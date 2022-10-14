Шри-Ланка после угроз США передумала вводить карты «Мир»

Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие

Запад даст мощный военный ответ, который может привести к «уничтожению российской армии», на якобы предполагаемое Россией применение ядерного оружия на Украине, однако этот ответ не будет ядерным, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Боррель пообещал, что ЕС, США и НАТО ответят в случае ядерного нападения на Украину. Боррель заявил, что ответ Запада не будет ядерным, однако его мощь с военной точки зрения будет велика, передает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС утверждает, что военные меры Запада могут привести к «уничтожению российской армии».

Боррель процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами». Он подчеркнул, что Запад «тоже не блефует», когда предупреждает о последствиях. Боррель отметил, что весь мир заинтересован в том, «чтобы [конфликт на Украине] закончился».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сомневается в том, что российский лидер Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.