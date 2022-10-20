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Посол Антонов: Отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии
Посол России в США назвал крайне плохими отношения Москвы и Вашингтона
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Отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
В нынешних условиях возвращение к прежнему положению дел Антонов в интервью Newsweek назвал неприемлемым. Однако, страны вынуждены вести диалог по вопросу стратегической стабильности, передает ТАСС.
Посол подчеркнул, что коммуникация России и США уничтожена по вине Вашингтона, а попытки российской стороны восстановить контакты не дали результата, поскольку Белый дом не хочет разговаривать с Москвой как с равными.
Между тем Антонов выразил уверенность, что Россия и США, несмотря на все сложности в отношениях, не стоят на пороге ядерной войны, он призвал ни в коем случае не забывать уроки Кубинского ракетного кризиса.
Ранее Антонов призвал Вашингтон не «размахивать ядерной дубинкой», потому что победителей в ядерном конфликте не будет.
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Трамп назвал главную причину дружить с Россией
Бывший президент США Трамп назвал главную причину дружить с Россией
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Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.
«Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», – приводит слова Трампа телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, сообщает РИА «Новости».
Книга под названием «The Trump Tapes» включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
Ранее на сайте Белого дома был опубликован текст новой Стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.
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Блинкен призвал не оставлять мир без руководства США
Госсекретарь США Блинкен призвал не оставлять мир без руководства Соединенных Штатов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Стэнфордском университете заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства Соединенных Штатов.
Во время выступления в Стэнфордском университете Блинкен заявил, что, с точки зрения Соединенных Штатов, сейчас идет соревнование за форму того, что будет после следующего за новой холодной войной периода, чьи ценности найдут отражение в будущем, передает РИА «Новости».
При этом он выразил мнение, что мир сам себя не организует. По его словам, если США не смогут стать новым лидером, то место лидера займет кто-то другой, возможно, Китай, чьи ценности не полностью совпадают с интересами и ценностями Соединенных Штатов. Еще один вариант, по мнению Блинкена, заключается в том, что лидера не будет, и тогда получится вакуум, который, по словам главы Госдепа США, могут заполнить плохие вещи.
Напомним, в конце сентября президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. Позже конец гегемонии США предрекли также в Китае.
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Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
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Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
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Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса
В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
Двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
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Эксперт указал на вероятность появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-Китай
Глава Совета по внешней и оборонной политике Лукьянов не исключил появления «антизападного треугольника» Россия-Иран-КНР
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Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов не исключил вероятность появления «антизападного треугольника» в составе России, Ирана, Китая.
Как отметил глава Совета по внешней и оборонной политике в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике», некоторые отечественные стратеги давно грезили об антизападных конфигурациях в составе России, Ирана, Китая, а на Западе о таком развитии событий говорили как об опасности, однако до недавнего времени это представлялось фантазиями разной степени смелости.
По словам Лукьянова, отношения России и Ирана никогда не складывались гладко, вообразить такого рода сотрудничество в реальности было очень трудно, так как Россия, несмотря на критику западной политики, не рисковала выходить за санкционные рамки, что раздражало Иран.
Ситуация изменилась, когда произошел резкий и, вероятно, необратимый разрыв между Россией и Западом, структурный сдвиг, который повлек за собой изменения и в практических отношениях, считает глава Совета по внешней и оборонной политике.
При этом Лукьянов задался вопросом, когда же подтянется третий угол воображаемого прежде треугольника. Как отметил эксперт, степень международной поляризации растет столь стремительно, что он не стал бы исключать такое развитие событий.
Напомним, в конце сентября Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС. В том же месяце президент РФ Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В середине сентября Путин выступил за скорейшее вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), куда уже входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
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Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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В России указали Байдену на истинные причины введения военного положения
Лариса Шеслер: Байден забыл, что запугивание населения – это методы Киева, а не Москвы
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Военное положение вводится не из-за «сложного положения президента», а в условиях реальной опасности для жизней мирного населения, сказала в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент США назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», отражающим «сложное положение» президента Владимира Путина.
«Во-первых, проведенные референдумы в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях наглядно показали, насколько Россию ждали в этих регионах. Местные жители считают себя частью большой страны. Теперь их желание и позиция подкреплены юридически», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Во-вторых, введение военного положения говорит о непростой ситуации в этих регионах. Украинская армия обстреливает жилые массивы, терроризирует мирных жителей. Кроме того, на этих территориях действуют и диверсионные группы, и агенты разведки, которые передают информацию командованию ВСУ. Из-за опасности для жизни и здоровья гражданского населения, а не из-за якобы «сложного положения» президента Путина, о чем заявляет Байден, и было принято решение о введении военного положения в новых регионах России», – добавила собеседница.
«Естественно, что теперь США будут пытаться внедрить в головы своего населения мысль о том, что Россия пришла в эти регионы насильственно и ее там якобы никто не ждал. Аналогичные заявления они делали и по Крыму. К сожалению, распространяемая ими дезинформация принимается за правду частью западного населения. Но, подчеркну, эти слова не имеют ничего общего с реальностью», – уверена правозащитница.
По ее словам, «Байден путает главное: запугивание – это методы украинской власти, а не российской». «Все действия России показывают, что государство стремится минимизировать последствия военных действий для населения», – указала Шеслер, перечислив ряд принятых мер по поддержке гражданского населения.
Так, организовано перемещение гражданского населения на левый берег Днепра. «Фактически всем желающим предоставляется право поселиться в любом регионе РФ. При этом им предлагают жилищные сертификаты, то есть обеспечивают их жильем, обеспечивают социальную поддержку. Это еще раз подтверждает нелепость заявления Байдена. Население не то, что не запугивают, а наоборот – людей стараются поддержать в условиях непростой военной ситуации. Россия вкладывает деньги в людей, а не в войну», – заключила Шеслер.
Ранее президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина. При этом заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Накануне в ходе заседания Совбеза было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщил, что это никак не скажется на правах жителей региона.
Президент России Владимир Путин также поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как меняется жизнь во время военного положения.
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The Jerusalem Post написала об угрозе сближения России, Китая, Ирана и Турции
The Jerusalem Post заявила о возможных угрозах сближения России, Китая, Ирана и Турции
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Сворачивание дипломатического присутствия России на Западе может иметь тревожные последствия для Ближнего Востока и Израиля, сообщила газета The Jerusalem Post.
В публикации издания говорится, что заявление главы МИД Сергея Лаврова о сворачивании российского дипломатического присутствия на Западе может иметь последствия для всего Ближнего Востока и Израиля. Авторы считают, что слова Лаврова сигнализируют о том, что будущее России – на Востоке. Это означает, что Россия будет уделять больше внимания странам, связанным с ШОС и СВМДА, пишет The Jerusalem Post.
Авторы отмечают, что разрыв отношений России с Западом – это не «новая холодная война», а, скорее, огромный сдвиг к новому мировому порядку, который должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями. Россия открыто приступает к этой «географической переориентации деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате».
Сейчас Россия поворачивается к тому, что она уже делала в советское время, – сосредоточившись на Глобальном Юге. Появляется группа Россия – Китай – Иран, которая будет больше работать с Турцией, кроме того, Россия будет использовать трудности стран Персидского залива в отношениях с Западом. Например, Москва якобы может использовать недовольство США Саудовской Аравией, предполагают журналисты израильской газеты.
Авторы публикации считают, что предоставление Ираном беспилотников и беспилотных технологий России наносит ущерб Украине и делает более убедительными аргументы в пользу ее поддержки Израилем, в то время как Москва предупреждает Израиль о последствиях такой помощи.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу, заявил, что России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада.
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В Сенате США допустили возможность конфликта с Россией в Арктике
Американский сенатор Кинг назвал Арктику потенциальным центром конфликта с Россией
Глобальное потепление открывает новые маршруты в Арктике и превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил американский сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
Сенатор задался вопросом, могут ли США открыть для себя Арктику и избежать при этом конфликта. В качестве примера он привел Средиземное море, где более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, передает РИА «Новости».
Кинг отметил, что изменение климата привело к «ажиотажу» вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Сенатор предположил, что в Арктике возможен конфликт между Россией и США. Он указал на критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Напомним в сентябре в Пентагоне усомнились в стабильности и безопасности в Арктике.
Байден заявил о планах США выйти на рекордные показатели по добыче нефти
Президент США Байден заявил о планах США выйти к 2023 году на рекордные показатели по добыче нефти
Администрация в Вашингтоне считает нужным наращивать добычу нефти в США, страна выйдет на рекордные показатели в этой сфере в 2023 году, сообщил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, страна не прекратила и не замедлила добычу нефти. Сейчас добывается 12 млн баррелей нефти в сутки, а к концу 2022 года будет добывать на 1 млн баррелей в сутки больше.
«На самом деле мы выходим на рекордную добычу нефти в 2023 году», – передает ТАСС его слова.
Между тем Байден заявил, что США планируют возобновить закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена за баррель опустится ниже 70 долларов.
Ранее сообщалось, что Байден может ввести ограничения на экспорт нефти для снижения стоимости бензина в стране.
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Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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Стало известно о стремлении Белого дома избежать личной встречи Байдена и Путина
Politico: В Белом доме заявили о стремлении избежать личной встречи Байдена и Путина
Представители Белого дома принимают меры, чтобы не допустить встречи президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Ранее Байден заявил, что пока не планирует встречу с Путиным, но это зависит от ситуации. В Белом доме заявили, что встреча глав стран не планируется и не прорабатывается, передает ТАСС.
Также источник издания подчеркнул, что никакой встречи не планируется и, вероятно, изменений в этих планах не произойдет. При этом чиновники Белого дома не хотят, чтобы лидеры пересеклись даже в коридорах и на групповом фото.
Но при этом нельзя исключать возможность присутствия Путина и Байдена на общем пленарном заседании в рамках G20.
Сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Эксперт предрек большие проблемы для Украины по результатам выборов в США
Американист ожидает сокращения помощи Киеву в случае победы республиканцев на выборах
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Экономия госрасходов – главный предвыборный лозунг республиканцев. В случае их победы на выборах полностью финансовый поток помощи Киеву, конечно, не прервется, но ее сокращение вполне реально. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее лидер республиканцев в нижней палате парламента США Кевин Маккарти пообещал урезать помощь Киеву после ноябрьских выборов.
«Обещание Кевина Маккарти стоит расценивать как вполне весомое. Скорее всего, после выборов в ноябре он займет кресло спикера нижней палаты. Республиканцы идут на выборы с повесткой сокращения госрасходов в целом ради борьбы с инфляцией. Это касается и расходов на внешнюю политику. Но что касается Украины, сокращение в первую очередь затронет не военные поставки, а чисто финансовые потоки», – предрекает американист Малек Дудаков.
«Эти деньги прямиком идут в украинский бюджет. Две трети бюджета - это внешняя помощь. На ней-то он и держится. Думаю, этих миллиардов долларов из Вашингтона станет заметно меньше в случае прихода к власти республиканской партии. Для Киева такое сокращение станет весьма серьезной проблемой», – считает эксперт.
При этом поставки оружия Украине продолжатся в любом случае, обратил внимание Дудаков. «Однопартиец Маккарти Майкл Маккол, который, скорее всего, в обновленной палате представителей возглавит комитет по внешней политике, уже подтвердил, что США продолжат военную помощь и после выборов. Договоренности по этому поводу между государствами были достигнуты давно. Но вот когда их срок закончится, Киеву, возможно, придется договариваться с республиканцами заново. Впрочем, и военная помощь тоже перестанет быть безграничной. Такого как раньше, уже не будет», – уверен политолог.
Киев опасается подобных настроений на Западе, усталости западных обществ от необходимости постоянно платить за Украину, заявил Дудаков. «Ситуация в экономике как в Европе, так и США ухудшается. Поэтому идеи финансирования Украины становятся все менее популярными, а политиков оправдывать такие транши – все сложнее. Для Киева это очевидный риск: без западной помощи его ждет военная и экономическая катастрофа», – подчеркнул Дудаков. По его мнению, заявление Арахамии о «шоке» было столь эмоциональным еще и потому, что лидер правящей партии опасается теперь упреков в том, что он провалил свой недавний визит в Вашингтон, поскольку Киев теперь рискует утратить двухпартийную поддержку.
Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти пообещал сократить помощь Киеву в случае, если партия победит на промежуточных выборах в ноябре. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек», – цитирует его Bloomberg. По мнению Маккарти, «администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые республиканская партия считает приоритетными», такие как обеспечение безопасности южной границы США. «Люди начинают это взвешивать, – сказал республиканец. – Украина важна, но в то же время это не может быть единственным, что они делают».
Заявление Маккарти вызвало шок в Киеве, признался глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с господином Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию «Коммерсант».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине
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