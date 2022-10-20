Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области

Заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. ДТП, предварительно, произошло из-за плохо освещенной дороги.

В правоохранительных органах сообщили, что авария произошла в деревне Грачевка Калужской области, актриса Анна Большова совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до приезда врачей, передает ТАСС.

По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, актриса была трезвой, сама вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Личность погибшей удалось остановить не сразу: при себе у нее не было документов. Выяснилось, что в ДТП погибла 31-летняя жительница деревни Грачевка Олеся Соколова, передает РенТВ.

Источник в экстренных службах сообщил РИА «Новости», что Соколова была сильно пьяна, переходила дорогу в неположенном месте, у нее осталось двое детей.

Анна Большова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России, а также почетный деятель искусств Москвы.

Ранее актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.