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Анонсировано совещание Путина с членами Совбеза
Пресс-секретарь российского лидера Песков: Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совбеза РФ
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что речь идет о еженедельном оперативном совещании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на этом мероприятии Путин с членами Совбеза обсуждает социально-экономическую ситуацию в стране, а также вопросы внутренней и внешней безопасности.
Песков также добавил, что в графике российского лидера нет встречи с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом.
В воскресенье Гриффитс приехал в Россию для обсуждения вопросов зерновой сделки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Путин заявил о неприемлемости заявлений Макрона о роли России в карабахском конфликте
Президент Путин заявил о неприемлемости заявлений лидера Франции Макрона о роли России в карабахском конфликте
Российский лидер Владимир Путин заявил, что с удивлением прочитал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в Нагорном Карабахе.
Путин назвал некорректными и неприемлемыми заявления Макрона о якобы деструктивной роли России по Карабаху, будто в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Глава государства отметил, что, видимо, Макрон не имеет информации о позиции сторон, а потому его комментарии прозвучали извращенно, передает ТАСС.
При этом российский лидер подчеркнул, что при возможности он еще раз обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Тем более, что накануне Макрон заявил, что намерен и дальше проводить телефонные переговоры с главой России. До этого глава Франции заявил, что уважительный диалог с Россией позволяет «нащупывать путь вперед».
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Путин: Россия приостановит зерновую сделку, если выяснится ее использование для теракта
Россия приостановит зерновую сделку, если выяснится, что взрывчатку для Крымского моста везли по морю
ФСБ констатировала, что взрывчатка, использованная для подрыва Крымского моста, была доставлена морским путем из Одессы, заявил президент Владимир Путин.
Он добавил, что пока нельзя точно сказать, использовался ли для транспортировки взрывчатки зерновоз, передает РИА «Новости».
При этом Путин предупредил, что если выяснится, что груз был доставлен зерновозом, то это поставит под вопрос существование гуманитарных коридоров в рамках зерновой сделки.
Напомним, ФСБ рассказала об организации теракта на Крымском мосту. По данным ведомства, маршрут взрывчатки прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе, после этого был направлен в грузинский порт Поти, а затем в Армению. 4 октября он был переправлен через пункт пропуска «Верхний Ларс».
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Белый дом пришел в ярость после беседы Путина и Аббаса в Астане
Axios сообщил о ярости Белого дома из-за слов Аббаса Путину о недоверии палестинцев к США
Слова президента Палестины Махмуда Аббаса, который в Астане заявил главе российского государства Владимиру Путину о недоверии палестинцев к США, вызвали ярость у представителей Белого дома, сообщают источники.
В четверг на встрече с Путиным на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Аббас заявил, что США не должны в одиночку заниматься мирным урегулированием палестино-израильского конфликта, а также указал на недоверие палестинцев к Вашингтону, передает ТАСС.
Как пишет Axios, чиновники американской администрации выразили свое недовольство советникам Аббаса. В Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что глубоко разочарованы заявлением Аббаса.
Напомним, российский лидер заявил, что позиция Москвы относительно палестино-израильского урегулирования останется прежней, так как базируется на решениях ООН. Аббас приветствовал поддержку Россией всеобъемлющего и справедливого урегулирования на Ближнем Востоке.
Началась встреча лидеров стран СНГ с участием Путина
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане
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Первая встреча проходит в узком составе, участие в ней принимают только сами лидеры, в том числе президент Владимир Путин.
Уточняется, что главными темами для обсуждения станут взаимодействие стран в политике, экономике, гуманитарной сфере, сфере безопасности и торгово-инвестиционных отношений, передает ТАСС.
Планируется, что позднее заседание лидеров государств СНГ пройдет в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите «Россия – Центральная Азия».
В данный момент в Астане встретились министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Так, участники встречи смогут принять решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Также ожидается, что по итогам переговоров будет создана международная организация по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ.
Помимо прочего, участники встречи будут стремиться к договоренности о получении Содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ.
Накануне глава российского государства присутствовал на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также Путин провел ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Путин объяснил смысл мобилизации
Президент Владимир Путин: Охранять более 1 тыс. километров линии соприкосновения с Украиной контрактниками невозможно
Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. километров, охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, линия соприкосновения с ВСУ составляет 1,1 тыс. километров, поэтому держать ее только силами контрактников, которые к тому же участвуют в наступательных операциях, невозможно, передает РИА «Новости». Президент России отметил, что мобилизация связана именно с этим.
Ранее в ходе общения с журналистами после визита в Казахстан Путин отметил, что Россия поднимает карты и документы, чтобы вместе с Таджикистаном и Киргизией найти решение по вопросу поиска точной границы.
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Путин предложил Германии определить, что важнее для нее: интересы народа или НАТО
Президент России Путин заявил, что Германии нужно определить, важнее для нее интересы народа или НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна определить, что сейчас для важнее: обеспечение национальных интересов или выполнение обязательств перед НАТО.
«Они должны сами определить, что для них важнее: выполнение каких-то союзнических обязательств так, как они это видят, или обеспечение интересов своего собственного народа, своих национальных интересов», – передает ТАСС его слова.
По словам Путина, за эту ошибку правительства ФРГ расплачиваются бизнес, экономика, граждане, так как это имеет экономические последствия для Европы в целом.
Ранее Шольц сообщал, что ФРГ поставит на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, а также часть системы ПВО.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что спецоперация России на Украине является «широким крестовым походом против либеральной демократии».
Путин призвал не давать оценок уезжающим из России
Президент Путин заявил, что не нужно давать эмоциональных оценок уезжающим из страны
Необходимо давать не эмоциональные, а юридические оценки россиянам, решившим уехать из страны, при этом надо рассматривать каждый случай отдельно, заявил президент Владимир Путин.
Он заявил, что необходимо в каждом конкретном случае давать не эмоциональную, а правовую оценку уезжающим, передает ТАСС. Президент пояснил, что причины для отъезда у людей могут быть разные.
По его словам, кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, что ждет уехавших и не уехавших из страны россиян.
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Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с аварией на шахте
Российский лидер выразил сочувствие турецкому коллеге в связи с аварией на шахте Бартын
Президент Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой погибли десятки человек.
Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын и передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщается на сайте Кремля.
Тем временем число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, передает РИА «Новости» слова министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.
Ранее было известно, что число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28, при этом 11 пострадавших все еще находятся в больницах под наблюдением врачей.
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Путин заявил о правильных и своевременных действиях России на Украине
Президент Владимир Путин: Происходящее сейчас малоприятно, но Россия получила бы то же, но в худших условиях
Происходящее сегодня на украинской территории – малоприятно, но дальше, ничего не предприняв, Россия получила бы «все то же самое, только в худших для нас условиях», заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
« Я хочу, чтобы было понятно: то, что происходит сегодня - малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы бы получили чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно», – сказал глава государства. Он также ответил отрицательно на вопрос, жалеет ли он о чем-то, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожения Украины. «Нет, конечно. Вот они взяли в свое время, в Крыму проживает 2,4 миллиона человек, взяли и воду отрубили. Войскам пришлось закрыть и открыть воду в Крым. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы и других противодействий бы», – добавил глава государства.
Ранее глава государства заявил, что у Украины пропало желание проводить переговоры после того, как российские военные отошли от Киева.
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Путин предложил спросить у Байдена, готов ли он к переговорам с Россией
Президент Путин предложил спросить у Байдена, готов ли он к переговорам с Россией
Надо задать вопрос президенту США Джо Байдену, готов ли он к переговорам с Россией на саммите G20, но пока для них платформы нет, заявил российский лидер Владимир Путин во время общения с журналистами после визита в Казахстан.
По словам Путина, он не видит необходимости, также пока нет платформы для каких-то переговоров. Он добавил, что вопрос его поездки на саммит G20 окончательно еще не решен. Но он заявил об участии в нем делегации из России, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Ранее в Кремле заявляли, что формат участия России в саммите G20 пока не определен.
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Путин заявил о неготовности Киева к переговорам
Президент России Путин: У Украины пропало желание вести переговоры, как только войска РФ отошли от Киева
У украинских властей нет желания проводить переговоры после того, как российские военные отошли от Киева, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что киевские власти все время говорили о том, что хотят переговоров и вроде как просили этого, а сейчас приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры, передает ТАСС.
Путин также добавил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам – и если Киев созреет, будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
По его словам, как только российские войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
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Путин заявил о попытках помешать связям России и стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне нарушить связи России и стран Центральной Азии
Извне осуществляются попытки помешать сотрудничеству России и стран Центральной Азии, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия-Центральная Азия».
Глава государства отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны Центральной Азии подключились к российским программам импортозамещения, передает ТАСС.
Он пояснил, что к активизации взаимодействия подталкивает усложняющаяся ситуация в мире и регионе, поскольку происходят попытки нарушить тесное взаимодействие между государствами Центральной Азии и России в различных сферах. Путин призвал к скоординированным совместным шагам по наращиванию союзничества и стратегического партнерства, а также повышению устойчивости экономик.
Глава государства также подтвердил готовность России к укреплению многосторонней кооперации с со странами региона, в том числе к участию в создании новых производственно-сбытовых цепочек и обеспечению стабильного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических путей.
Россия, добавил президент, готова оказать содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. Также он отметил, что Россия и эти страны уходят в экономических отношениях от нецелесообразного участия западных операторов и компаний во взаиморасчетах.
Путин и Лукашенко провели беседу на саммите СНГ
Президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели «переговоры на ногах» на саммите СНГ
Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорили на ногах отдельно во время проведения саммита СНГ в Астане.
Уточняется, что Путин кратко пообщался с Лукашенко и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав стран-участниц СНГ, передает ТАСС.
Беседа Путина и Лукашенко произошла в момент, когда лидеры государств направлялись на совместную церемонию фотографирования. С Токаевым же Путин кратко пообщался, когда лидеры уже стояли перед фотокамерами.
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Путина началось в пятницу в Астане.
Путин: Не имеющим выхода к океану странам Центральной Азии очень интересна Россия
Президент Владимир Путин заявил, что для стран Центральной Азии, у которых нет выхода к океану, очень интересна Россия
России в данный момент интересно сотрудничество со странами Центральной Азии, так же как и странам, не имеющим выхода к океану, интересна Россия, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, такое сотрудничество в многостороннем центральноазиатском контексте выгодно для того, чтобы всем вместе искать такие возможности и каналы, все это вместе объединить крайне важно, интересно и своевременно, передает РИА «Новости».
Также одной из причин Путин назвал растущие объемы торговли и развитие новых логистических цепочек.
Глава государства добавил, что в данный момент Россия «смотрит, как реанимировать некоторые заброшенные в дальний ящик проекты», к тому же теперь это можно сделать на «совершенно новой технологической базе и в странах Центральной Азии».
При этом ранее российский лидер указал на попытки помешать сотрудничеству России и стран Центральной Азии извне.