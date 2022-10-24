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Крымчанин получил тюремный срок за листовки с ложной информацией о ВС
Суд приговорил жителя Крыма к 2,5 года колонии за листовки с ложной информацией о ВС России
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Житель Алушты получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщили в крымском управлении ФСБ России.
В сообщении говорится, что Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, 31-летний житель крымского курортного города Алушта разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах и остановках.
В управлении отметили, что когда крымчанин узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее время службу на территории проведения спецоперации, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По месту жительства изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие причастность к преступлению. Мужчина проходил по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий в России, необходимо использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Врачи рассказали о состоянии раненого военкора Семена Пегова
Директор РТЦ Боряк: Состояние раненого военкора Семена Пегова удовлетворительное
Состояние раненного под Донецком военного корреспондента Семена Пегова оценивается как удовлетворительное, сообщил директор Республиканского травматологического центра Андрей Боряк.
По словам Боряка, состояние Пегова удовлетворительное, ночь прошла нормально, сильных болей военкор не испытывает. Врач отметил, что пострадавший сохраняет чувство юмора и оптимизм, несмотря на перенесенную операцию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках
МВД ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках фронта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют большое контрнаступление на нескольких участках линии боевого соприкосновения, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев.
По его словам, в настоящий момент происходит накопление средств и сил для решающего удара ВСУ по территории России. Киселев предположил, что удары могут быть не только в направлении Херсона, но и в районе Кременной и Сватово в ЛНР и на Донецком направлении, передает ТАСС.
Ранее Киселев рассказал, что попытки ВСУ прорваться в Кременную и Сватово в Луганской народной республике тщетны.
Украина собралась обстрелять собственных граждан в Харьковской области
Координационный штаб России узнал о планах Киева обстрелять украинцев в Харьковской области
Иностранные наемники по заданию Киева готовят в Харьковской области провокацию с гибелью украинских граждан сообщили в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Как пояснили в штабе, Киев хочет обвинить в гибели мирных жителей Россию. Для этого готовится «кровавая провокация» – в понедельник в Волчанске иностранные наёмники собираются обстрелять из артиллерии мирных жителей, когда украинцам будут раздавать продуктовую помощь, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Украина собирается осуществить на своей территории провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Во взрыве планируется обвинить Россию.
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
Власти Херсона предложили оставшимся в городе мужчинам вступить в территориальную оборону
В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщает пресс-служба администрации региона.
По сообщению в Telegram-канале администрации, все желающие в любой момент могут уехать на левый берег Днепра с Речного вокзала, а мужчины, которые не планирует покидать Херсон, могут вступить в отряды территориальной обороны.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Минобороны показало боевую работу российского спецназа на Украине
Минобороны поздравило участвующих в СВО на Украине российских бойцов спецназа с профессиональным праздником
Российское Минобороны поздравило бойцов спецназа, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине, с Днем подразделений специального назначения.
Ведомство отметило в Telegram, что праздник бойцы спецназа встречают на передовой. Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы разведчиков Западного военного округа. Подчеркивается, что российские войска каждый день наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике украинских сил, используя данные разведки и спецназа. Как указывается в сообщении, спецназ в самых сложных и нестандартных ситуациях показывает высочайший профессионализм, силу духа и личное мужество.
Напомним, в сентябре ведомство уже демонстрировало кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции.
Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Украиной
Рогов: Подрыв Каховской дамбы несет большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС
Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, если Киев разрушит дамбу Каховской ГЭС, то система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов, что несет серьезные риски для работы энергоблоков, передает РИА «Новости».
Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище увеличили объемы сброса воды, чтобы минимизировать ущерб из-за возможного разрушения ГЭС.
Напомним, Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
ФСБ возбудила дело против создателя «Исламского батальона «Крым»
УФСБ России по Крыму задержало украинца за создание «Исламского батальона «Крым»
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело в отношении гражданина Украины, который создал незаконное вооруженное формирование (НВФ) «Исламский батальон «Крым», сообщили в пресс-службе управления.
Как сообщили в пресс-службе, задержанного подозревают в организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ). По данным ФСБ 57-летний гражданин, выехал с Крымского полуострова в марте 2014 года, создал на Украине НВФ с целью нарушения территориальной целостности России при этом обеспечив его участников огнестрельным оружием и боеприпасами, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что с июня 2014 года по нынешнее время мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил России. «Санкция ст. 208 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ сообщила, что в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения диверсий и терактов в отношении должностных лиц Херсонской области и членов правительства Крыма. Организацию убийств планировали в СБУ.
Стремоусов заявил о падении морального духа украинских военных на Херсонском направлении
Моральный дух украинских военнослужащих на Херсонском направлении сейчас сильно упал, они не хотят идти в атаки, заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, в рядах ВСУ чувствуется деморализация, украинские военнослужащие не хотят идти в бой и в основном устраивают обстрелы, потому что гибель и укронацистов, и наемников исчисляется сотнями. По словам Стремоусова, потери ВСУ составляют до 200 человек в день, передает ТАСС.
Он рассказал также, что эвакуация жителей Херсона проходит уверенно и без проблем.
Ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Зеленский призвал Украину экономить электроэнергию
Зеленский выступил против «ярких витрин и вывесок» и призвал Украину экономить электроэнергию
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На Украине необходимо экономить электроэнергию, местные власти должны следить за ее расходом, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении в Telegram признал, что во многих украинских городах пришлось ввести «графики стабилизационных отключений».
По его словам, такие меры необходимы, чтобы у всех на Украине был доступ к электроэнергии в условиях ее дефицита, передает РИА «Новости».
Жители Украины должны «очень сознательно потреблять электричество», стараться не использовать без особой необходимости энергозатратную технику, сказал Зеленский. Кроме того, он отдельно обратился к руководителям общин и мэрам украинских городов, призвав их следить за тем, «чтобы энергия не тратилась впустую».
«Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве», – сказал он.
Напомним, украинские власти признали критическую ситуацию с энергетикой на Украине после российских ракетных ударов.
Директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук указывал, что пораженные ракетами объекты потребуют долгого восстановления.
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Названа главная цель обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Целью обстрела Энергодара со стороны украинских военных был автобус с сотрудниками ЗАЭС
Автобус, перевозивший сотрудников Запорожской АЭС, был целью обстрела города Энергодара со стороны украинских военных, сообщил в эфире Первого канала председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, целью была не только гостиница, так как в момент прилета снарядов буквально рядом с гостиницей проезжал автобус, который вез высококлассных профессиональных специалистов, работающих на ЗАЭС. Этот автобус ходит по конкретному маршруту и по конкретному расписанию, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, вылазку пресекли российские военные.
Местные власти заявили о стабильной ситуации на херсонском направлении
Стремоусов сообщил об отражении российскими войсками украинских атак в Херсонской области
Украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов в видеообращении в Telegram, «на херсонском направлении все стабильно», российские войска «отражают атаки укронацистов». Он заверил, что нет причин паниковать. Стремоусов выразил уверенность, что в ближайшее время «от укронацистов» освободят Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области. По словам Стремоусова, у «русских людей» есть священный долг – «освободить русскую землю от неофашизма», передает РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что против российских войск на херсонском направлении «открыто воюет практически весь «цивилизованный» мир – это нынешний Четвертый рейх». «Итог всего этого противостояния - это историческая закономерность и наша Победа. Так устроен мир исторической справедливости», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Стремоусов сообщал, что украинские войска несут очень большие потери в живой силе и технике. Он заявил, что Украина хочет уничтожить население Херсонской области. В воскресенье в Херсоне произошел взрыв сработало самодельное взрывное устройство, привязанное к столбу.