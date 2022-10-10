ЕС пообещал ответ на развертывание совместной группировки России и Белоруссии

Представитель внешнеполитической службы ЕС Стано предупредил об ответе на развертывание группировки России и Белоруссии

Евросоюз не оставит без ответа развертывание Россией и Белоруссией совместной группировки, которая, по словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, станет новой эскалацией конфликта на Украине.

Он указал, что в ЕС слышали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместной с Россией группировке войск. «Если это произойдет, то это будет новая эскалация, и это не останется без ответа Евросоюза», – передает слова Стано ТАСС.

Представитель ЕС добавил, что обвинения Лукашенко в адрес Киева по поводу возможного нанесения удара по Белоруссии с территории этой страны ложны и неприемлемы.

Стано также указал, что ЕС не считает официальную информацию России относительно взрыва на Крымском мосту достоверной. Он прокомментировал информацию о том, что взорванный на Крымском мосту грузовик проезжал через территорию Болгарии: «Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там (в Крыму – прим. ВЗГЛЯД) происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят».

При этом Евросоюз, по словам Стано, призывает Белоруссию «избегать любого участия» в конфликте на Украине».

«Мы приняли к сведению ложные обвинения режима Лукашенко о якобы готовящихся атаках Украины по территории Белоруссии… Украина является жертвой, а не агрессором. Призываем режим в Минске избегать любого участия Белоруссии в незаконной агрессии, прекратить предоставлять территорию Белоруссии для осуществления воздушных атак, атак с использованием беспилотников по целям на территории Украины», – цитирует его РИА «Новости».

Между тем Лукашенко заявил, что якобы к нанесению ударов по Белоруссии Украину подталкивает Запад.

«Я уже говорил, что на Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них – на северных? Это же безумство с точки зрения военных», – приводит его слова «БелТА».

Лукашенко напомнил, что предупреждал об угрозах на западной границе еще в начале специальной военной операции России на Украине, а также говорил, что Белоруссия не позволит стрелять в спину русским. «Я тогда видел, что для нас самое опасное направление – это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны. Но мы оставили там вооруженные силы. Более того, мы укрепили западное направление», – сказал президент.

Он подчеркнул, что последние события на Крымском мосту говорят о значительном повышении уровня террористической угрозы. «Они готовы сейчас воевать со всеми», – добавил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Польша готова за два-три часа перебросить войска на белорусскую границу.

«Мы недавно констатировали, что поляки, «защищая» границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы, потом они их отвели, показали нам, что уходят. Ничего подобного. Они отвели войска до сотни километров от границы, перевооружаются самым современным оружием натовских образцов. В момент «Ч» они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу, на те позиции, где они должны находиться», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что Польша «просто трепещет» и просит американцев немедленно разместить в стране ядерное оружие.

Ранее Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании совместной региональной группировки войск Белоруссии и России.