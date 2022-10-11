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Доброволец из Италии обвинил Европу в замалчивании обстрелов Донецка
Giornale: Сражающегося на стороне России добровольца из Италии поразило замалчивание обстрелов Донецка в Европе
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Сражающегося на стороне России добровольца из Италии поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны украинских вооруженных сил, сообщило издание Giornale.
Называющий себя «Спартак» доброволец из Италии напомнил в беседе с изданием об ударе по центру столицы ДНР в середине сентября. При этом он отметил, что многие журналисты в Европе проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди гражданского населения, передает РИА «Новости».
Как отметил итальянец, стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владимиру Зеленскому, в результате в Донецке погибло 13 невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. «[Вы в Европе] пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир», – пояснил «Спартак».
Он отметил, что сражается на стороне Донецкой Народной Республики с 2014 года и объяснил свое решение в том числе «усталостью от двойных стандартов Запада». «Да, я сражаюсь, но не стыжусь этого, потому что считаю, что борюсь за правое дело. Вы, журналисты, называете наемниками всех иностранцев, которые выбрали эту сторону, но при этом восхваляете как бойцов за свободу всех тех, кто стреляет и убивает во имя Зеленского», – высказался итальянец.
Напомним, в минувшую субботу ВСУ обстреляли Донецк из «Града». Днем ранее украинские военные обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм. Украинские силовики практически ежедневно обстреливают столицу Донецкой народной республики и другие города ДНР из артиллерии «натовского» калибра 155 мм и РСЗО.
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Юрий Подоляка назвал последствия ударов по украинской инфраструктуре
Военный аналитик Подоляка: Систематические удары по инфраструктуре погрузят Украину во тьму
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Удары, нанесенные по территории Украины, являются лишь предупреждением со стороны России для Владимира Зеленского и его западных партнеров, которые начали заниматься откровенным терроризмом. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Юрий Подоляка.
«Москва фактически нанесла предупреждающий удар. Мы уже видим, что часть городов остались без света, где-то не работает мобильная связь и интернет, кое-где отключена подача воды. То есть даже предупреждение оказалось эффективным, в том числе с информационной точки зрения. Если же Зеленский продолжит организовывать теракты – Россия ударит сильнее, погрузив Украину во тьму», – сказал журналист, военный обозреватель Юрий Подоляка.
Эксперт также выразил уверенность в том, что украинские власти способны относительно быстро восстановить разрушенные объекты. «Но если такие «прилеты» станут системой, инфраструктура городов просто не выдержит подобного натиска», – утверждает Подоляка.
Собеседник также предположил, что Зеленский не просчитал последствия теракта на Крымском мосту. «У Украины есть определенные проблемы на фронте, хотя наступательный потенциал еще не исчерпан. Но чем меньше становится бравых сообщений с линии боевого соприкосновения, тем выше должен быть градус конфликта», – отметил он.
«И сейчас будет интересно посмотреть, как на происходящее отреагирует Вашингтон. Не исключаю, что Штаты в очередной раз выразят озабоченность, а также увеличат военную поддержку ВСУ, как того добивается Зеленский», – предполагает журналист.
«Европейские страны могут сделать несколько иной шаг. Они, скорее всего, вновь объявят о новых санкциях. При этом украинский кризис этим государствам поднадоел, они хотят как можно скорее его закончить. И любые действия, которые поспособствуют его завершению, будут только приветствоваться. Но официально об этом говорить никто не станет», – говорит эксперт.
«Также в скором времени мы снова услышим некие уроки морали с двойными стандартами со стороны Запада. И нам, кажется, придется к этому привыкнуть. Дело в том, что международная система безопасности окончательно разрушена. И то, на что многие политики раньше ссылались и опирались, теперь бессмысленно. Разгромили же эту систему американцы, которые в 2008 году признали Косово. И не им рассуждать об ударах по энергосистемам городов, особенно после того, что они натворили в Югославии», – резюмировал Подоляка.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах. В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет. Также Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и оказание помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.
Как сообщил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев, ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет.
«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – отметил киевлянин.
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Эксперт спрогнозировал реакцию Запада на ракетные удары России по Украине
Военный эксперт Бартош: В ответ на удары по Украине Запад усилит действия Киева на фронте
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Власти Украины не рассчитывали, что наш ответ на теракт на Крымском мосту будет таким интенсивным. Они, как обычно, воплощали в жизнь пожелания Вашингтона и Лондона, а теперь им и простым украинцам приходится расплачиваться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Бартош.
«Я не думаю, что сегодняшние прилеты по Украине – это разовая акция. Скорее это логическое наращивание ударов по противнику, которое будет продолжаться. Когда украинские власти готовили теракт на Крымском мосту, они наверняка предполагали, что последует ответ России. Но они рассчитывали на удары невысокой интенсивности и по не самым значительным объектам», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Вместе с тем вся операция по Крымскому мосту готовилась не по инициативе Зеленского, а была подсказана ему из Вашингтона и Лондона. В ответ на сегодняшние прилеты Запад и украинские власти безусловно продолжат продвигать антироссийскую пропаганду, попытаются усилить военные действия на фронте. Кроме того, нет сомнений, они будут наращивать обстрелы новых регионов России», – отметил собеседник.
«Мы, в свою очередь, должны всеми силами защищать свои территории, в том числе те, которые совсем недавно вошли в состав России. Наша принципиальная задача – принимать самые решительные меры, чтобы отбросить противника на расстояние, не позволяющее ему наносить удары не по одной из этих территорий. Кроме того, мы должны обездвижить противника, в том числе путем уничтожения энергетической инфраструктуры», – убежден эксперт.
В понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
«Украинские железные дороги» предупредили о возможной задержке поездов западного направления из-за повреждений контактной сети. Также сообщалось, что взрывами повреждена крыша Центрального вокзала в Киеве.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
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В центре Киева слышны взрывы
Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в центре города в Шевченковском районе
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Украинские СМИ утверждают, что в Киеве были слышны несколько взрывов, информацию о них в центре города подтвердили мэр украинской столицы Виталий Кличко, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Газета УНИАН в своем Telegram-канал написала, что в Киеве было слышно четыре взрыва, в столице Украины заметили дым, в Киевской области работала ПВО. По данным издания Страна.ua, жители Печерска говорят о трех сильных взрывах, также их слышали в других районах Киева, передает РИА «Новости».
Мэр Киева Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
Ранее Владимир Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту.
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Киевлянин: Российские ракеты ударили по энергосистемам столицы Украины
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Ракетные удары в районах Киева продолжались более пяти часов. К обеду достоверно известно о том, что несколько ударов пришлось на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 столицы, которые расположены на правом берегу Днепра. При этом доказательств поражения зданий СБУ и ГУР Минобороны Украины пока нет, заявил газете ВЗГЛЯД киевлянин Алексей Нечаев.
«Массированная ракетная атака, очевидно, стала ответом Москвы на субботний теракт на Крымском мосту. Похоже, ни Запад, ни Зеленский не ожидали столь мощного ответа на свои действия. По данным украинской стороны, к 12.00 мск по территории Украины было выпущено более 80 ракет, значительная часть из них пришлась на Киевщину. При этом ПВО ВСУ оказалась практически бессильна, поскольку львиная доля систем противовоздушной обороны перекинута из Киева к линии боевого соприкосновения на восток и на юг страны», – рассказал политолог, киевлянин Алексей Нечаев.
«Если говорить о конкретных ударах по центру столицы, то мы видели разрушения на улице Владимирской. Именно там расположен комплекс зданий СБУ. Однако пока нельзя с точностью сказать об их поражении. Украинские медиа, учитывая строгую военную цензуру, публикуют кадры разрушений в южной части улицы, откуда до центрального офиса СБУ примерно 500-700 метров. Здесь стоит дождаться более подробной информации», – отметил собеседник.
«Также вызывает сомнения природа разрушений пешеходного моста – он же «Мост Кличко» – вблизи Киевской филармонии и арки «Дружба народов». Есть подозрение, что он был поврежден в результате действий остатков украинских систем ПВО. Схожего мнения придерживаются и военные эксперты, которые подробно изучили видео «прилета» с разных ракурсов», – добавил киевлянин.
«Из того, что можно точно подтвердить – это «прилеты» по ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Первая расположена на пересечении улиц Жилянской и Льва Толстого в 500 метрах от Центрального железнодорожного вокзала. Вторая ТЭЦ расположена в южной части правого берега Киева. Есть неподтвержденные данные, что Дарницкая ТЭЦ на левом берегу столицы и Трипольская ТЭС под Киевом также пострадали. Кроме того, на некоторое время была приостановлена работа метрополитена», – отмечает собеседник.
«При этом настроения среди киевлян самые разные. Большинство понимают, что сегодняшние удары – это ответ за Крымский мост. Мэрия города уже призвала местных жителей запастись едой, зарядить мобильные телефоны и собрать теплые вещи. Они не исключают повторения ударов. Ну а пресса и телевидение рассказывают о том, как Зеленский получает поддержку Запада и в скором времени выступит на саммите «Большой семерки». Других проблем у офиса президента Украины, видимо, нет», – заключил киевлянин.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
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Путин: Нанесен массированный удар по объектам инфраструктуры Украины
Президент Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины
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Утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики, заявил президент России Владимир Путин. Он предупредил Киев о жестком ответе в случае продолжения украинских терактов.
«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба ВС России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», – заявил он.
По словам Путина, в случае продолжения Украиной терактов в России ответ Москвы будет жестким, передает РИА «Новости».
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно. Президент добавил, что украинские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.
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Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам
Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела
Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.
«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.
Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.
До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины
Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб при обстреле в Киеве
Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник отдела департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.
Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает «Страна.ua».
По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.
Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.
Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.
В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
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Эксперт оценил значимость ракетных ударов по территории Украины
Военный эксперт Рожин: Запад и Зеленский не предполагали столь жесткого ответа за теракт на Крымском мосту
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Ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры должны стать системными. Для этого у нас есть все необходимое. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Борис Рожин, комментируя ракетные утренние удары по территории Украины.
«Пока не очень понятно, как долго продолжатся массированные удары. Но совершенно ясно, что с военной точки зрения это хороший знак», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
По словам собеседника, «США и Великобритания не стали считаться с потенциальными разрушениями на Украине после теракта на Крымском мосту, Зеленский и подавно с ними не считается». «Даже если они и предполагали, что наш ответ будет жестким, им было всё равно, насколько жестким он будет», – пояснил он.
«Нам сейчас важно не останавливаться и достигать поставленных целей. Очевидно, что вне зависимости от нашего ответа войну против России западные политики не прекратят. В ближайшее время стоит ожидать обстрелов Донецка, Луганска и приграничных территорий России», – предполагает эксперт.
«Поэтому нам нужно продолжать подобные массированные удары, разрушая энергетическую инфраструктуру Украины. Настало время снять перчатки и просто бить по врагу. Разговоры закончились. Мы в силах и дальше наносить как подобные удары, так и значительно сильнее», – заключил Рожин.
В понедельник были нанесены ракетные удары по ряду украинских городов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране, а также о погибших и раненых в результате взрывов.
Так, очевидцы сообщили об ударе по Львову, Виннице, Житомиру, Тернополю, Хмельницкому. Свет пропал в некоторых районах Хмельницкого, в Житомире электричество отсутствует во всем городе, передает «Крыминформ».
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что удар был нанесен по критической инфраструктуре. В результате была временно приостановлена работа городских ТЭЦ.
Он также заявил, что запущены резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение. Пока часть города осталась без света, треть светофоров попросту не работают.
Кроме того, сообщается об очередной волне ударов по Киеву и Днепропетровску. Военкор Александр Коц в своем Teleram-канале сообщил об ударах по железнодорожным объектам вдоль Днепра.
О ракетных ударах также рассказали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко, заявил, что взрывы были слышны в центре города – в Шевченковском районе. Он отметил, что все службы следуют на место, детали пообещал позже.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в Twitter, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской. На этой улице находится офис Службы безопасности Украины, неподалеку расположен офис Зеленского.
На фоне ударов движение поездов на всех линиях метрополитена в Киеве приостановлено, подземные станции работают как укрытие, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Жителей города призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, станции метро в Киеве будут работать как укрытие.
Кроме того, советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.
По словам главкома ВСУ Залужного, по Украине запущено в общей сложности 75 ракет. При этом данные по «прилетам» продолжают поступать. По состоянию на 11.35 мск в украинских СМИ сообщалось о 83 ракетных ударах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Зеленский обратился к жителям Украины спустя два с половиной часа после взрывов
Президент Украины Зеленский спустя два с половиной часа записал видеообращение в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение из двора своего офиса в Киеве спустя два с половиной часа после начала ударов по Украине.
Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале. Записано оно во дворе офиса Зеленского на улице Банковой. Зеленский заявил, что утро выдалось тяжелым, и десятки ракет, а также иранские «шахиды» уничтожают энергообъекты по всей стране.
«Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему», – сказал Зеленский в своем видеообращении, передает РИА «Новости».
Между тем украинский «5 канал» сообщил о взрывах в родном городе Зеленского – Кривом Роге.
По данным специализированного украинского портала «Укррудпром», в Киеве также повреждено здание бизнес-центра 101 Tower, где расположен офис группы ДТЭК Ахметова, на нескольких этажах здания выбито остекление, передает ТАСС.
Бизнес-центр занимает площадь более 61 тыс. кв. метров, введен в эксплуатацию в конце 2011 года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
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Эксперт: Украинская эйфория после атаки на Крымский мост быстро закончилась
Политолог описал провал информационной атаки Киева после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту Украина запустила массированную атаку на информационное пространство России, Украины и Запада. Однако и взрыв не смог нанести большого ущерба мосту, провалом закончилась и попытка информационного воздействия Киева, заявил газете ВЗГЛЯД член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Россия никогда не бросает слов на ветер, особенно если вопрос касается безопасности ее граждан. Украинское руководство в очередной раз доказало не только свой вассальный характер, но и террористический. Переходя «красные линии» и раз за разом играя на нашем терпении, продажные политики не осознавали всей плачевности своего положения», – заявил эксперт.
По его словам, если рассматривать случай с Крымским мостом, можно заметить много очевидных факторов, которые расскажут о том, что это была детально проработанная политическая технология. Эксперт указал на то, что заранее была подготовлена массированная атака на информационное пространство, которая была направлена на три крупные аудитории: российскую, украинскую и западную. Было подготовлено большое количество коротких видео, мемов, комиксов.
Туманян отметил, что украинское руководство решило заработать на этом и заранее подготовило памятные выпуски почтовых марок и открыток, которые оказались в продаже, были открыты благотворительные сборы. А в городах Украины были открыты специальные фотозоны с баннерами, изображающими подрыв моста.
«В российском сегменте интернета отрабатывалась линия паники, внедрялись мысли о беспомощности руководства и неорганизованности силовых структур. Для украинской аудитории были подготовлены материалы, носящие в себе чувство возмездия и гордости, несмотря на террористических характер происшествия. Материалы для западной аудитории подавались с интенцией, что попытка подрыва моста является военной удачей Украины и не имеет никакой террористической направленности», – добавил эксперт.
Он отметил, что эйфория среди радикальной части украинского общества быстро закончилась, взрыв смог повредить только два пролета моста и несколько цистерн с топливом на железнодорожной ветке. Оперативные действия российских служб способствовали быстрому восстановлению транспортного сообщения. Также эксперт считает, что психологическая атака СБУ провалилась, крымчане и гости полуострова не поддались панике, не случилось ни топливной, ни продовольственной катастрофы.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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ВСУ назвали число нанесенных в понедельник по Украине ударов
Командование ВСУ заявило о не менее ста ударах ракетами и беспилотниками по городам Украины
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Россия нанесла не менее ста ударов ракетами и беспилотниками по крупнейшим городам Украины и почти всем областным центрам, заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, удары наносились пятью типами ракет: Х101, Х555, которые запускались со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, «Калибры» из Черного моря, а также С-300 и «Торнадо». Всего было нанесено не менее 100 ударов, в том числе беспилотниками, передает ТАСС.
Между тем национальная полиция Украины в своем Telegram-канале сообщила о 10 погибших и 60 пострадавших в результате ракетных ударов
Как сообщают в ведомстве, на местах работают полицейские, они помогают людям и фиксируют последствия обстрелов. Также нацполиция призвала население Украины в случае воздушной тревоги спускаться в укрытия.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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Власти Украины признали разрушение 11 важных инфраструктурных объектов
Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны
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Важные объекты инфраструктуры повреждены в восьми регионах Украины и Киеве, некоторые области обесточены, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что по состоянию на 11.00 (совпадает с мск) повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и городе Киеве. Он также заявил, что некоторые украинские области остались без света, и призвал быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью, передает РИА «Новости».
Между тем мэр Харькова заявил, что подача электричества и воды нарушено во всех районах города.
«Нет электроэнергии – нет подачи воды», сказал он в эфире телеканала «Рада», передает ТАСС.
В то же время украинское издание «Страна.ua» сообщает, что удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Одессе, также взрывами повредило крышу Центрального вокзала в Киеве.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.
Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.
Глава офиса Зеленского удалил пост с угрозами Минску
Глава офиса президента Украины Ермак удалил пост с обещаниями «последствий» для Белоруссии
Пост в мессенджере Telegram, в котором глава офиса президента Украины Андрей Ермак угрожал Минску «последствиями», удален из его канала.
Это сообщение Ермак написал после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о планах Украины напасть на республику, передает RT.
Согласно данным TGStat, посмотреть пост успели более 30 тыс. пользователей.
Ранее в МИД Белоруссии послу Украины в республике Игорю Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии.
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В Госдуме предложили уничтожить спутниковую группировку НАТО
Депутат Госдумы Шеремет: Стоит погасить спутниковую группировку НАТО
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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО, которая, по его словам, ведет разведку и координирует ракетные удары украинских войск по новым территориям России.
По словам Шеремета, необходимо погасить спутниковую группировку НАТО, которую ВСУ используют для нанесения ударов при помощи РСЗО HIMARS по Запорожской, Херсонской областям, а также ЛНР и ДНР, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия обладает необходимым для этого оружием, в качестве которого депутат предложил использовать лазерный комплекс «Пересвет».
По мнению Шеремета, спутники НАТО уничтожают наших людей, поэтому Россия имеет полное право их обезвредить.
Без информации со спутников, HIMARS уже не будут столь опасны, так как потеряют точность, считает депутат.
Ранее источник в силовых структурах Херсонской области сообщил, что ВСУ нанесли удар по гостинице в центре Херсона по наводке и разведданным военных НАТО.
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Названы сроки устранения повреждений опор Крымского моста
Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил об устранении повреждений опор Крымского моста до конца недели
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Повреждение опоры Крымского моста планируется устранить к концу недели, работа по анализу тяжести повреждений еще продолжается, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина со своими заместителями.
Хуснуллин рассказал, что водолазы все еще проверяют опоры моста, передает РИА «Новости». По его словам, в результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Он подчеркнул, что предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели.
Хуснуллин также сообщил, что металлоконструкции для Крымского моста начнут поставлять уже к концу недели.
Он уточнил, что ведется обследование железнодорожного полотна Крымского моста, предварительно, есть необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. Вице-премьер отметил, что на доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют.
После доклада вице-премьера Марата Хуснуллина Мишустин отметил, что Крымский мост имеет важнейшее значение для обеспечения связанности полуострова с другими регионами страны. По его словам, необходимо восстановить его полноценную работоспособность в самые сжатые сроки, пишет ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, задействованные в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали как должно – оперативно и эффективно.
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