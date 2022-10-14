Маск отказался оплачивать услуги Starlink на Украине

CNN: Глава SpaceX Илон Маск предложил Пентагону платить за Starlink на Украине

Возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы.

По данным CNN, сейчас на Украине работают около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, связанные с этим операции уже обошлись SpaceX в 80 млн долларов, а к концу года превысят 100 миллионов.

По сообщению телеканала, Маск в сентябре написал письмо в Пентагон, в котором сообщил, что компания больше не может оплачивать работу Starlink на Украине из своего кармана, и попросил военное ведомства оплатить услуги, передает РИА «Новости».

В письме Маска сообщалось, что до конца 2022 года это обойдется бюджету Пентагона в 120 млн долларов и еще 400 млн придется заплатить за 2023-й.

Напомним, в начале октября вооруженные силы Украины на линии боевого соприкосновения столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink, которое Киев получает от Маска.