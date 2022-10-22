Американский офицер назвал способ быстро парализовать ВСУ

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 20:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВКС России уничтожили украинский самолет
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Американский офицер назвал способ быстро парализовать ВСУ
Офицер армии США Дэвис заявил, что перекрытие линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ
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Если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в случае перекрытия путей поставок из Польши, альтернативный вариант снабжения ВСУ через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности, передает РИА «Новости».
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время, как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и заставил его начать переговоры или потерпеть разгромное поражение.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
В «Укрэнерго» раскрыли масштаб субботних ударов
«Укрэнерго»: Масштабы ударов по Украине 22 октября превысили последствия предыдущих атак
Масштабы ударов по Украине в субботу, 22 октября, можно сравнить только с атаками, совершенными с 10 по 12 октября, сообщили в «Укрэнерго».
Напомним, 22 октября была совершена еще одна ракетная атака на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.
«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября», –сообщили в Telegram-канале «Укрэнерго», передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу.
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Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Бывший офицер США раскрыл главную слабость Украины
Экс-офицер США рассказал, что главной слабостью Украины является уязвимость перед холодом
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Уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима, выразил мнение на YouTube-канале Judging Freedom бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Он отметил, что в России «есть газ, тепло, энергия, а также электричество», в то время, как Украина, у которой ничего нет, действует с позиции слабости, передает ФАН.
При этом офицер добавил, что киевский режим умолял страны Североатлантического альянса передать 100 тыс. комплектов зимнего обмундирования, а это свидетельствет об отсутствии у киевских боевиков даже теплой одежды.
Также американский разведчик дал фатальный прогноз на грядущую зиму. «У них ничего нет, они замерзнут насмерть», – передает «Царьград» его слова.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к тому, что могут быть отключения электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС
Глава Новой Каховки заявил о применении Киевом всех имеющихся видов ракет по Каховской ГЭС
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Все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты применялись и продолжают применяться при обстрелах Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», – сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Он рассказал, что ГЭС и Новая Каховка каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, который были запущены по ГЭС, за сутки достигает 120 единиц.
В то же время он подчеркнул, что заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией. Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.
Леонтьев добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная.
Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.
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В Крыму призвали четыре региона Украины задуматься о вхождении в состав России
Глава крымского парламента Константиновпредложил четырем регионам Украины задуматься о присоединении к России
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Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областям стоит задуматься о подготовке к проведению референдумов о вхождении в состав России, так как их освобождение неизбежно, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава крымского парламента счел неизбежным освобождение Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей Украины, и заявил, что им необходимо подумать о референдуме о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки, передает РИА «Новости».
Константинов также отметил, что следующими в очереди по присоединению к России будут Сумы, Полтава и Чернигов.
Он убежден, что при соответствующих обстоятельствах они выберут Россию вместо той «шайки, которая дорвалась до власти незаконным путем и использует территорию страны, ее народ в своих целях, уничтожает страну, превращая ее в какой-то преступный анклав».
«Мы поможем восстановить эти территории Украины. Нужно только время», – подчеркнул глава парламента.
Также глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Западу, который развязал конфликт на Украине, следует попробовать понять Россию, ее историю и характер русского народа и его менталитет.
По его словам, именно это непонимание привело к нынешнему конфликту на Украине.
Он назвал правильным и своевременным решением введение военного положения в новых российских регионах. «Идут боевые действия, где-то со средней интенсивностью, где-то – более активные, как, например, на Херсонщине. Конечно, такая юридическая форма позволяет правильно организовывать процессы, которые связаны с проведением специальной операции, включая гуманитарные, производственные и другие», – подчеркнул Константинов.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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В Starlink обнаружили уязвимость, которой могут воспользоваться на Украине
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Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.
Так, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS, что в определенной степени указывает на возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал MIT Technology Review.
По мнению авторов материала, последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, что явно является уязвимым местом в области безопасности.
Также отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.
«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», – считает профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.
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Компания «Укрэнерго» заявила об отключении света в Киевской области
Стало известно об отключении света в Киевской и нескольких других областей
Компания «Укрэнерго» сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в ряде областей Украины.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, свет отключат в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Отмечается также, что свет пропал в Николаеве и Николаевской области.
При этом на энергообъектах Западной Украины слышны взрывы – в частности, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду.
До этого в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
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В США сообщили о появляющихся проблемах в отношениях с Украиной
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Интересы США и Украины перестали совпадать, так как Киев хочет продолжить военный конфликт с Россией, заявил обозреватель портала The American Conservative Патрик Бьюкенен.
Он отметил, что планы Зеленского контролировать любой ценой Крым и Донбасс приводят лишь к продолжению конфликта, а также сильнее втягивает в него США. Хотя исторически регионе не входит в интересы страны.
«Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Отмечается, что происходящее приведет к тому, что между США и Украиной пошатнутся отношения, поскольку разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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Российские войска отразили попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться возле поселка Куземовка ЛНР на Купянском направлении
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На Купянском направлении украинские войска осуществили неудачную попытку наступления возле Куземовки в ЛНР, ВС России отразили атаку и уничтожили более 20 военных ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, ВСУ попытались прорваться на Купянском направлении возле населенного пункта Куземовка, атака была отражена российскими войсками, уничтожено более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер.
Также ВСУ попытались атаковать на Красно-Лиманском направлении двумя усиленными ротами в направлении населенного пункта Нововодяное ЛНР и батальоном тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка. По словам Конашенкова, атака была отбита, уничтожено около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, по данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать на Южно-донецком направлении в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону в направлении населенных пунктов Суханово, Пятихатки, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей», – сообщили в Минбороны.
Также, по словам Конашенкова, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183-х районах, уничтожены два склада вооружения и военной техники в районе Торское, склад материальных средств объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» в районе города Запорожье, а также три склада боеприпасов в районе населенного пункта НоваяКаменка Херсонской области и города Запорожье.
В Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а средствами ПВО за сутки сбито шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов: Новониканоровка ЛНР, Зеленый Гай, Владимировка и Никольское ДНР, а также Тягинка Херсонской области.
Кроме того, перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная, Новоникольское ЛНР, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенных пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2308 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5967 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3516 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6709 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО.
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Во Франции главу ЕК назвали сумасшедшей после заявления по Украине
Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления по Украине
Французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее!», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter (заблокирован на территории России). Он расшифровал: «1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования».
Политик заявил, что безумных европейских чиновников нужно остановить.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
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На юге Украины пропал доступ в интернет
В нескольких областях Украины зафиксированы перебои с доступом в интернет
Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях, следует из данных международной службы NetBlocks.
В сообщении на странице организации NetBlocks в Twitter говорится, что данные работы сети, показывают перебои с интернетом на юге Украины. В компании соотнесли их с ракетными ударами в субботу утром, передает ТАСС.
По данным службы, сложности с доступом в интернет есть в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.
NetBlocks – неправительственная организация, основанная в 2017 году, которая занимается мониторингом работы интернета.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
В офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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Киев пригрозил Европе «миграционным цунами» и потребовал оружие
Власти Украины пригрозили Европе новым всплеском потока мигрантов и потребовали поставок оружия
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Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит «миграционное цунами», заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
По его словам, якобы Россия в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации может спровоцировать гуманитарную катастрофу, с целью создать в Европе новый кризис с беженцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», – указал Шмыгаль, заявив, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.
Так, премьер подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет следующей партии боеприпасов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).
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