В ЛНР заявили о возможном появлении КПП между субъектами России из-за военного положения

Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения

Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан

Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.

«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.

«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.

Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.

В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».

Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.

Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.