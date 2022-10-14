Власти Петербурга объяснили облавы на резервистов у подъездов

В Петербурге резервистов останавливают прямо у парадных их собственных домов, мужчинам раздают повестки после уточнения личных данных, пишут СМИ.

В администрации Калининского района подтвердили, что «проводятся мероприятия по частичной мобилизации граждан и призыву на военную службу», в том числе с участием местных чиновников.

В подъездах на первых этажах многоквартирных домов работают группы оповещения, сообщает издание «Деловой Петербург».

В администрации уточнили, что мероприятия проводят «с учетом необходимости уточнения данных». Это решили провести после того, как получившие повестки жители Калининского района не явились в военный комиссариат. Им вручили повторные повестки.

Отмечается, что выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают.

Так, патруль заметили в ЖК на Кушелевской дороге, на проспекте Культуры и жители дома на Кондратьевском проспекте, 68, корпус 4.