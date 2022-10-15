Атаман Всероссийского казачьего общества Долуда назвал задачей молодых усиление казачьего движения в России

Во время второго дня III Всероссийского слета казачьей молодежи в Калининграде выступил атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы, советник замначальника Генштаба ВС России Николай Долуда, который призвал молодых людей встать в казачий строй.

В беседе с молодежными казачьими лидерами Долуда заявил, что спецоперация на Украине была предопределена событиями госперевора в 2014 году, который прошел не без помощи западно-европейских структур по главе с США.

Он также заявил, что восьмой пакет санкций против России обернулся катастрофой для стран Евросоюза, а для России эти трудности стали стимулом для роста.

Также всероссийский атаман добавил, что сейчас Россия защищена от возможных посягательств США и других стран НАТО, располагает современными военными технологиями. Он привел в пример межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», боевой лазерный комплекс «Пересвет».

Атаман добавил, что в СВО принимают участие девять казачьих добровольческих отрядов, сформированных Всевеликим войском Донским, Кубанским, Терским, Оренбургским, Волжским, Черноморским войсковыми казачьими обществами, Приморским окружным казачьим обществом. В них служат казаки в возрасте от 40 до 60, 65 лет.

Он добавил, что казаков от 18 до 35 лет среди участников лишь 15-18%, кроме отряда «Кубань», в составе которого 30% молодых казаков.

В качестве первостепенных задач для молодых казаков Долуда обозначил подготовку к участию в СВО и обучение в казачьих вузах Ассоциации.

Также сообщалось, что в Волгограде определили победителей финальных этапов Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи. Победителм стал Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева из Краснодарского края.

С приветствием обратился первый заместитель Министра просвещения России Александр Бугаев, который отметил чувство товарищества, взаимовыручки, присущие казакам. Поздравил с победой участников и атаман ВсКО Николай Долуда.