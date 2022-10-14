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Власти Петербурга объяснили облавы на резервистов у подъездов
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В Петербурге резервистов останавливают прямо у парадных их собственных домов, мужчинам раздают повестки после уточнения личных данных, пишут СМИ.
В администрации Калининского района подтвердили, что «проводятся мероприятия по частичной мобилизации граждан и призыву на военную службу», в том числе с участием местных чиновников.
В подъездах на первых этажах многоквартирных домов работают группы оповещения, сообщает издание «Деловой Петербург».
В администрации уточнили, что мероприятия проводят «с учетом необходимости уточнения данных». Это решили провести после того, как получившие повестки жители Калининского района не явились в военный комиссариат. Им вручили повторные повестки.
Отмечается, что выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают.
Так, патруль заметили в ЖК на Кушелевской дороге, на проспекте Культуры и жители дома на Кондратьевском проспекте, 68, корпус 4.
В Запорожской области попали в ловушку иностранные наемники
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о попавших в ловушку в Запорожской области иностранных наемниках
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Западные наемники попали в ловушку в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале, группа иностранных наемников, состоявшая примерно из десяти человек, совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. «Их запустили, после чего начался бой», – сказал Рогов.
Он отметил, что на кадрах с нашлемной камеры погибшего западного наемника видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор – у них были раненые и погибшие. «Когда же наемники попытались отступить, их накрыла тяжелая огнеметная система «Солнцепек», – сообщил Рогов.
В прошлый четверг Рогов рассказал о воюющих против России наемниках из более чем 30 стран, назвав их «международным олигархическим интернационалом».
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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории ДНР
Глава ДНР Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении территории Донбасса
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сейчас наступает переломный момент в ходе освобождения территории ДНР, находившейся под контролем украинских войск.
По его словам, сейчас все больше задействуются силы, включая мобилизованные, которые проходят слаживание. Это позволяет выходить с четким планом следующих операций по освобождению населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на слова Пушилина, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Пушилин сообщал, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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Минобороны показало удар барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским боевикам
Видеозапись с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по автомобилю, в котором находились украинские боевики, опубликовало Минобороны.
На видео демонстрируется изображение с установленной на головке самонаведения дрона камеры, двигающегося в сторону внедорожника, рядом с которым находятся украинские солдаты.
Далее следуют кадры, снятые с другого дрона. Видно, как к машине подлетает «Ланцет», беспилотник-камикадзе врезается в цель, затем происходит взрыв, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения российским десантом колонны бронетехники ВСУ.
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ВСУ подорвали склад с боеприпасами в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил о подрыве склада боеприпасов после обстрела ВСУ
В поселке Белгородского района произошла детонация боеприпасов на складе, жителей эвакуируют на безопасное расстояние, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, детонация на складе боеприпасов произошла после того, как ВСУ обстреляли поселок в Белгородском районе, жертв и пострадавших нет. «Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», – написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино и разрушили пешеходный переход.
Также ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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Снайперу с винтовкой «Сумрак» присвоили звание Героя России за успехи в СВО
Разработчик оружия рассказал о присвоении участнику СВО на Украине с винтовкой «Сумрак» звания Героя России
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Участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России, заявил основатель предприятия-разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Как заявил Лобаев в интервью РИА «Новости», в ходе спецоперации на Украине «Сумрак» проявил себя с самой лучшей стороны, один из военных получил благодаря этой винтовке звание Героя России. По его словам, этот снайпер ликвидировал винтовкой «Сумрак» десятки приоритетных целей. Основатель предприятия рассказал, что винтовка очень востребована, на нее сейчас много заказов, причем не от «спецов», а от военных.
В сентябре сообщалось, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили из винтовок SVLK-14S «Сумрак» десятки высокоприоритетных целей.
Винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под мощные патроны .375 Cheytac / .408 Cheytac как сверхдальнобойная рекордная винтовка: она позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше трех тысяч метров.
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От взрывов на складе боеприпасов в Белгородской области после обстрела ВСУ погибли люди
После обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие, сообщает СК.
По информации Telegram-канала ведомства, из-за обстрела подорван склад с боеприпасами, произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.
Уточняется, что среди погибших есть сотрудники Росгвардии.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела российского региона.
Также появилась информация, что российской системой ПВО были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. Обошлось без пострадавших.
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Военкор рассказал об усилении российской обороны в Херсонской области
Военкор Сапоньков оценил военную обстановку в Херсонской области
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В Херсонской области усилен российская военная группировка, а последние массированные и точные ракетные удары по подконтрольной киевским властям территории повысили боевой дух подразделений, рассказал газете ВЗГЛЯД военкор Роман Сапоньков.
«Обстановка в самом Херсоне и окрестностях на удивление спокойная, обстрелов практически нет. За последние сутки я лично слышал всего один «прилет». Позже узнал, что прошлой ночью из шести запущенных ракет пять было сбито нашей ПВО. И лишь одна ударила в районе Антоновского моста», – рассказал военкор Роман Сапоньков, который находится в зоне спецоперации.
Несмотря на это затишье глава Херсонской области Владимир Сальдо из предосторожности предложил организовать для желающих возможность на время выехать в другие регионы России. «Администрация области адекватно оценивает обстановку, понимает, что противник при штурме может и будет наносить массированные артиллерийские удары», – заметил военкор.
В то же время в регионе усиливается группировка российских войск. «Количество бронетехники и наших военных увеличивается. Российские подразделения находятся в полной боеготовности», – отметил собеседник. Последние массированные ракетные удары по Украине и объявление мобилизации, по его словам, «сильно приободрили и наши войска, и пророссийское население, которого в Херсонской области большинство», добавил военкор.
В четверг глава Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в конце сентября жители области подтвердили на референдуме желание войти в состав Российской Федерации и «восстановить историческую справедливость».
«Мы знали, что такое решение не будет признано властями Украины и ожидали, что они начнут нам мстить. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города и села Херсонской области: Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань, Чернобаевка. Эти удары наносят серьезный ущерб нашим мирным жителям, потому что цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки. В связи с этим руководством Херсонской области принято решение организовать возможность выезда в другие регионы РФ для отдыха и учебы херсонских семей. Это касается как жителей правобережья, так и всех остальных желающих», – сказал Сальдо.
В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство решило помочь в организации выезда. Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
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Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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В СПЧ сообщили о случае задержания москвича во время «облавы» на уклонистов
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что сотрудника МГТС задержали около станции метро во время «облавы» на уклонистов
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Сотрудник МГТС и его руководитель обратились к члену Совета по правам человека (СПЧ) по поводу задержания сотрудника компании во время «облавы» на уклонистов около станции метро Щелковская. Кабанов призвал ответственных за мобилизацию не действовать такими методами.
Работник МГТС рассказал, что около станции «хватали всех» и требовали справку о наличии брони от мобилизации.
Кабанов в своем Telegram обратился к ответственным за мобилизацию лицам и назвал «облаву» беззаконием. Он признался, что изначально думал о том, что истории про «облавы» – фейк, однако позже ему сообщили о таких случаях знакомые люди.
Он намерен просить главу СПЧ обратиться в прокуратуру для дачи правовой оценки.
В свою очередь лава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал проверять каждый подобный сигнал, а действям должностных лиц, которые организовали «облавы», необходимо дать правовую оценку Telegram.
Ранее СК запустил горячую линию для участников спецоперации на Украине, мобилизованных и членов их семей.
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ВСУ разрушили таможенный пункт в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ таможенного пункта в Шебекино
ВСУ обстреляли таможенный пропускной пункт в Шебекино, пограничный переход практически разрушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале губернатор сообщил, что в результате обстрела таможенного пункта пропуска в Шебекино жертв и пострадавших нет. По словам Гладкова, повреждения у пограничного перехода такие, что он, можно сказать, практически перестал существовать.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород, обломки ракеты попали в многоквартирный дом, пострадал технический этаж, жертв нет.
До этого Гладков сообщил, что в результате обстрела подстанции в городе Шебекине Белгородской области со стороны ВСУ более двух тысяч человек остались без энергоснабжения.
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В Донбассе погиб еще один гражданин США
CNN сообщает о гибели еще одного гражданина США в Донбассе
Еще один гражданин США попал в список погибших в Донбассе, его смерть подтвердили в Госдепартаменте страны, сообщила телекомпания CNN.
В ведомстве отметили, что находятся на связи с родственниками погибшего и предоставят всю необходимую помощь, передает ТАСС.
Не говорилось о личности погибшего и обстоятельствах его смерти. В конце августа сообщалось, что за время конфликта на Украине погибло «около полудюжины» американских граждан, которые приняли участие в спецоперации на стороне Киева.
Власти США не раз обращались к своим гражданам с просьбой покинуть территорию Украины.
Так, в конце июля в Донбассе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, которые участвовали в боях на стороне Украины.
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В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Силовики ЛНР: Основные подразделения ВСУ ночью начали покидать Артемовск
Основные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующиеся в Артемовске, минувшей ночью начали покидать город. Союзные силы готовятся к заходу в Артемовск, сообщил представитель силовых структур Луганской народной республики.
Как сообщил источник ТАСС со ссылкой на данные от местных жителей, ВСУ начали уходить из Артемовска минувшей ночью.
Офицер народной милиции Луганской народной неспублики Андрей Марочко добавил, что союзные силы уверенно продвигаются, вытесняя противника на северо-запад Артемовска.
Напомним, в четверг армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска.
Хуснуллин: Правительство поможет желающим жителям Херсонщины переехать в другие регионы
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что правительство окажет помощь желающим переехать с Херсонщины в другие регионы РФ
Правительство России поможет пожелавшим переехать жителям Херсонской области в другие регионы, обеспечит их бесплатным жильем и всем необходимым, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Решение было принято в связи с обращением врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Как отметил Хуснуллин в своем видеообращении в Telegram-канале, все переехавшие в другие регионы жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием, а также всем необходимым, а тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.
Вице-премьер также отметил, что главам регионов поручили оказать необходимую помощь пожелавшим переехать жителям Херсонской области.
Ранее в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился в своем Telegram-канале к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов ВСУ.
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Российские войска заняли господствующие высоты в районе села Времевка на западе ДНР
В ходе преследования отступающих подразделений ВСУ на Времевском направлении российские войска овладели господствующими высотами в районе Времевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Более 90 украинских военнослужащих, два танка и шесть бронемашин в ходе преследования отступающих уничтожены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, Конашенков сообщил, что на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожены более 150 украинских военных.
В Херсонской и Николаевской областях за сутки уничтожено более 300 военных ВСУ и наемников
Минобороны сообщило, что за последние сутки в Херсонской и Николаевской областях уничтожено более 300 военных ВСУ
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Противник предпринял ряд неудачных атак на Николаево-Криворожском направлении – в направлении населенных пунктов Ищенка и Дудчаны Херсонской области; все они были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российских войск были уничтожены более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и семь автомобилей, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, в районе Николаева ракетными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а также формирования наемников «Иностранный легион». В целом потери ВСУ и иностранных наемников составили более 170 военнослужащих и боевиков.
За последние сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 156 районах. В районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новоселовка Первая и Красное Донецкой народной республики, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области, Гуляйполе Запорожской области уничтожено шесть складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Возле населенного пункта Березнеговатое Николаевской области сбит Су-24 воздушных сил Украины.
Кроме того, средствами ПВО за последние сутки сбиты 15 беспилотников в районах населенных пунктов Полтава, Софиевка ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области, Старомайорское, Никольское, Петровское и Кодема ДНР, Энергодар Запорожской области. В воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем HIMARS и «Ольха», сообщил Конашенков.