах и остановках.

В управлении отметили, что когда крымчанин узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее время службу на территории проведения спецоперации, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По месту жительства изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие причастность к преступлению. Мужчина проходил по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, необходимо использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.