Офицер армии США Дэвис заявил, что перекрытие линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ

Если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в случае перекрытия путей поставок из Польши, альтернативный вариант снабжения ВСУ через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности, передает РИА «Новости».

Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время, как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.

По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и заставил его начать переговоры или потерпеть разгромное поражение.

Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима.

До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.